В субботу, 29 февраля, первичные президентские выборы пройдут в Южной Каролине. Это первый из штатов, где победить может бывший вице-президент США Джо Байден. Если он воспользуется этим шансом, то продолжит борьбу за участие в президентских выборах, если нет — его можно будет вычеркнуть из списка конкурентов хозяина Белого дома Дональда Трампа

По соцопросам, проведённым несколькими центрами с 23 по 27 февраля, среди демократов лидирует бывший вице-президент США Джо Байден, опережая сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса на 12,6% (34,4% и 21,8% соответственно), на третьем месте — бизнесмен Том Стейер (13,8%), на четвёртом — бывший мэр города Саут Бенд Пит Буттиджич (8,2%), на пятом — сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (8,2%), на шестом — сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (3,8%), на седьмом — конгрессмен от 2-го избирательного округа Гавайев Тулси Габбард (2,8%).

До начала первичных выборов Байдена называли фаворитом внутрипартийной борьбы, но на кокусе в Айове он стал четвёртым, на праймериз в Нью-Гэмпшире — пятым, на кокусе в Неваде смог финишировать вторым. По итогам трёх туров по количеству голосов делегатов он идёт третьим (15 голосов), уступая Буттиджичу, у которого 25 голосов, и Сандерсу, заручившемуся поддержкой 45 делегатов. Праймериз в Нью-Гэмпшире: Трамп — первый, Байден — пятый © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк



Теперь бывшему вице-президенту во что бы то ни стало нужно победить в Южной Каролине, чтобы ещё больше не отстать от конкурентов и сохранить шансы на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентские выборы. Времени на передышку не будет, в супервторник 3 марта голосовать будут сразу 14 штатов, в них Байден занимает второе-третье места (например, в Калифорнии, которая даёт больше, чем все остальные штаты, голосов делегатов — 415 — он пока третий после Уоррен и Сандерса).

Южная Каролина — «огненная стена» Байдена



По электоральным предпочтениям американские штаты можно разделить на три группы: традиционно голосующие за демократов, голосующие за республиканцев и колеблющиеся. Если в штатах, где голосование уже прошло, количество сторонников обеих партий примерно одинаково, то Южная Каролина — это оплот Демократической партии.



Байден возлагает на местных избирателей большие надежды. Он даже не стал дожидаться официальных результатов праймериз в Нью-Гэмпшире, отменил все запланированные там мероприятия и улетел в Южную Каролину. Выступая там перед своими сторонниками вечером 11 февраля, политик заявил, что вся борьба ещё впереди, ведь более 99% афро- и латиноамериканцев в стране ещё не голосовали. Расширив антироссийские санкции, Трамп помог Байдену и укрепил экономику РФ © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк



«Вы не можете стать номинантом от демократов, не можете выиграть всеобщие выборы, если вы не получите подавляющую поддержку от чёрных и коричневых избирателей. Это абсолютный факт», — сказал Байден, приведя в пример президентов Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обаму.



Афроамериканцы — самая многочисленная национальная группа Южной Каролины (28%), американцев меньше вдвое (13,9%), а Байден более популярен среди «цветного» электората. На праймериз в Неваде 22 февраля его поддержали 39% афроамериканцев, Сандерса — 27%, Клобушар — 3%, Буттиджича — 2%. По оценке экспертов, в Южной Каролине позиции Байдена будут ещё лучше — более 40%, чего должно хватить для победы в штате.

Однако за последние недели наметилась не очень приятная для бывшего вице-президента тенденция — по опросу информационного агентством Reuters и исследовательской компании Ipsos, афроамериканцы страны симпатизируют другим кандидатам-демократам всё больше, а ему, наоборот, меньше. Фаворитом этой части электората стал Сандерс, его поддерживают 26% респондентов (+7% по сравнению с опросом 29 января — 19 февраля), Байдена — 23% (-10%), миллиардера Майкла Блумберга — 20% (+10%). Кроме того, в несколько раз вырос уровень поддержки темнокожими избирателями президента США Дональда Трампа благодаря рекордно низкой за последние 50 лет безработице.



Кто может помешать Байдену победить в Южной Каролине



Помимо Сандера, чьи социалистические взгляды пришлись по душе многим американцам, на праймериз может проявить себя «тёмная лошадка» Том Стейер. Миллиардер, который пока не имеет в своём активе ни одного голоса делегатов, не пожалел денег на финансовую поддержку местных отделений партии (более $300 тысяч) и рекламную кампанию среди афроамериканских избирателей в Южной Каролине (свыше $60 млн), в одном из роликов он называет Блумберга расистом за то, что он, будучи мэром Нью-Йорка, ввёл принцип «Останови и обыщи», когда полицейские могли досмотреть любого прохожего, преимущественно обыску подвергались афроамериканцы.

Стратегия Стейера уже дала результат — в его поддержку выступили пятеро членов Законодательного кокуса афроамериканцев (политической организации, объединяющей избранных в законодательные органы штатов и территорий США афроамериканцев), а его председатель стал старшим советником предвыборной кампании кандидата в кандидаты в президенты.

Один из местных политиков говорит, что Стейер забирает голоса избирателей Байдена, и в конечном итоге от этого может выиграть Сандерс.



Так что Байдену, который обещает в случае избрания вернуться к политическому курсу времён Обамы, придётся приложить много сил, чтобы завоевать голоса избирателей. Следующий штат, где он лидирует, — это Флорида, там праймериз состоятся лишь 17 марта, а за 3 недели много что может измениться. К тому же с 3 марта в борьбу за номинацию вступит Майкл Блумберг, который, по общенациональным опросам, занимает третью строчку, уступая Байдену и Сандерсу, но оставляя позади Буттиджича, победившего с минимальным перевесом в Айове, и Уоррен, обошедшей там Байдена.