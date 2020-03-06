Недавняя отставка премьер-министра Украины и обновление Кабмина были связаны, в первую очередь, с экономическими провалами правительства. Еще несколько месяцев назад экс-премьер Гончарук обещал обеспечить рост украинской экономики на 40% за пять лет, но экономические показатели последних месяцев оказались даже хуже, чем при предыдущем Кабмине

Экономика правительства-камикадзе

Выступая в парламенте, президент Владимир Зеленский отмечал 4 марта, что промышленность упала на 5% и «это продолжается четыре месяца подряд во всех секторах».

С конца 2019 падение промышленного производства действительно приобрело самые большие темпы с 2014-2015 годов. В октябре — на 5%, в ноябре — на 7,5%, в декабре — на 8,3%, в январе 2020 года — 5,1%. Машиностроение просело на 10,5% в январе 2020 относительно января прошлого года, производство металлов на 10,3%, добыча угля — на 19,2%.

Спад начался даже в сельском хозяйстве, которое до сих пор демонстрировало скромный, но рост. В 2019 году производство сельхозпродукции сократилось на 0,7%. Удалось обвалить даже производство молока до минимального за 100 лет уровня.

В результате недобора бюджетных поступлений под угрозой оказались многие социальные выплаты, включая программы медицинских гарантий, социальной помощи чернобыльцам и социально незащищенным категориям населения. Еще одним прямым следствием бюджетного дефицита стало решение правительства отсрочить перерасчет пенсий, что, естественно, губит рейтинг президента. Сумма задолженностей по зарплатам к февралю превысила 3 миллиарда гривен. Стоит ли ждать чуда от нового министра финансов Украины Уманского © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

В январе 2020 года в бюджет недобрали 25% от запланированных средств (9 миллиардов гривен не смогла собрать таможня и 5 миллиардов — налоговая). Отрицательное сальдо внешней торговли за прошлый год превысило 9 миллиардов гривен.

Одной из причин экономических провалов экономисты называют чрезмерное укрепление гривны и финансовую пирамиду облигаций внутреннего займа (ОВГЗ), доставшуюся, правда, по наследству от Кабинета Гройсмана, но при Гончаруке она даже выросла на 40%. Укрепление гривны подкосило экспортеров, дающих в бюджет валюту.

«Есть впечатление, что экономика брала разгон, но споткнулась и рискует проехаться лицом по земле. Через два месяца после нового года невыполнение госбюджета почти 16 млрд гривен», — рассказывал Зеленский в парламенте.



Тем временем, новых внешних кредитов Украине так до сих пор и не дают, а по ряду старых — настало время расплачиваться. Экономист Алексей Кущ, тем не менее, считает, что изначально этому Кабинету и отводилась роль своеобразных «мальчиков для битья». Они должны были запустить ряд непопулярных реформ, а затем уйти, чтобы не обваливать далее рейтинг президента.

«Все блоки экономической политики, которые сейчас запускаются, носят очень токсичный характер для страны — для экономики, населения. Соответственно, нельзя рассматривать функцию этого правительства в отрыве от среднесрочной стратегии. Задача этого правительства была запустить самые токсичные и самые разрушительные экономические «реформы». И эти «реформы» настолько вопиющие по своим разрушительным последствиям, что ни один здравомыслящий человек не взял бы на себя такую ответственность и не хотел бы с ними ассоциироваться. Это, прежде всего, запуск рынка земли в той модели, в которой хотят его запустить. Это так называемая большая приватизация. Это деиндустриализация экономики, то есть разрушение индустриального ядра», — рассказывает Алексей Кущ.

Новый Кабмин: разворот или инерция

Таким образом, частично обновленный Кабмин столкнется с масштабным развалом в экономике. Ему придется либо резко менять экономическую политику, либо спускать экономику на тормозах, становясь просто новым Кабмином-камикадзе.

Вакансия министра экономики в новом Кабинете пока еще свободна. Роман Жуковский и Иван Плачков, которых прочили на эту должность, отказались от «выгодного предложения» взвалить на себя ответственность за разваленную экономику.

Министерство финансов вместо Оксаны Маркаровой возглавит Игорь Уманский. Он уже был и.о. министра финансов в 2009-2010 г, в 2014-2015 — первым заместителем министра финансов Натальи Яресько. Затем до февраля 2019 был советником экс-президента Петра Порошенко, а с 2019 стал экономическим советником Зеленского. Политолог Виталий Бала отмечает профессиональные качества нового министра, называя Уманского «достаточно неплохим профессионалом, имеющим заслуги в прошлом». Экономика мародеров. Украинский министр пообещал догнать за пятьдесят лет белорусов © Facebook, Тимофей Милованов

Возлагает на него определенные надежды и политолог Владимир Фесенко, тоже отмечая его профессионализм. «Уманский — опытный профессионал, он разберется с ситуацией и предложит способ решения имеющихся проблем. Сейчас главная проблема — надежные поступления в бюджет. С учетом надвигающегося глобального экономического кризиса», — считает Фесенко.

