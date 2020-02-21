Украинское досье: страной правят «хлестаковы от политики»

Без культурной «соединительной ткани» под серьёзной угрозой единство Евросоюза. Что касается Украины, то по этой же причине приходится сомневаться в будущем единстве страны, у которой сейчас нет ни общих героев, ни общей для всех истории

Об этом говорили российские и украинские политики и эксперты в ходе состоявшейся 20 февраля пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

«Аваков предлагает себя на роль генерал-губернатора»

В Мюнхене теоретически мог произойти не «сговор», а уговоры, отметил украинский политолог, директор Информационно-аналиического центра «Перспектива» Павел Рудяков. По его словам, политики могли бы уговаривать Владимира Зеленского выполнить пункты, обозначенные в декабре 2019 года на встрече в «нормандском формате» в Париже — «там везде ответственный исполнитель… был Владимир Зеленский». Однако после телефонного разговора президентов Украины и России, во время которого Владимир Путин спросил Зеленского, собирается ли тот выполнять Минские соглашения, судя по всему, необходимость в каких-то уговорах просто отпала, считает эксперт.

Рудяков отметил истеричную реакцию украинской «партии войны» на представленный в Мюнхене план «12 шагов к усилению безопасности Украины и евроатлантического региона» и обратил внимание на тот факт, что к критике плана присоединился глава МВД Арсен Аваков. По мнению эксперта, это может говорить о том, что Аваков «уже не первый раз предлагает себя международным партнёрам на роль такого потенциального будущего генерал-губернатора Востока украинского». И это происходит в ситуации, продолжил Рудяков, когда Киев уже не контролирует целый ряд регионов, а «президент (Зеленский — Ред.) не контролирует ни армию, ни внешнюю политику». Украина - это не Мюнхен © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

В самом же плане, подчеркнул эксперт, есть любопытный момент: авторы документа, по сути, включают Украину в Евроатлантический регион, и это сразу ставит под сомнение целый ряд обстоятельств, которые зафиксированы в Комплексе мер по выполнению Минских договорённостей. В таком случае эти меры «надо переписывать, переделывать и переинтерпретировать».

Состоится ли новый саммит?

Но есть ли в таком случае какой-то смысл в новой встрече лидеров стран «нормандской четвёрки» в апреле этого года? Рудяков считает, что такая встреча всё же может состояться, поскольку тут далеко не всё зависит от Киева — «одеяло тянет на себя Эммануэль Макрон, он заинтересован по своим французским, европейским делам в том, чтобы этот формат заработал». Впрочем, продолжил эксперт, встреча может быть перенесена на более поздний срок: в апреле сам Макрон уже будет собираться в Москву на празднование 75-летия Победы, «уже никто в Берлин ради Зеленского не поедет».

Другого мнения придерживается директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его мнению, вряд ли целесообразно проводить новый «нормандский» саммит, поскольку по сей день не выполнен ни один пункт решений по итогам прежней встречи. Тогда зачем? Тем более, что в выступлении Зеленского в Мюнхене были заявления, противоречащие решениям, принятым на встрече «четвёрки».

«Просто у них стиль такой, — добавил Денисов, характеризуя людей, пришедших на смену команде Порошенко. — Хлестаковы от политики, актёры они. И это самое печальное, поскольку по-видимому, ближайшие года четыре придётся именно в таком режиме продолжать с ними взаимодействовать. А это означает, что разрешения конфликта в Донбассе просто не будет».

Модерировавший дискуссию главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов в связи с этим напомнил о некоторых проектах команды Зеленского, позволяющих снова вспомнить Гоголя — «маниловщина!». По словам Хисамова, при этом риторика Зеленского всё больше напоминает риторику Порошенко, и по-другому украинские руководители вести себя, по всей видимости, просто не могут: «Они продают войну, они продают напряжение, антироссийскую риторику и мобилизацию страны».

«Сами загнали себя в угол»

Денисов отметил, что в Мюнхене решался вопрос, каким образом в перспективе можно будет наладить отношения ЕС и России. По словам политолога, вопрос сложный: отношения в глубоком кризисе, и ни в России, ни в ЕС нет сейчас ответов, как исправить ситуацию.

Денисов рассказал, что из опыта общения с европейскими коллегами у него сложилось впечатление, что «наши европейские партнёры загнали себя в угол своей позицией относительно Украины и относительно Минских соглашений». Они исходят из того, что нормализация отношений с РФ зависит от выполнения Минских соглашений, при этом «ответственность за те или иные события на Донбассе возлагают на Москву». Арбузов о провокации в Золотом: Крайним сделают Донбасс – уже не привыкать © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

За самолёт надо бы извиниться

Вполне возможно, что Владимир Зеленский хочет провести «нормандский» саммит в апреле исключительно для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах общественности в годовщину своей победы на выборах, предположил историк, писатель и публицист Армен Гаспарян.

«Мы все прекрасно понимаем, откуда берется апрель. Нужно показать что-то могучее и масштабное к 21 апреля. Многие просто запамятовали, что это годовщина избрания Владимира Александровича Зеленского президентом Украины (…) А что показывать?» — сказал эксперт, добавив, что экономических успехов у новой власти нет.

