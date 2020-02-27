Украина не сможет сохраниться как «единая страна», и основания для таких прогнозов можно найти не только в сфере текущей политики и политологии, но и в сфере философии. Нет оснований с оптимизмом смотреть и на будущее «единой Европы», считает философ, политолог и писатель Дмитрий Выдрин

По его словам, в последнее время он не считает себя политологом и политтехнологом, но всё чаще вспоминает о своём базовом философском образовании: «появилось много свободного времени для размышлений». Эти размышления, увы, не приводят к оптимистичным выводам относительно будущего Украины как «единой страны»; впрочем, и будущее единой Европы тоже под большим вопросом. Об этом Выдрин сказал на пресс-конференции в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру, посвящённой итогам 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Отметим, что в ходе конференции, состоявшейся в Мюнхене 14-16 февраля, настоящей сенсацией стала публикация подготовленного группой международных экспертов плана «Двенадцать шагов к усилению безопасности на Украине и в евроатлантическом регионе», одним из авторов которого является сам председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфанг Ишингер. Этот документ ставит целью урегулирование ситуации в Донбассе и возобновление сотрудничества Запада и России. По этой причине украинская условная «партия войны» встретила план в штыки, объявив его «пророссийским». Скандал поднял приехавший в Мюнхен экс-президент Украины Пётр Порошенко, заявивший, что это «план капитуляции Украины», написанный, конечно же, «в Кремле». С критикой плана выступил также Атлантический совет, в частности, бывшие послы США на Украине. Дело дошло до того, что документ через несколько часов удалили с официального сайта конференции, но затем снова вернули. Оргкомитет конференции пояснил, что план был на некоторое время скрыт из-за «повышенного нездорового внимания и чрезмерно агрессивного отношения».

Конечно, для кормящихся на войне политиков сама концепция плана «12 шагов» представляет угрозу. Ведь его реализация означает, помимо прочего, прекращение огня на Донбассе, начало легализации экономики непризнанных республик, запуск диалога ЕС и России… Не нужно недооценивать этот документ, считает российский политолог, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, назвавший подготовку и публикацию плана «12 шагов» очень значимым событием. По его словам, фактически «таким образом Европа сформулировала свою дорожную карту по нормализации отношений с Россией — состав предложивших её экспертов очень значительный и позволяет сделать такой вывод». Рудяков рассказал о пункте плана «12 шагов» по Украине, на который никто не обратил внимания © РИА Новости, Алексей Куденко

«Однако шансов на её выполнение нет», — сказал Неменский в интервью изданию Украина.ру, пояснив: «Европа не суверенна и не может самостоятельно принимать таких решений», а в США пока именно «демократы» задают тон политике в отношении Украины. Конечно, продолжил эксперт, неприемлем план и для нынешних властей Украины: «Предложения по разработке дорожной карты по отмене санкций и запуску нового диалога между ЕС и Россией — как нож по сердцу украинским элитам».

Дмитрий Выдрин тоже не высказал большого оптимизма относительно перспектив реализации плана, но рассуждал с философских позиций. Он напомнил высказывание Бертольда Брехта о том, что самое главное в Европе выражается не словами, а лукавым подмигиванием. И добавил: наблюдая за ходом конференции, он следил не столько за словами, сколько за тем, «как подмигивают друг другу организаторы и участники… и какой смысл несёт в себе это подмигивание».

По мнению Выдрина, один из аспектов «лукавого подмигивания» заключался в том, что сами организаторы и заказали «микроскандал» с изъятием текста документа с сайта конференции и последующим возвращением — «это известный способ пиара». Российский политэксперт Олег Неменский: Украина – это государство-катастрофа © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кроме того, есть ещё одно большое лукавство: сам этот план — больше о Европе, нежели об Украине. Почему? Выдрин отметил: «все последние Мюнхенские конференции, если снять политологическую пену, они об одном, о том, что Европа распадается, и что делать, чтобы Европа не распалась».

«Тем более особая острота этой Мюнхенской конференции связана с выходом Британии и с возможными коллизиями, связанными с особой позицией Франции в Европе, с новыми концепциями объединения Европы, с новыми механизмами объединения Европы — от ядерного оружия, которое может стать объединяющим фактором, до защиты меньшинств, которые тоже могут как бы объединить Европу… Но поскольку не получается сделать это в глобальном плане — создать смысловую сетку, которая объяснит, что же делать при распаде замечательного Евросоюза, временно был заказ потренироваться на кошках», — сказал эксперт, напомнив известный тезис классиков о том, где надо проводить социальные эксперименты, — «в стране, которую не так жалко, как другие».

«Поэтому заказали на примере Украины, что можно сделать для того, чтобы не распалась Украина. Двенадцать шагов… мало кто дочитал до двенадцати, мы, воспитанные уже в последние годы на "Фэйсбуке", больше трёх пунктов не читаем, но двенадцатый пункт о том, как сохранить единство Украины», — рассказал Выдрин. По его мнению, «те люди, которые заказывали эту повестку, видимо, считали, что если вдруг произойдёт чудо и 45 умных мужей придумают, как сохранить единство Украины, может быть, мы эту модель сможем применить для сохранения единства Европы». Владимир Корнилов: Главная тема саммита ЕС – Брексит, а Украина ушла на задний план

«Первое лукавство было в заказе такой необычной и так и нереализованной повестки. И сразу скажу, что это не получилось», — отметил эксперт, предположив, что в документе «слишком, наверное, много шагов было задекларировано, слишком много участников…». В общем, лукавство в том, что «это была попытка собрать группу людей (авторов плана. — Ред.), чтобы понять, что нужно делать не столько на Украине, сколько в Европе».

