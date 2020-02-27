После того как премьер Гончарук уверенно отчитался о провале всех основных экономических показателей, его дни сочтены. СМИ сообщают о трёх кандидатурах на пост главы исполнительной власти – Сергее Тигипко, Валерии Хорошковском и Олеге Дубины. Но почему именно они?

Начнём с общих черт, которых у этих кандидатов довольно много.

Во-первых, это люди со значительным политическим опытом и достаточно широко известные.

Сергей Тигипко в большой политике с 1989 года, когда он стал первым секретарём Днепропетровского обкома комсомола (тогда это была должность, обещавшая старт в Москву). Позже он занимал посты в четырёх правительствах и депутатствовал в трёх составах Верховной Рады. Дважды выдвигался на пост президента.

Валерий Хорошковский был министром, главой Государственной таможенной службы и СБУ, первым вице-премьером. Был он и народным депутатом.

Олег Дубина был вице-премьером в правительстве Виктора Ющенко и первым вице-премьером в правительстве Анатолия Кинаха и возглавлял «Нефтегаз Украины».

Это обстоятельство противоречит кадровой политике Владимира Зеленского, который предпочитает опираться на кадры политически девственные. Но в данной ситуации стало понятно, что правительством всё же должен руководить профессионал, — набранные по объявлениям «министры» себя дискредитировали.

Во-вторых, это люди успешные в бизнесе и, разумеется, компетентные в экономических вопросах.

Тигипко занимает 15-е место в списке самых богатых людей Украины 2019 года по версии журнала «Фокус», Хорошковский — 26-е. Дубины в этом списке нет, но он тоже человек не бедный.

В общем, все они люди самостоятельные и выписывать себе вызывающе безразмерные премии не будут. Во всяком случае на это можно рассчитывать, хотя у всех свои причуды (Хорошковский, например, ушел в отпуск сразу после назначения в правительство, чем вызвал в то время живейшее недоумение Николая Азарова).

В-третьих, это люди, которые связаны с Зеленским.

Начало биографии Тигипко связано с Днепропетровском, и он обоснованно считается представителем местной элиты. С Зеленским он хорошо знаком, в частности, сотрудничал в рамках Одесского кинофестиваля, директором которого является его жена Виктория (правда, среди призёров фестиваля фильмов «Квартала» не было).

Хорошковский — киевлянин, но он был знаком и сотрудничал с Зеленским в качестве владельца канала «Интер» — даже назначил его гендиректором канала (правда, расстались они не очень хорошо). Вернулся на Украину сразу после избрания Зеленского президентом и поддерживает отношения с его командой.

Дубина — уроженец Днепропетровской области, много работал на предприятиях Днепропетровщины, в частности, возглавлял «Криворожсталь». С Зеленским знаком и, более того, являлся его экономическим советником в ходе избирательной кампании, а также консультирует его сейчас.

В-четвёртых, это люди из орбиты Виктора Пинчука.

С Пинчуком на разных этапах своей биографии контактировали и Тигипко (он рассматривался в качестве возможного преемника тестя Пинчука Кучмы в 2004 году), и Хорошковский (Пинчук финансировал его политический проект «Команда озимого поколения» в 2002 году), и Дубина (возглавлял предприятия Пинчука).

Контакты с Пинчуком тут важны, поскольку группа Пинчука сейчас единственная, на которую опирается президент Зеленский (от Коломойского он отстранился). При этом данные кандидатуры устраивают нового партнёра Зеленского Рината Ахметова (его правительство грантоедов раздражает в силу некомпетентности и недоговороспособности) и могут являться компромиссными в случае избрания на второй срок Дональда Трампа (они связаны с Пинчуком, но не с Соросом).

В-пятых, это люди, которые выглядят неконфликтными для России.

Тут, правда, не всё однозначно — назвать их «пророссийскими» нельзя даже с той степенью приближения, с которой «пророссийским» считался Янукович.

Однако они не имели никаких отношений с администрацией Порошенко (что важно и для избирателей Зеленского), в политическом плане опираются на избирателей Юго-Востока Украины, а как управленцы настроены на сотрудничество в том числе и с Россией.

Наиболее «пророссийский» из них, пожалуй, Тигипко, который во время избирательной кампании 2014 года выступал с требованиями второго государственного языка, фактической федерализации и политики компромиссов в отношениях с Россией.

Наименее приемлем для России Дубина — его хамская выходка (заявление о возможности отбора российского газа) сорвала уже согласованное подписание контракта в 2008 году. Впрочем, подписанный в результате контракт, только недавно прекративший своё действие, Москву всё же устроил больше.

Хорошковский же в 2012 году покинул команду Януковича под предлогом его «пророссийской ориентации» (что, правда, было именно предлогом, что в Москве отлично понимают).

Собственно, уже в этом пункте начинается перечень различий. Они в основном имеют персональный характер.

Главные недостатки Олега Дубины как возможного премьера состоят в том, что он не политик (чистый производственник) и жалуется на здоровье (в начале января 2009 года он перенёс сложную операцию на сердце). Да и по возрасту он самый старший — 20 марта ему исполнится 61 год (Тигипко — 60, а Хорошковскому — 51).

Относительно Хорошковского ряд источников утверждает, что он выдвинул Зеленскому некие «неприемлемые условия». Однако прийти к общему знаменателю относительно сути этих условий и степени их неприемлемости для Зеленского источники не могут. К тому же есть основания полагать, что условия эти были неприемлемы не так для Зеленского, как для Андрея Богдана (у Хорошковского напряжённые отношения с Коломойским)… Теперь Богдана в окрестностях Зеленского нет. И, возможно, этим сняты и все "неприемлемые условия".

Тигипко имеет самую богатую политическую биографию (что удивительно, на протяжении всей этой биографии он оставался молодым и перспективным политиком — тоже некая сверхспособность) и, главное, с его именем был связан скандал — именно группа «ТАС» купила у Порошенко «Кузню на Рыбальском», причём эту сделку считали сомнительной с точки зрения коррупционности.

Так или иначе, но список кандидатов фактически исчерпан — большинство источников утверждают, что кандидатура Тигипко согласована на 99%. Впрочем, это не исключает случайностей.

Тем не менее, интересен сам подбор кадров и их основные характеристики. Уже из этого можно сделать предварительные выводы относительно новой кадровой политики президента, которая, вероятно, будет ориентирована на частичный компромисс со старыми элитами.