Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что не нужно обращать внимание на документ, который появился на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом 19 февраля он заявил в комментарии журналистам в Кабмине, трансляцию которого вел телеканал «Первый» в Facebook

План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», появился на сайте конференции 14 февраля.

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«Этот документ является абсолютно неформальным. Он не соответствует политике Украины, НАТО, наших ключевых партнеров и в целом ничьей политике. Поэтому мы его не рассматривали всерьез… Мы на него просто не обращали внимания и двигались по своему пути», — заявил министр.

Политолог Рар: Что Украине принесут "12 мюнхенских шагов" © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Среди авторов документа экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.