Второе лукавство, по мнению эксперта, заключается в большом количестве пунктов. Выдрин предположил, что эту технологию разработчики плана позаимствовали «у некоторых лукавых российских чиновников, которые отвечают за проекты».

«Если помните, были министерства, которые написали «12 шагов выполнения национального проекта». И там был первый шаг — обсуждение проекта, второй шаг — организация серии «круглых столов», третий шаг — привлечение экспертов… А двенадцатый шаг был — выполнение проекта. А потом они отчитались, что нацпроект выполнен на 92%. Один только пункт двенадцатый не успели выполнить», — рассказал Выдрин, сделав прогноз: и в случае с рассматриваемым документом, возможно, мы позднее услышим подобные объяснения.

Философ поведал, что, по его мнению, объединяло Европу и «что могло бы теоретически объединить Украину, если бы дошли до двенадцатого пункта…». Что касается Европы, отметил Выдрин, то ему приходилось спорить с теми, кто утверждает, что ЕС создали угольщики и металлурги. Он же — «со своей скромной философской точки зрения» — пытался доказать, что в эпоху интернета традиционная структура мира («экономический базис — идеологическая надстройка») перевернулась, и сейчас базисом является культура, идеология, философия…

По словам Выдрина, на самом деле единство Европы возникло с появлением некоей культурной соединительной ткани, «смысловой марли» (подобной строительной марле, обеспечивающей прочность основания автополотна). Россия обвинила Евросоюз в дискриминации жителей Донбасса © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«По моим наблюдениям, Евросоюз стал возникать, когда возник единый кинематографический рынок, когда возникли такие фигуры глобального масштаба, как Феллини, Антониони», — сказал философ, добавив: когда над киноисторией стали одинаково плакать подростки в Осло и подростки в Палермо, это был первый шаг к европейскому единству. Европу создавали люди, которые создали городской шансон, создали единую музыкальную культуру — «те же «битлы» для единой Европы сделали намного больше, чем все вместе взятые производители «Мерседесов». Плюс единый литературный дискурс — «люди говорят не языками, они говорят дискурсами».

«Создание единого дискурса позволяет возможность для объединения политического и т.д. Вот кто создал Европу. Европа погибает сегодня, потому что они сами уничтожили эту «марлю», — констатировал Выдрин, пояснив, что сегодня нет ни одного фильма, который был бы одинаково почитаем и обожаем и на юге, и на западе, и на севере Европы, нет «ни одной книги, которая покорила бы общеевропейское пространство», то же и в музыке. Отсутствие этой «смысловой марли», и губит Европу, продолжил эксперт, пояснив: ядерное оружие и рост ВВП — «это ничто, если нет соединительной ткани».

Что до Украины и её единства, то, когда об этом заходит речь, надо бы назвать хотя бы одного героя (фильма, книги, реальной истории), который является общим для Донбасса и Галичины, подчеркнул эксперт, задав риторический вопрос: могут ли быть молодогвардейцы героями для Галичины, может ли Бандера быть героем для Донбасса?

«Покажите мне хотя бы один фильм, снятый на Украине за 10 лет, который с удовольствием смотрят подростки, юноши востока Украины и запада Украины. Покажите мне хотя бы одну книгу, написанную на Украине, которую читают на востоке, на западе, на юге и на севере Украины. Поэтому проблема одна и та же», — сказал Выдрин, подчеркнув, что «Европа не понимает, что её соединяло и что убивает её единство».

И, соответственно, Европа не может дать рецепт, — «даже 45 умных мужей, собранных вместе, не могут объяснить, что нужно сделать на Украине», чтобы она была единой страной, а не собранием «условных территорий, где разные представления об истории, разная эстетика, разные дискурсы и разное видение будущего».

Дмитрий Выдрин признался, что он пессимистично смотрит на перспективы как европейского, так и украинского единства: «не вижу будущего». Киев хоронит «Минск». Почему Украина уверена, что победила в гражданской войне Донбасс? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Раз не проговариваются вещи, которые являются фундаментальными для единства страны, для создания межнациональных союзов, то откуда возьмётся это единство и на Украине, и откуда возьмётся единство в Европе», — сказал он в завершение. И добавил уже не в качестве философа, но политолога, что при этом Запад начал сомневаться в скором распаде России. Он рассказал, что если раньше в Мюнхене обсуждали, как набраться прочности, чтобы дождаться этого события, то нынешняя конференция «в первый раз прошла под интенцией другой», обсуждавшие разные проблемы призывали подумать, что делать, если Россия не распадётся? По словам эксперта, «это было единственное стилистическое отличие прошлых Мюнхенских конференций от нынешней».

Возвращаясь от высоких философских материй к прозе жизни и к нашумевшему документу «12 шагов», отметим, что ставший одним из его авторов глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». А официальный Киев не готов даже вчитываться в пункты плана. Как заявил журналистам министр обороны Украины Андрей Загороднюк, этот документ «…не соответствует политике Украины, НАТО, наших ключевых партнеров и в целом ничьей политике, поэтому мы его не рассматривали всерьез…». Похоже, что позиции условной «партии войны» и новой украинской власти по-прежнему совпадают стопроцентно. Или эта власть не такая уж новая?