Известно, что в августе 2019 года Уманский выступал резко против сотрудничества с МВФ. «Я никогда не воспринимал позицию, когда МВФ приходит, какую-то идею бросает, наши принимают под козырек и побежали. Украина стала полигоном для испытаний: получится — не получится. Получилось — это МВФ молодцы. Не получилось — это дебилы украинцы, им даже расскажи, что делать, они все равно не умеют. Мое убеждение — нужно было четко и жестко отстаивать интересы по ряду позиций и позицию Украины. Есть вещи, которые записаны в программе с МВФ и которые вредят экономике Украины. Большинство подходов, которые излагаются — это полное открытие рынков, либерализация, полный доступ западного бизнеса к рынкам Украины. Но это плохо одной простой вещью — мы неконкурентны с ними», — говорил в свое время новый министр финансов.

Ранее, в 2017 году, он столь же критически высказывался по поводу Соглашения о Евроассоциации Украины. «Договор об ассоциации в свое время очень спешили подписать. И, по большому счету, подписывали в стиле "любой ценой". Политически все прозвучало прекрасно. Но те экономические ограничения, которые мы получили, для Украины очень ущербны», — говорил Уманский, подчеркивая, что Украине необходимо в большей степени проводить протекционистскую политику.

Он выступал также против формирования пирамиды ОВГЗ, называя ее аферой. «Нужно понимать, почему наши иностранные кредиторы так защищают руководство Нацбанка: сверхприбыли от "пирамиды ОВГЗ" получают большие иностранные банки. Эти банки платят налоги в других странах», — рассказывал Уманский.

При всей здравости таких рассуждений на ряде примеров мы знаем, что украинские политики и чиновники способны резко менять свои взгляды, как только получают власть или рычаги управления. Достаточно вспомнить лишь либертарианские фантазии членов Кабмина Гончарука, обернувшиеся новыми налогами. Кризисные явления в украинской экономике являются следствием деиндустриализации, долгового бремени и неравноправного Соглашения о Евроассоциации. Без пересмотра основ экономической политики любая фигура во главе экономических министерств будет заложником сложившейся ситуации и продолжит проводить ту же политику по инерции, с оглядкой на западных партнеров.

По мнению российского политического обозревателя Дмитрия Галкина, новое правительство — вопреки требованиям МВФ — будет направлять средства на поддержку важнейших промышленных отраслей, в частности, химической и машиностроительной, а иностранцев в руководстве госкорпораций сменят представители украинских экономических групп.

Однако киевский политолог Александр Семченко считает, что в экономической сфере новый Кабинет министров продолжит политику, начатую еще Порошенко, и с этого курса не свернет. «В экономической части они хотят продолжить приватизацию, заимствования, продавать землю. Будет продолжаться убийство промышленности, о чем говорили и Шмыгаль и Зеленский. Зеленский хвалил Гончарука за «меньшее влияние государства на экономическую жизнь». При этом он же ранее ему пенял на падение промышленности. Как можно одновременно говорить то и другое?», — удивляется Семченко.

Скептически относится к способности нового правительства вывести страну из экономического кризиса и Алексей Кущ, отмечая, что речь должна идти не о персоналиях, а об иной экономической стратегии. «Пока мы видим, что делаться все будет согласно прежнему курсу, только с другим набором людей. Никаких позитивных изменений, с учетом нового состава правительства, как в социальном, так и в экономическом плане, не будет. А изначально обсуждать нужно было следующее: отсутствие качественной промышленной политики, абсолютно токсичную для экономики модель управления государственным долгом, что фактически сжимает все ресурсы страны и обескровливает социальные статьи бюджета», — говорит Кущ.

Тем не менее, есть еще один серьезный вызов, с которым, вероятно, придется столкнуться обновленному Кабмину — это надвигающийся глобальный экономический кризис, о котором предупреждают многие экономисты. В такой ситуации, да еще и с тяжелым наследием предыдущего Кабинета, новым министрам экономического блока придется либо вводить жесткие меры экономии (сокращать бюджетные выплаты), либо включать печатный станок и обваливать гривну. К сожалению, оба варианта предполагают ухудшение реального благосостояния рядовых украинцев.