Москва окажет содействие польской делегации, которая в начале апреля планирует посетить Смоленск и Катынь. Об этом в среду, 26 февраля, заявили в Министерстве иностранных дел РФ, передает Интерфакс

Украина.ру на Youtube Переселенка развеяла мифы о том, что мигранту в РФ сложно найти работу