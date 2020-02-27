В среду, 26 февраля, в Киеве прошел форум Age Of Crimea 2020, организованный при поддержке Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Мероприятие стало «сверкой часов» политики различных ведомств Киева в направлении реинтеграции полуострова

Благодаря онлайн-трансляции, которую среди прочего вел и Офис президента Украины, можно ознакомиться с речами спикеров (которые периодически прерывались записями выступлений крымско-татарских активистов) и выделить в них наиболее интересные с практической точки зрения моменты.

Открыл форум своим выступлением бывший в 1991-2013 годах председателем Меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилёв и ныне представляемый как «лидер крымско-татарского народа». Выступление Джемилева было самым скучным и бессодержательным из всех, полностью сводясь к проигранным им событиям 2014 года.

Вслед за Джемилевым на сцену вышел президент Владимир Зеленский, помимо общих слов и красивых жестов озвучивший ряд вполне конкретных предложений.

Первое: «Государство совместно с компанией SOCAR до конца года откроет на «Чонгаре» большой хаб для обслуживания граждан. Там будет полноценный Центр предоставления административных услуг, зона отдыха и другие важные объекты».

Стоит пояснить, что SOCAR Energy Ukraine — это дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики, действующая на Украине с 2008 года и имеющая в стране собственную сеть автозаправок премиум-класса.

«Аппетит пришел позднее»: экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Дмитрий Лубинец, Центр предоставления административных услуг на КПП «Чонгар» уже функционирует. Но, действительно, строительство полноценного хаба, включающего автовокзал, медицинский центр и т.д., только идет.

«Мы также договорились с президентом (Турции. — Авт.) Эрдоганом построить пятьсот квартир для крымских переселенцев, — продолжил Зеленский. — В ближайшее время турецкая сторона приезжает на Украину, чтобы выбрать участки для строительства».

И далее: «Очень важно обеспечить вещание на Крым. Людям там необходим источник объективной информации про современную Украину. Также я хочу заверить, что канал ATR продолжит свое вещание — никто не оставит их без государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время».

Следующим выступающим стал министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщивший: «Крым должен звучать на всех международных площадках, переговорах с Россией, форумах по безопасности. Более того, качественные сдвиги могли бы быть в случае создания отдельного Крымского международного форума. И пусть сначала без России — мы потом заставим ее сесть за стол переговоров».

Уже в кулуарах форума, отвечая на вопрос журналистов, Пристайко озвучил позицию по поводу подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу: «Наша политика остается неизменной: мы поставляли воду в украинскую Автономную Республику Крым. Сейчас, когда она под оккупацией, согласно всем международным конвенциям ответственность за оккупированную территорию должна нести страна-оккупант. Это мы и доказываем Российской Федерации — убирайтесь с территории, тогда восстановим все, что было, опять-таки мирным путем».

Вслед за главой МИД слово взяла министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда: «Нас в первую очередь интересуют люди (в Крыму. — Авт.) и их сознательность там, самоидентификация… Мы выделили для себя такие направления.

Образование, культура и правда (в виде доступа к информации) — вот три основных кита нашей стратегии реинтеграции. И в центре нашего внимания — дети и молодежь…

Лукаш полагает, что Зеленскому нужно расследовать, кто и как сдал Крым © Facebook, Елена Лукаш | Перейти в фотобанк .

Следующим был министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сообщивший: «Мы с этого года… открываем отдельную программу для крымско-татарских проектов и инициатив в Украинском культурном фонде… расширяем поддержку государством перемещенных крымских редакций и медиа, которые освещают крымско-татарскую тематику, и делать это в координации и при непосредственном участии Меджлиса».

За ним слово взял заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, как обычно, эмоционально начавший рекламировать разработанный комитетом законопроект «О медиа» и среди прочего заявивший: «Если бы этот закон был бы у нас уже принят, а шансы на это были, то это сняло бы основные вопросы, которые возникли по поводу помощи, которая выделена для канала ATR».

«Нам нужны книги, которые раскрыли бы истинную историю Украины и отношений с Крымским ханством, без которых национально-освободительная борьба Хмельницкого — без этого союза, без помощи со стороны Крымским ханства — захлебнулась бы в крови, как все предыдущие восстания.

Мы должны наших детей с детства учить тому, что только в союзе с Крымским ханством возникла Украинская держава в XVII столетии. Без этого не было бы просто Украины, не возникла бы она! И про это должны быть книги, про это должны быть курсы истории в школе, про это должны быть кинофильмы!» — так неожиданно продолжил свое выступление Потураев.

Зеленский сделал 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Дмитрий Лубинец, напомнивший, что на КПП «Чонгар» «за прошедший год это заметно изменилось к лучшему: «мы увидели нормальные помещения, мы увидели нормальные условия, в которых люди могут получать паспорта, украинские документы, мы впервые увидели открытие Центра получения административных услуг прямо на КПП».



«Почему все шесть лет Кабинет министров не наработал изменения в закон о свободной экономической зоне «Крым», который является дискриминационным по отношению к людям, которые имеют прописку в Крыму, — задался вопросом Лубинец. — Мы совершенно не понимаем, почему за всё это время, когда постоянно обращают на это внимание правозащитные организации, граждане Украины, которые проживают в Крыму, являются нерезидентами. Свое имущество они не могут вывезти (из Крыма. — Авт.), потому что им будут начислять оплату пошлины. Если мы говорим, что мы думаем о людях, а мы должны это делать, то, безусловно, мы должны изменить этот дискриминационный закон… Создана рабочая группа по наработке и максимально быстрому изменению данного закона».

После этого мероприятие перешло уже в формат «свободного микрофона», что было куда менее интересно. Но до этого на протяжении двух часов форума было озвучено немало конкретных моментов, реализация которых, скорее всего, последует в ближайшее время.

* Организация запрещена Верховным судом РФ