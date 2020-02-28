Почти половина украинцев заявили о росте расходов на «коммуналку», промпроизводство продолжило падать, а страна в целом увеличила экспорт сельхозпродукции. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Украина нарастила экспорт сельхозпродукции на 14,3%

Украина увеличила экспорт сельхозпродукции и продукции пищевой промышленности на 14,3% — в январе 2020 года на внешние рынки поставили продукции АПК и пищевой промышленности на сумму $2 млрд. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

«Из общего экспорта товаров Украины доля продукции АПК и пищевой промышленности составляет 47,7%.

Основной долей аграрного экспорта являются зерновые культуры и жиры и масла; готовые пищевые жиры; воски (48% и 22,9% от объема экспорта продукции АПК и пищевой промышленности соответственно)», — написал министр.

По его словам, лидером из стран, которые наиболее импортировали украинские зерновые культуры за отчетный период, был Египет (44,4% от объема экспорта пшеницы, 15% от объема экспорта кукурузы).

«Подсолнечное масло больше всего импортировали Индия (25,1% от общего объема экспорта масла), Нидерланды (13,9%), Китай (13,9% соответственно).

На этот и следующие 3 года по направлению "поддержка и продвижение экспорта" мы запланировали выделить 455 млн грн (1,3 млрд руб. — Ред.). Это то, что мы делаем, чтобы поддержать экспортеров и повысить наш экспортный потенциал», — подчеркнул Милованов.

Напомним, в прошлом году Украина вошла в топ-3 экспортеров сельхозпродукции в ЕС. Согласно данным ежемесячного мониторингового отчета Еврокомиссии о состоянии торговли агропропродукцией, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года экспорт сельхозпродукции из США составил 12,3 млрд евро, из Бразилии — 11,7 млрд евро, из Украины — 7,3 млрд евро.

За год самым стремительным был рост экспорта из Украины — 41%, или 2,1 млрд евро в денежном выражении.

Кукурузная республика: топ-10 продуктов украинского экспорта, по версии Качки © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Есть еще "плавающие" переходящие запасы зерна на стыках МГ, но они ежегодно оцениваются в от 5 до 8 млн т.

Потребление зерна. Оно ежегодно падает. И продовольственное — из-за сокращения количества населения. И кормовое — из-за сокращения поголовья скота. Общее внутреннее потребление сейчас оценивается в 20-21 млн т за сезон, приблизительно четверть из него — продовольственное.

Вроде как бы и вырисовывается некий немалый зазор для экспортных рекордов в оставшуюся треть МГ.

Но. Тут впереди вовсю маячит дефицит влаги. Как показали, например, исследования в Черкасской области, запасы влаги в метровом слое почвы на полях имеют самые низкие значения за последние 30 лет. То же самое прогнозируется почти везде.

Не пора ли притормозить скорость экспорта до выяснения всех обстоятельств?» — предупреждает экономический аналитик Александр Рябоконь.

Украинская промышленность за месяц упала на 8,4%

Промышленное производство на Украине в январе снизилось на 5,1% (по сравнению с январем 2019 года) и сократилось на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила Государственная служба статистики.

В январе 2019 года было зафиксировано снижение на 3,3% к аналогичному месяцу 2018 года.

Гончаров: У власти руки до поддержки украинской промышленности так и не дойдут © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Рост произошёл в сферах производства химической продукции (на 24,4%) и производстве компьютерной техники (на 17,4%).

По регионам больше всего в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019-го) упала промышленность Луганской и Тернопольской областей — на 26% и 15,3% соответственно.

При этом промышленность выросла в Кировоградской и Херсонской областях (15,1% и 20,2% соответственно).

Напомним, в 2019 году промышленное производство на Украине уменьшилось на 1,8%. По регионам больше всего потеряла Закарпатская и Хмельницкая области, промышленность там упала на 14%.

В Министерстве экономики рассказали, что промышленность Украины сокращается в течение 7 месяцев, в частности, из-за снижения цен на металл в мире, укрепление курса гривны и дополнительные санкции от РФ.

19 февраля Кабинет министров создал Координационный центр по вопросам промышленности, цель которого решение проблем отрасли и предотвращение кризисных ситуаций.

Кроме того, в начале нового года Госстат зафиксировал падение и в сельском хозяйстве. В январе 2020 года производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,7%.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п. Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд — с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.

«И сельское хозяйство, и промышленность, и транспорт в январе 2020 показали минус (по отношению к январю 2019 года).

Доходы госбюджета недовыполнены на минус 21,5% (-13,8 млрд грн). Оперативные данные по февралю говорят о том, что и в феврале доходы госбюджета также будут недовыполнены на минус 7-8 млрд грн.

Источником развития Украины может стать только промышленность — Гарбарук © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

От аграрной сырьевой экономики, особенно в условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, к сожалению, других результатов ожидать и не стоит», — констатировал экономист Виктор Скаршевский.

За год расходы на коммуналку выросли у 46% украинцев

Почти половина украинцев заявили о росте расходов на оплату услуг ЖКХ в 2020 году, при этом более 20% граждан тратят на коммуналку больше половины доходов семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные в четверг, 27 февраля.

В феврале 2020 года 21% украинцев указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи.

Эта доля выросла по сравнению с опросами КМИС ноября-декабря прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно). Если сравнить результаты этого исследования по опросу КМИС, проведенному в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем в три раза — с 6% до 21%.

Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи, в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноября и декабря: 42% в феврале, 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно.

Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015-го года: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь — только 42%.

При этом 46% украинцев считают, что оплата комуслуг за год увеличилось.

Скубченко о новых тарифах ЖКХ: Зеленский просто позволяет нас грабить © Facebook, Александр Скубченко

Напомним, 12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале 2020 года платежки за жилищно-коммунальные услуги будут самыми низкими за всю зиму.

20 января Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществило перерасчет и снизило платежки за тепло и горячую воду до 30%, что стало возможным из-за снижения рыночных цен на газ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое в следующую зиму.