«Нота (от МИД Польши) получена. Окажем необходимое содействие в рамках протокольной практики», — заявили в МИД РФ.
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В министерстве также отметили, что ожидают от Варшавы деталей поездки. В МИД Польши также заявляют, что рассчитывают на содействие Москвы.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что рассчитывает посетить Смоленск и Катынь 10 апреля, в десятую годовщину гибели в авиакатастрофе президента Леха Качиньского и 80-ю годовщину катынской трагедии.