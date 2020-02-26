У русского языка появился шанс вернуться в украинское образование. Во вторник, 25 февраля, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об образовании»

Авторы инициативы — народные депутаты от «Слуги народа» Максим Бужанский и от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин. Оба депутата известны последовательной поддержкой использования русского языка на Украине.

В поданном законопроекте речь идет о выполнении Конституции Украины и рекомендаций Венецианской комиссии.

Среди прочего предлагается вернуть право получать образование в полном объеме на родном языке не только представителям коренных народов (на Украине это только крымско-татарский народ), но и всем национальным меньшинствам.

Причем вернуть право учиться на родном языке не только в школах, но и в вузах.

По словам авторов заонопроекта, сегодня есть расхождения в законодательной базе.

«В Законе Украины «Об образовании» не реализованы конституционные гарантии и нормы относительно свободного развития, использования и защиты русского языка и содействие изучению языков международного общения, в том числе и русского языка, которая среди прочего является одной из шести официальных языков ООН.

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— продолжать обеспечивать достаточную долю образования на языках меньшинств в начальной и средней школе, в дополнение к изучению государственного языка;

— при просмотре закона об образовании решить вопрос дискриминации языков других меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС».

Кроме того, авторы документа предлагают освободить частные школы от новых языковых требований в соответствии со статьей 13 Рамочной конвенции, начать в рамках выполнения закона об образовании новый диалог с представителями национальных меньшинств и всех заинтересованных сторон относительно языкового вопроса в образовании.

Стоит отметить, что претензии к закону «Об образовании» есть не только у русскоязычного населения Украины, но и венгров. О внесении изменений в закон заявляют на высшем уровне — уровне главы правительства.

В начале февраля 2020 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил министру иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петеру Сийярто: «Венгерская сторона просила о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании — и мы это сделали».

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии ранее критически прокомментировал «языковой закон»: «Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык».

Кроме того, еще 16 января 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении новую редакцию закона «О полном общем среднем образовании». В нем не были имплементированы рекомендации Венецианской комиссии.

Закон повторяет ранее вызвавшие критику Совета Европы нормы о языке обучения.

«Теперь получать полное среднее образование на родном языке смогут лишь народы, названные в законопроекте коренными — в первую очередь, крымские татары. Нацменьшинства, чьи языки являются официальными языками ЕС, смогут обучаться на родном языке от 20 до 60% учебного времени.

Но в самом сложном положении окажутся русскоязычные и двуязычные украинцы: они вместе с русскими приравнены к «другим национальным меньшинствам» и получат возможность изучать русский язык в школах только в пределах 20% от учебного времени. Именно на эту дискриминацию и обращала внимание Венецианская комиссия», — написал в Facebook народный депутат Вадим Новинский.

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В то же время закон пока не подписан президентом Владимиром Зеленским и не вступил в силу. На сайте президента Украины продолжается сбор подписей под петицией за ветирование «Закона о среднем образовании в части запрета образования на русском языке, об аудите языковой политики государства и об обеспечении конституционных прав на свободное использование, защиту и развитие русского языка в Украине».

Автор петиции — общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Он также напоминает Зеленскому его предвыборные обещания: «Кандидатом в Президенты Украины Вы заявили относительно принятого в апреле 2018 года Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»: «После моего вступления в должность Президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями Президента Украины и в интересах граждан».

Пока не отреагировал.