В среду, 26 февраля, МИД РФ подтвердил готовность оказать содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля. Но в Польше эту поездку пытаются использовать в ходе президентской кампании

В Министерстве иностранных дел России также отметили, что ожидают от Варшавы деталей поездки. В дипломатическом ведомстве также выразили удивление тем, что в Польше кто-то мог подумать о каких-либо препятствиях со стороны России.

Очевидно, это был выпад в адрес замглавы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка, который 19 февраля заявил: «Мы ждём ответ, но мне тяжело себе представить, что две такие важные годовщины не могли бы быть достойным образом организованы, раз наивысшие власти Польши выразили такое желание. Я не представляю себе, чтобы было отказано в этом. Это было бы абсолютно непонятно. Мы не ожидаем негативных сценариев».

При этом сами польские власти пока не могут окончательно определиться даже с составом делегации — ведь в стране набирает обороты кампания по выборам президента, которые состоятся 10 мая.

Напомним, 10 апреля 2010 года под Смоленском самолёт Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским и десятками высших должностных лиц этого государства при посадке под Смоленском зацепил крылом берёзу и разбился, погибли все 96 пассажиров и членов экипажа.

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То есть ныне речь идёт сразу о двух траурных годовщинах, о которых премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал 13 февраля 2020 года: «Оба эти события навсегда изменили историю Польши».

Собственно, именно утром 13 февраля руководитель канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчык сообщил о том, что 10 апреля Моравецкий хотел бы посетить Смоленск и Катынь.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли глава правительства во время визита в РФ встретиться со своим российским коллегой, Михал Дворчык подчеркнул, что эта поездка «не будет носить характер двустороннего визита». Когда же его спросили, хочет ли президент Анджей Дуда также поехать в Смоленск, чиновник ответил, что не знает об этом и может говорить только о подготовке со стороны канцелярии премьер-министра.

Такие заявления вызвали раздражение у президента Польши Анджея Дуды. Он, во-первых, постоянно подчёркивает свой статус первого лица государства (при этом полномочия у премьера значительно шире), а во-вторых — борется за переизбрание на второй срок.

Ещё 1 февраля государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера заявил, что «пан президент лично не является сторонником поездки в Россию». Чиновник также отметил, что 10 апреля в этом году — это Страстная пятница у католиков, и вообще до сих пор не ясно, как будут выглядеть траурные мероприятия в РФ.

«Поэтому я думаю, что в нашей стране пройдут мероприятия с участием президента. Но я думаю, что польская делегация будет в Смоленске», — добавил Дера.

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Поэтому окружение президента решило, что сотрудник премьер-министра «полез поперед батьки в пекло». Заявления Дворчыка было воспринято как попытка уменьшить роль президентского дворца в подготовке визита польской делегации в Россию.

Через несколько часов официальный представитель канцелярии президента Польши Блажей Спыхальский на срочно созванной пресс-конференции заявил: «Президент выразил надежду, что премьер-министр Матеуш Моравецкий и правительство Республики Польша предпримут шаги с целью надлежащей подготовки мероприятий, во время которых польское государство должным образом почтит память жертв Катыни в 80-ю годовщину совершения этого преступления Советским Союзом».

На вопрос журналистов, поедет ли с премьер-министром президент, Спыхальский сказал, что «Михал Дворчык должен ещё многому научиться».

«Мы стоим перед президентским дворцом. Это одно из самых важных, если не самое важное здание в нашей стране, это резиденция президента, и ответственность за слова в этом месте иная, чем у пана Дворчыка», — добавил представитель президента.

Правда, после обеда 13 февраля оба чиновника опубликовали в Твиттере совместное фото, сопровождающееся словами: «Нужно быстро выяснять мелкие недоразумения. А все, в том числе журналисты, должны заботиться о точности в цитировании заявлений».

А ещё позже Матеуш Моравецкий написал в Фейсбуке: «10 апреля 2020 года, в 10-ю годовщину Смоленской катастрофы, я хочу поехать в Смоленск и Катынь, чтобы почтить память жертв ужасного советского преступления в Катынском лесу, и жертв Смоленской катастрофы».

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в планах Владимира Путина нет визита в Смоленск 10 апреля.

15 февраля глава польского МИДа Яцек Чапутович сообщил, что посольство Польши в Москве направило ноту в МИД России с просьбой содействовать организацию визита польской государственной делегации 10 апреля в Смоленск и Катынь.

