Вопрос о кадровой революции встал перед страной по итогам двух событий: отчёта правительства Гончарука и решения Европейского суда по правам человека относительно украинского закона о люстрации. Первое событие поставило вопрос о необходимости что-то менять, а второе намекнуло на возможное направление перемен

Впрочем, как бы ни было велико недовольство нынешним правительством, возможность реванша старых элит (пусть и в виде относительно нейтральных персонажей) выглядит маловероятной — падающая популярность Зеленского этого не переживёт.

Отчёт правительства

Правительство отчиталось о работе на протяжении пяти месяцев 21 февраля. Отчёт назывался «Топ-100» — по одному достижению каждый день.

Достижения у правительства действительно есть. Главное из них — некоторое сокращение коммунальных тарифов. Правда, очень неравномерное и с неясными перспективами.

В целом же экономическая ситуация оказалась плохой — экономический рост резко снизился, а в конце прошлого года пришлось сокращать финансирование ряда государственных программ из-за отсутствия средств.

Премьер, впрочем, полон оптимизма — он рассчитывает на сотрудничество с МВФ, уничтожение коррупции, запуск масштабной приватизации и преодоление монополий. Неудобно об этом говорить, но такие же планы ставило перед собой, например, второе правительство Тимошенко. Только это было более десятилетия назад…

Глава Счётной палаты Валерий Пацкан тут же заявил о фальсификации отчёта. По его данным, выполнение доходной части бюджета составило 96,3%, а не 99,1%, как сообщил Гончарук. Впервые с 2015 года невыполнение плана составило 37,8 млрд грн (после секвестра на сумму в 20,1 млрд грн). Иностранных инвестиций получено $ 2,5 млрд, вместо ожидаемых $ 4,5 млрд.

Люстрация

24 февраля вступило в силу решение европейского суда по правам человека, признающее украинский закон о люстрации нарушающих права человека (такое решение суда прогнозировалось с момента разработки данного законопроекта).

Суд исходил из того, что вина лица должно носить персональный характер, автоматическая люстрация может касаться только узкого круга чиновников, а применение люстрации к лицам, которые занимали должности в Компартии или органах КГБ, вообще лишено смысла в связи со значительным промежутком времени со времен прекращения работы этих институтов.

Учитывая, что в судах сейчас находится порядка 600 исков от лиц, уволенных в рамках люстрации, финансовые обязательства Украины перед ними могут составить до 2 млрд грн (5,5 млрд руб.). Всего же под действие закона попало около полумиллиона человек.

Министр юстиции Денис Малюська заявил о создании комиссии, которая в индивидуальном порядке будет решать, правильно ли осуществлена люстрация или нет. Отмена закона о люстрации пока не рассматривается на том основании, что суд признал его нарушающим европейские меры не в целом, а только в некоторых аспектах.

Дискуссия относительно нового правительства

На протяжении недели обсуждалась кандидатура нового премьер-министра. Среди кандидатур фигурировали Сергей Тигипко, Валерий Хорошковский и Олег Дубина. Все они люди с большим политическим и управленческим опытом, не связанные с Петром Порошенко (хотя Тигипко обвиняли в отмывании средств экс-президента под видом покупки завода «Ленинская кузница»), но входящие в круг Виктора Пинчука.

Хотя кандидатуру Тигипко называли «согласованной на 99%», назначение кого-либо из этого списка было маловероятным по ряду причин.

Во-первых, отсутствуют юридические условия для такого назначения — не отменён закон о люстрации.

Во-вторых, подобное назначение не одобрит общественное мнение — Владимир Зеленский было избран при условии замены всей властной элиты.

В-третьих, отсутствует поддержка такой инициативы во фракции. Например, депутат от СН Евгений Шевченко заявил, что фракция готова поддержать только кандидатуру Андрея Богдана.

В-четвёртых, неясно, какая будет реакция западных партнёров (хотя, по нашему мнению, эти кандидатуры могут быть компромиссными для США — связаны с демократами через Пинчука), но не отметившиеся работой против Трампа).

На конец недели известно, что кандидатура Тигипко отпала. Но вопрос смены правительства по-прежнему актуален.

«Евровидение»

В субботу, 22 февраля, в Киеве прошел финальный этап Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020». Победу одержала группа Go-A с композицией «Соловей», написанной в стиле классической украинской народной песни, музыканты смешали фольклорный вокал, танцевальные биты и африканские барабаны. Вокалистка Go-A Екатерина Павленко использует «аутентичную технику вокала, в которой поют жители украинских сел» (что бы это ни значило).

Оценки этой песни неоднозначные. Композитор Владимир Быстряков усомнился, что на конкурс стоит выводить песню, написанную на двух нотах (не согласимся с мэтром — «Евровидение» большего и не заслуживает).

Политическая составляющая в отборе на конкурс этого года не предполагалась — изначально были отсеяны группы, выступающие в России. Тем не менее, скандал возник — лидер группы «Антитела» Тарас Тополя заявил, что выбранная песня — «это действительно фольклор юга, востока Украины; фольклор Левобережной Украины, которая очень долго была под Российской империей». Замечательно — украинский фольклор им уже тоже не подходит. Только галичанский…

Правда, тот же Тополя полагает, что «это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной», что тянет на полноценную «зраду» — страна уже не первый год регулярно празднует годовщину Голодомора на государственном уровне.

Рейтинг президента

Опубликованные на неделе данные исследования центра им. Разумкова показывают, что рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому существенно снизился — до 52% с 79% в сентябре прошлого года. По данным КМИС число людей, которые положительно относятся к президенту, сократилось с 60% до 47%.

Кроме того, сейчас считают, что страна движется в правильном направлении, только 25% опрошенных, в то время как в сентябре прошлого года таких было 57%. Относительное большинство опрошенных (39%) полагает, что новая власть ничем не лучше прежней.

В то же время Зеленский и «Слуга народа» с огромным отрывом лидируют в электоральных рейтингах — ни одна «старая» партия не может составить им конкуренцию. Тем не менее, в случае досрочных выборов результат «Слуги народа» будет гораздо хуже — сейчас за партию собираются голосовать 36% активных избирателей, в то время как на прошлогодних выборах партия получила 43%.