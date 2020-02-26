Авторы инициативы — народные депутаты от «Слуги народа» Максим Бужанский и от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин. Оба депутата известны последовательной поддержкой использования русского языка на Украине.
В поданном законопроекте речь идет о выполнении Конституции Украины и рекомендаций Венецианской комиссии.
Среди прочего предлагается вернуть право получать образование в полном объеме на родном языке не только представителям коренных народов (на Украине это только крымско-татарский народ), но и всем национальным меньшинствам.
Причем вернуть право учиться на родном языке не только в школах, но и в вузах.
По словам авторов заонопроекта, сегодня есть расхождения в законодательной базе.
«В Законе Украины «Об образовании» не реализованы конституционные гарантии и нормы относительно свободного развития, использования и защиты русского языка и содействие изучению языков международного общения, в том числе и русского языка, которая среди прочего является одной из шести официальных языков ООН.
Кроме того, в Законе Украины «Об образовании» нуждаются в имплементации ряд рекомендации Венецианской комиссии, в частности:
— продолжать обеспечивать достаточную долю образования на языках меньшинств в начальной и средней школе, в дополнение к изучению государственного языка;
— при просмотре закона об образовании решить вопрос дискриминации языков других меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС».
Кроме того, авторы документа предлагают освободить частные школы от новых языковых требований в соответствии со статьей 13 Рамочной конвенции, начать в рамках выполнения закона об образовании новый диалог с представителями национальных меньшинств и всех заинтересованных сторон относительно языкового вопроса в образовании.
Стоит отметить, что претензии к закону «Об образовании» есть не только у русскоязычного населения Украины, но и венгров. О внесении изменений в закон заявляют на высшем уровне — уровне главы правительства.
В начале февраля 2020 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил министру иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петеру Сийярто: «Венгерская сторона просила о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании — и мы это сделали».
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии ранее критически прокомментировал «языковой закон»: «Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык».
Кроме того, еще 16 января 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении новую редакцию закона «О полном общем среднем образовании». В нем не были имплементированы рекомендации Венецианской комиссии.
Закон повторяет ранее вызвавшие критику Совета Европы нормы о языке обучения.
«Теперь получать полное среднее образование на родном языке смогут лишь народы, названные в законопроекте коренными — в первую очередь, крымские татары. Нацменьшинства, чьи языки являются официальными языками ЕС, смогут обучаться на родном языке от 20 до 60% учебного времени.
Но в самом сложном положении окажутся русскоязычные и двуязычные украинцы: они вместе с русскими приравнены к «другим национальным меньшинствам» и получат возможность изучать русский язык в школах только в пределах 20% от учебного времени. Именно на эту дискриминацию и обращала внимание Венецианская комиссия», — написал в Facebook народный депутат Вадим Новинский.
Он уверен, что многонациональное украинское государство станет сильнее, «избрав полиязычность частью своей идентичности, развивая собственное уникальное поликультурное пространство, признав русский язык одним из родных для более 40% граждан Украины, создав собственные стандарты и нормы русского языка».
В то же время закон пока не подписан президентом Владимиром Зеленским и не вступил в силу. На сайте президента Украины продолжается сбор подписей под петицией за ветирование «Закона о среднем образовании в части запрета образования на русском языке, об аудите языковой политики государства и об обеспечении конституционных прав на свободное использование, защиту и развитие русского языка в Украине».
Автор петиции — общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
Он также напоминает Зеленскому его предвыборные обещания: «Кандидатом в Президенты Украины Вы заявили относительно принятого в апреле 2018 года Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»: «После моего вступления в должность Президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями Президента Украины и в интересах граждан».
Пока не отреагировал.