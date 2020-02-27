На днях президент Владимир Зеленский принял участие во Всеукраинском совещании работников угольной промышленности, посвященном реформе этой отрасли и росту задолженностей по зарплатам шахтерам. Президент пообещал через два месяца погасить задолженности, пригрозив в противном случае все правительство «оставить без сладкого», то есть лишить зарплат

И здесь следует напомнить, что погасить долги шахтерам Зеленский обещает регулярно — раз в месяц. Он обещал это сразу после избрания президентом, обещал летом, осенью и зимой, в ходе своего недавнего визита на львовскую шахту «Межиричанская». Тем не менее, «воз и ныне там», а к концу февраля задолженность достигла почти 1,5 миллиарда гривен.

Кому нужны украинские шахты

На последнем совещании Зеленский признал, что проблема невыплат системная и связана с убыточностью добычи угля на государственных шахтах. Убыточность же является прямым следствием их деградации с 1990-х годов, поскольку оборудование не ремонтировалось, а шахты не модернизировались. Ринат Ахметов. Биографическая справка © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Советское оборудование все-таки невозможно бесконечно долго «заклеивать скотчем». Украинские предприятия не хотят закупать дорогой украинский уголь, который накапливается на складах, предпочитая российский уголь, который везут из Белоруссии. В то же время на частных шахтах производительность труда выше в несколько раз благодаря модернизации. Представитель Федерации профсоюзов (ФПУ) Олег Пендзин говорит, что на среднестатистического шахтера на частных шахтах приходится 844 тонны добытого угля в год, тогда как на государственных — менее 100. Стоит отметить, что доведение предприятий до банкротства ради последующей приватизации «по дешевке» является излюбленной тактикой украинских олигархов еще с 1990-х.

На совещании Зеленский анонсировал создание Координационного центра по угольной промышленности, который должен провести аудит государственных шахт. Возглавить его должен вице-премьер Денис Шмыгаль, ранее работавший в компании ДТЭК (экс-директор Бурштынской ТЭС), принадлежащей самому богатому гражданину Украины Ринату Ахметову. Хотя существует министерство энергетики, которое должно было бы заниматься этим вопросом, но политика новых украинских властей зачастую сводится именно к созданию очередных бюрократических структур, которые должны «осваивать средства», куда заодно можно трудоустроить многочисленных чиновников и их родственников.

На «угольном фронте» Зеленский находится сейчас сразу между трех огней. С одной стороны, есть массы недовольных шахтеров, которым регулярно не выплачивают зарплаты. С другой стороны — требования МВФ, Всемирного банка и прочих западных партнеров постепенно прикрывать всю угольную промышленность. С третьей — украинские олигархи, которые не прочь прибрать к рукам государственные шахты, как можно дешевле. И, похоже, на данный момент чаша весов склоняется в сторону Рината Ахметова. Во всяком случае, на совещании Зеленский подверг критике министра энергетики Алексея Оржель, который ранее озвучивал позицию МВФ и заявлял о необходимости закрытия шахт, а детям шахтеров советовал искать другую профессию. Очевидно, что такая политика приведет к тотальной деградации шахтерских городков. Конец эпохи суверенного грабежа. Зачем Ахметов купил в Ницце самую дорогую в мире виллу © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

На этом же совещании Зеленский также предложил компании Ахметова ДТЭК приватизировать государственную компанию Центрэнерго одним пакетом вместе с неприбыльными шахтами. Сейчас госкомпанию Центрэнерго контролируют люди, связанные с Игорем Коломойским. Президент также открыто пообещал главе холдинга Максиму Тымченко «поговорить» с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), если тот будет против. «Я с ними поговорю, и они будут за», — заявил президент. Иными словами, президент открыто заявляет, что намерен обойти закон и лоббировать интересы определенного олигарха.

Он также упомянул о необходимости обеспечить «гарантированный рынок» для продукции украинских шахт. «Должен быть гарантированный рынок сбыта и этот рынок — украинские ТЭС. Государство должно защитить украинский уголь, для этого нужен энергетический баланс на последующие 10 лет, где было бы отображено, сколько угля будем добывать», — заявил Зеленский.

Однако с другой стороны такая политика явно противоречит либертарианским принципам «Слуг народа» и требованиям международных партнеров не заниматься регулированием рынка. На это обратил внимание и глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

«Если это гарантированный рынок, то это уже не рынок, а государственное регулирование. Государство может ввести регулирование, определять, по какой цене покупать, по какой продавать. Тогда это будет гарантировано», — заявил Герус.