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Спыхальский напомнил, что президент говорил об этих ожиданиях с премьер-министром Матеушем Моравецким, и сообщил, что по этому поводу продолжаются переговоры, в том числе и закулисные.

Но если польские чиновники хотя бы пытались изображать приличие, то пропагандисты говорили то, что у властей на уме.

18 февраля в эфире радиостанции RMF FM директор финансируемого из бюджета Польши телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы заявила: «Я считаю, что польская делегация может появиться в России и, возможно, даже должна. Не затем, чтобы встретится с Владимиром Путиным, с каким-то там премьер-министром, имени которого никто не помнит, или с кем-то еще — а просто чтобы на месте, в Катыни, на месте мученичества польских офицеров, а также на месте катастрофы польского самолета, отдать дань памяти тем, кто погиб.

Думаю, что мы имеем право потребовать этого от Российской Федерации. Будут ли они сопровождать нас там на уровне заместителя министра — не тот случай. Не за этим приезжаем, не к ним — речь о том, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб, и это самое главное в этом случае».

К чести российской дипломатии, ни на эти слова, ни на упомянутые выше иезуитские формулировки замглавы МИД Польши, в Москве из уважения к памяти погибших не отреагировали.

Ныне подготовка визита польской делегации переходит в техническую плоскость, и 26 февраля Михаил Дворчык, отвечая на вопрос, будет ли в начале марта принято решение о её составе, ответил: «Мы ведём диалог с властями Российской Федерации и анализируем возможности на основе текущей информации. Если решение будет принято, мы об этом сообщим».

На самом деле главной интригой является то, приедет ли на место гибели своего брата-близнеца Ярослав Качиньский, председатель правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС), который стоит как за Дудой, так и за Моравецким.

Москва окажет содействие польской делегации, которая весной приедет в Смоленск и Катынь — МИД РФ © Brian Aslak / flickr Роберт Мазурек, но официального подтверждения этой информации до сих пор нет. При этом где бы не находился Ярослав Качиньский 10 апреля 2020 года, несомненно, что он использует годовщину катастрофы под Смоленском для атак на Россию и своих политических оппонентов, которые сохраняют шансы победить на президентских выборах.

Как отмечала близкая к власти польская газета Rzeczpospolita в статье «Смоленская ловушка перед президентскими выборами», польский политический календарь в этом году ужасен.

«Десятая годовщина смерти Леха Качиньского и 95 других пассажиров в «Туполеве» и 80-я Катынского преступления приходятся ровно за месяц до президентских выборов. На этом этапе Анджей Дуда должен проявить себя как жёсткий лидер, который не уступит Кремлю, но также лично почтит память польских офицеров и жертв авиакатастрофы. Особенно заинтересован в этом Ярослав Качиньский, который тоже хочет быть на месте смерти своего брата», — отмечается в статье.

Напомним, что хотя через месяц после трагической гибели Леха Качиньского его брат в обращении к российскому народу сказал: «Дамы и господа, друзья-россияне, сегодня, 9 мая 2010 года на Красной площади должен был быть мой любимый брат, президент Польши Лех Качиньский. Я знаю, о чем бы он думал, глядя с гордостью на марширующих польских солдат. Он бы думал о миллионах солдат, миллионах российских солдат, погибших в войне с германским Третьим Рейхом».

Однако очень скоро всё изменилось. Лидер ПиС стал публично обвинять в катастрофе Россию, и это стало своеобразным «символом веры» его соратников. Ярослав Качиньский начал проводить ежемесячные траурные шествия памяти погибших под Смоленском, постоянно ужесточая русофобские заявления.

Трудовые резервы: польские президенты призвали бороться за украинских заробитчан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В мае 2015 года выдвиженец Качиньского Анджей Дуда выиграл президентские выборы, на парламентских выборах в октябре 2015-го партия «Право и Справедливость» получила большинство в Сейме и сформировала правительство, сохранив власть и после очередных выборов в ноябре 2019-го.

В целом же, начиная с 2015-го, ПиС выигрывала все выборы в Польше: упомянутые президентские и парламентские, а также местные и выборы депутатов Европарламента. Однако ныне, согласно опросу социологической компании Ipsos, гипотетические результаты кандидата от этой партии Анджея Дуды во втором туре президентских выборов отличаются от рейтингов основных соперников лишь на показатель статистической погрешности — примерно на 2%.

Поэтому использование польскими властями годовщин катастрофы под Смоленском и расстрела в Катыни в ходе избирательной кампании становится практически неизбежным.