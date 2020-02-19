План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», появился на сайте конференции 14 февраля.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Этот документ является абсолютно неформальным. Он не соответствует политике Украины, НАТО, наших ключевых партнеров и в целом ничьей политике. Поэтому мы его не рассматривали всерьез… Мы на него просто не обращали внимания и двигались по своему пути», — заявил министр.
По его словам, украинская делегация посмотрела на документ и заявила, что не понимает, кто его составлял.
Среди авторов документа экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.