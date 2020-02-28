Украина нарастила экспорт сельхозпродукции на 14,3%
Украина увеличила экспорт сельхозпродукции и продукции пищевой промышленности на 14,3% — в январе 2020 года на внешние рынки поставили продукции АПК и пищевой промышленности на сумму $2 млрд. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.
«Из общего экспорта товаров Украины доля продукции АПК и пищевой промышленности составляет 47,7%.
Основной долей аграрного экспорта являются зерновые культуры и жиры и масла; готовые пищевые жиры; воски (48% и 22,9% от объема экспорта продукции АПК и пищевой промышленности соответственно)», — написал министр.
По его словам, лидером из стран, которые наиболее импортировали украинские зерновые культуры за отчетный период, был Египет (44,4% от объема экспорта пшеницы, 15% от объема экспорта кукурузы).
«Подсолнечное масло больше всего импортировали Индия (25,1% от общего объема экспорта масла), Нидерланды (13,9%), Китай (13,9% соответственно).
На этот и следующие 3 года по направлению "поддержка и продвижение экспорта" мы запланировали выделить 455 млн грн (1,3 млрд руб. — Ред.). Это то, что мы делаем, чтобы поддержать экспортеров и повысить наш экспортный потенциал», — подчеркнул Милованов.
Напомним, в прошлом году Украина вошла в топ-3 экспортеров сельхозпродукции в ЕС. Согласно данным ежемесячного мониторингового отчета Еврокомиссии о состоянии торговли агропропродукцией, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года экспорт сельхозпродукции из США составил 12,3 млрд евро, из Бразилии — 11,7 млрд евро, из Украины — 7,3 млрд евро.
За год самым стремительным был рост экспорта из Украины — 41%, или 2,1 млрд евро в денежном выражении.
«Позади 2/3 маркетингового года 2019/20. Экспортированный объем зерна в более 40 млн т составляет 53% от собранного в 2019 году урожая зерна (свыше 75 млн т по официальной статистике). Экспортировано около 16,5 млн т пшеницы, свыше 19 млн т кукурузы и 4 млн т ячменя. Нынешние темпы экспорта — около 5 млн т в месяц.
Есть еще "плавающие" переходящие запасы зерна на стыках МГ, но они ежегодно оцениваются в от 5 до 8 млн т.
Потребление зерна. Оно ежегодно падает. И продовольственное — из-за сокращения количества населения. И кормовое — из-за сокращения поголовья скота. Общее внутреннее потребление сейчас оценивается в 20-21 млн т за сезон, приблизительно четверть из него — продовольственное.
Вроде как бы и вырисовывается некий немалый зазор для экспортных рекордов в оставшуюся треть МГ.
Но. Тут впереди вовсю маячит дефицит влаги. Как показали, например, исследования в Черкасской области, запасы влаги в метровом слое почвы на полях имеют самые низкие значения за последние 30 лет. То же самое прогнозируется почти везде.
Не пора ли притормозить скорость экспорта до выяснения всех обстоятельств?» — предупреждает экономический аналитик Александр Рябоконь.
Украинская промышленность за месяц упала на 8,4%
Промышленное производство на Украине в январе снизилось на 5,1% (по сравнению с январем 2019 года) и сократилось на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила Государственная служба статистики.
В январе 2019 года было зафиксировано снижение на 3,3% к аналогичному месяцу 2018 года.
По данным статистического ведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,5%, в перерабатывающей промышленности — падение на 3,2%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — падение на 8,3%.
Рост произошёл в сферах производства химической продукции (на 24,4%) и производстве компьютерной техники (на 17,4%).
По регионам больше всего в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019-го) упала промышленность Луганской и Тернопольской областей — на 26% и 15,3% соответственно.
При этом промышленность выросла в Кировоградской и Херсонской областях (15,1% и 20,2% соответственно).
Напомним, в 2019 году промышленное производство на Украине уменьшилось на 1,8%. По регионам больше всего потеряла Закарпатская и Хмельницкая области, промышленность там упала на 14%.
В Министерстве экономики рассказали, что промышленность Украины сокращается в течение 7 месяцев, в частности, из-за снижения цен на металл в мире, укрепление курса гривны и дополнительные санкции от РФ.
19 февраля Кабинет министров создал Координационный центр по вопросам промышленности, цель которого решение проблем отрасли и предотвращение кризисных ситуаций.
Кроме того, в начале нового года Госстат зафиксировал падение и в сельском хозяйстве. В январе 2020 года производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,7%.
Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п. Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд — с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.
«И сельское хозяйство, и промышленность, и транспорт в январе 2020 показали минус (по отношению к январю 2019 года).
Доходы госбюджета недовыполнены на минус 21,5% (-13,8 млрд грн). Оперативные данные по февралю говорят о том, что и в феврале доходы госбюджета также будут недовыполнены на минус 7-8 млрд грн.
И только розничный товарооборот показывает уверенный рост — плюс 12,1%. Но, во-первых, он подпитывается переводами от заробитчан и, во-вторых, состоит преимущественно из импортных потребительских товаров. Т.е. минимально влияет на развитие внутреннего производства.
От аграрной сырьевой экономики, особенно в условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, к сожалению, других результатов ожидать и не стоит», — констатировал экономист Виктор Скаршевский.
За год расходы на коммуналку выросли у 46% украинцев
Почти половина украинцев заявили о росте расходов на оплату услуг ЖКХ в 2020 году, при этом более 20% граждан тратят на коммуналку больше половины доходов семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные в четверг, 27 февраля.
В феврале 2020 года 21% украинцев указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи.
Эта доля выросла по сравнению с опросами КМИС ноября-декабря прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно). Если сравнить результаты этого исследования по опросу КМИС, проведенному в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем в три раза — с 6% до 21%.
Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи, в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноября и декабря: 42% в феврале, 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно.
Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015-го года: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь — только 42%.
При этом 46% украинцев считают, что оплата комуслуг за год увеличилось.
Опрос проводился с 21 по 25 февраля 2020 года путем телефонного интервью среди 1500 респондентов. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
Напомним, 12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале 2020 года платежки за жилищно-коммунальные услуги будут самыми низкими за всю зиму.
20 января Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществило перерасчет и снизило платежки за тепло и горячую воду до 30%, что стало возможным из-за снижения рыночных цен на газ.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое в следующую зиму.