И тут одно из двух: либо президент заранее дает обещания, которые даже не собирается выполнять, либо он намерен идти наперекор международным кредиторам Украины, регулировать рынок и проводить протекционистскую политику. При всех плюсах такой политики ее может проводить только достаточно сильное и независимое правительство. Фурса: Политические потери из-за закрытия шахт Зеленский перекладывает на Ахметова © Facebook, Сергей Фурса

Однако возможен и третий вариант — гарантированный рынок, но в рамках бизнес-структур лишь одного олигарха, которому Зеленский хочет продать энергетическую компанию Центрэнерго с шахтами «в нагрузку». Ахметов может быть настолько «милостив», что согласится взять шахты хоть задаром, если уж так просят и обещают договориться с АМКУ. В таком случае, конечно, он будет продавать уголь сам себе — это и будет «гарантированный рынок», а уже выработанную энергию продавать украинским предприятиям и населению, но здесь уже будут действовать законы рынка. Затем же определенную часть приватизированных шахт можно будет действительно закрыть, но уже не от имени государства, спасая тем самым имидж Зеленского, а от имени их владельца.

Придворный олигарх

Сейчас Ахметов контролирует промышленные, телекоммуникационные и медийные активы по всей Украине посредством компании «СКМ» (System Capital Management), которую Forbes оценивает в 6,6 млрд. долларов. В январе компания купила один из самых дорогих особняков мира — виллу Les Cèdres на Лазурном берегу за €200 млн.

Ахметов всегда стремился быть «придворным олигархом», умело используя государство в своих бизнес-схемах и даже выстраивая государство в государстве. При Кучме, Ющенко, Януковиче, Порошенко (напомним про грабительскую формулу расчета энергии «Роттердам+»), а теперь и Зеленском. На прошлых парламентских выборах его ставки на «Оппозиционный блок» и «Радикальную партию» не сыграли, но самый богатый человек Украины в состоянии купить уже готовых чиновников и депутатов. И украинские телеграмм-каналы уже обсуждают слухи о предложении со стороны Рината Ахметова финансировать «Слуг народа» и их предвыборную кампанию на местных выборах.

Взамен Ахметов поможет Зеленскому пиариться. Например, на эвакуации украинцев из китайского Уханя. Футбольный клуб «Шахтер» предложил на днях отправить самолет за оставшейся в Ухани девушкой, которой не разрешили взять на борт собачку. Оплатить рейс должен владелец клуба — тот самый богатейший олигарх страны, для которого это — «копейки».

Все затраты на пиар для президента многократно отобьются за счет продажи электроэнергии. Именно поэтому, вероятно, на том же совещании Зеленский говорил и об ограничении импорта электроэнергии, что позволит монополисту, на которого закроет глаза АМКУ, устанавливать какие угодно цены. До сих пор рынок электроэнергии на Украине определялся преимущественно войнами Ахметова и Коломойского, интересы которых не совпадали. Для ферросплавных заводов Коломойского была нужна дешевая энергия, Ахметов же зарабатывал на завышении цены, в том числе и по формуле «Роттердам+», взяв в долю экс-президента Порошенко.

26 февраля Фонд Рината Ахметова заявил, что поможет министерству здравоохранения даже остановить коронавирус на Украине, пообещав закупить необходимые препараты и оборудование. Этот же фонд с 22 февраля занимается поставками оборудования, противоэпидемиологической одежды и продуктов питания в Новые Санжары, где на карантине находятся эвакуированные из Китая украинцы. Особняк за €200 млн: Ахметов приобрел королевскую виллу на Лазурном берегу © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Параллельно Ахметов отбеливает свою репутацию и на Западе. 18 февраля издание Financial Times разместило, очевидно, хорошо оплаченную статью украинского автора Романа Олеарчука, который пишет также для Guardian и CNBC. «Украинские олигархи борются за влияние на президента: o том, каким ценным для президента Зеленского может оказаться олигарх Ринат Ахметов», — гласит заголовок.

Автор утверждает, что Ахметов еще может послужить Украине и он не настолько «токсичный», как Игорь Коломойский. Он якобы может помочь при реинтеграции Донбасса в Украину и обеспечить там рабочие места. Таким образом, «хорошего» олигарха Ахметова противопоставляют «злому» олигарху Коломойскому. Автор статьи также напоминает, что Ахметов лично заинтересован в реинтеграции Донбасса, поскольку потерял там часть своих активов. В борьбе за влияние на Зеленского Ахметов, по мнению автора, в конце 2019 года создал телеканал «Украина-24», который должен стать для президента альтернативной медиа-площадкой.

По мере того, как олигарх Игорь Коломойский, давший Зеленскому «путевку в президенты», становится «токсичным» для Запада, его влияние постепенно падает. Определенную роль в этом играет и дело «Приватбанка». Как подчеркивал ранее экс-депутат Сергей Лещенко, МВФ не даст Украине кредит без гарантии невозвращения Приватбанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Коломойского считают угрозой западным интересам на Украине и, похоже, бороться с ним решили руками другого олигарха, который усиливает свои позиции при президенте Зеленском.

Собственно, это и есть результат «антиолигархической революции» на Майдане.