Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом 18 февраля сообщает rg.ru

Кандидат в премьер-министры РФ внесен в базу скандального сайта «Миротворец» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ишингер является соавтором плана из 12 шагов по урегулированию ситуации в стране.

Документ «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» был опубликован на сайте Мюнхенской конференции 14 февраля, однако позже удален оттуда. На следующий день его опубликовали заново.

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«Мюнхенский план» включал восстановление работы Совместного центра по контролю координации, создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения. В качестве гуманитарных мер предлагался поиск пропавших без вести в Донбассе и разминирование.

Сайт «Миротворец» публикует данные о людях, которых авторы ресурса называют сепаратистами или «агентами Кремля». Он не имеет официального статуса, но людям, попавшим на «Миротворец», украинские пограничники могут отказать во въезде в страну. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывала украинские власти закрыть сайт.