Публицист подчеркнул, что он не видит «ни единой подвижки ни по одному их вопросов»: у Зеленского нет политической воли для урегулирования конфликта на Донбассе, при этом ни в Офисе президента, ни в Кабмине Украины нет единой позиции относительно решения этой проблемы.

По словам Гаспаряна, нет у новой власти и понимания процессов, произошедших на Украине за последние шесть лет. Даже после обнародования разоблачительных материалов о расстрелах на Майдане — «продолжается исполнение мантры, что надо на подвиге героев «небесной сотни» кого-то растить, без ответов на какие-то вопросы, которые действительно стоят перед государством».

К тому же, подчеркнул Гаспарян, Зеленскому следовало бы выступить и извиниться перед народом за историю с эвакуацией украинских граждан из охваченного эпидемией Китая, когда самолету просто-напросто не давали посадки, а «на земле в этот момент складывались покрышки, готовились патрули для того чтобы не пустить своих граждан к себе на родину». «Вы все прокажённые вирусом ущербности»: соцсети об эвакуации украинцев из Уханя © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

И если Украина так поступает со своими гражданами, продолжил эксперт, то — «какой месседж получает Донбасс»?

Гаспарян также отметил, что год назад у большинства были завышенные ожидания относительно Зеленского, но ожидания эти не оправдались. Эксперт заявил, что он не верит, что в обозримом будущем будет достигнут мир на Донбассе — «всё идёт, к сожалению, к сценарию замороженного конфликта».

О завышенных ожиданиях

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что завышенные ожидания в России относительно Зеленского вполне объяснимы. По его словам, «если человек собирается у власти быть дальше, если для него это не просто приключение на один вечер, если он собирается надолго отказаться от своей прежней профессиональной деятельности надолго и включиться в другую профессиональную деятельность, политическую, в вопросы государственного строительства, государственного правления, то тогда нужно соответствовать настроениям, которые тебя на вершину политического Олимпа вознесли».

А эти настроения, продолжил политик, как раз были настроениями, связанными с улучшением отношений с Россией, с урегулированием конфликта на Донбассе, это был референдум о недоверии политике Петра Порошенко, граждане ждали политики принципиально иной. Поэтому в России, не питая иллюзий относительно Зеленского, могли рассчитывать, что он попытается соответствовать ожиданиям своих избирателей. Царев: Если рейтинг Зеленского упадет, в апреле Тимошенко и олигархи попытаются его снести © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Пока мы, конечно, видим другое», — сказал парламентарий, отметив, что сказывается, с одной стороны, неопытность Зеленского, а с другой, ангажированность украинских политических и экономических элит, которые ориентируются «совсем не так, как украинский народ».

Какую страну Европе не жаль?

Философ и политолог Дмитрий Выдрин вспомнил слова Бертольда Брехта, который говорил, что всё главное в Европе выражается не словами, а лукавым подмигиванием. Поэтому, наблюдая за Мюнхенской конференцией, Выдрин обращал больше внимания не на слова, а на это «подмигивание». По его словам, таких «подмигиваний» было как минимум два. Во-первых, организаторы конференции, возможно, сами заказали микроскандал со снятием с сайта, а затем возвращением туда плана «12 шагов…» — «это известный способ пиара».

Лукавство ещё и в том, продолжил эксперт, что на самом деле обсуждали не Украину, а проблему распада Европы. И пока не получается в глобальном плане создать «смысловую сетку» с целью понять, что же делать при распаде Евросоюза, «видимо, был заказ потренироваться на кошках». Крюкова: Зеленский уже наловчился врать как Порошенко © Facebook, Svetlana Kryukova | Перейти в фотобанк

«Помните, говорили, где надо проводить социальные эксперименты — в стране, которую не так жалко, как другие. Поэтому заказали на примере Украины: что можно сделать, чтобы не распалась Украина?» — напомнил Выдрин. По его словам, мало кто дочитал до 12-го пункта, но этот пункт — «о том, как сохранить единство Украины». Впрочем, продолжил политолог, сложно и Европе сохранять единство без исчезающей культурной «соединительной ткани», а на Украине с этим и вовсе дела обстоят плохо. С этим тезисом согласился Искандер Хисамов, подчеркнувший, что сейчас нет в стране общих для всех героев, нет общей истории…

«Я являюсь пессимистом: я не вижу будущего единой Европы, и я не вижу будущего единой Украины», — сказал Выдрин.

По его словам, второе «подмигивание» и лукавство на Мюнхенской конференции заключалось в том, что самих пунктов плана было слишком много, можно выполнить хоть 90% запланированного, но самого главного вопроса (в данном случае — как объединить Украину) не решить.

Эксперт также отметил отличие этой Мюнхенской конференции от конференций предыдущих: если раньше предлагали подождать, пока распадётся Россия, то теперь впервые возник вопрос: а что нам сделать, если Россия не распадётся? По словам Выдрина, «это единственное стилистическое отличие прошлых Мюнхенских конференций от нынешней».