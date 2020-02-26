Эпидемия болезни коронавируса (Covid-2019) получает все большее распространение в мире. По состоянию на 25 февраля общее число заболевших в Китае достигло 77658 человек, а с учетом заразившихся в остальном мире - 80130 человек

В Китае от инфекции погибли 2663 человека (71 за последние сутки), в остальных странах — еще 37 человек. Более 27 тысяч человек выздоровели.

Ареал коронавируса расширяется

Крупнейшим местом сосредоточения инфекции стала Южная Корея. Число заразившихся в стране за сутки выросло на 60 и достигло 893 человек. За день умер один человек, с начала вспышки инфекции — восемь.

На этом фоне несколько городов в Китае закрыли для жителей Южной Кореи. Помимо нее болезнь распространилась в Японии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Индии и Иране.

Что касается Европы, то серьезная вспышка коронавируса выявлена в Италии — к 25 февраля коронавирус обнаружили у 209 человек, известно о семи погибших.

Эпицентром стала Ломбардия, где число заражённых составляет 165 человек. Власти страны ввели жесткий карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине. В школах отменены занятия, перенесены все спортивные мероприятия.

Лизан: Коронавирусом переболеют во всех странах, вопрос исключительно во времени и форме © Facebook, Иван Лизан

Следить за соблюдением карантинных мер поручено полиции и, в случае необходимости, армии.

В России ситуация под контролем

Именно Италия фактически сейчас является местом, откуда коронавирус может потенциально проникнуть на территорию России. Пока в России, по сообщению Роспотребнадзора, новые случаи заражения не обнаружены. Двое граждан Китая, инфицированных в начале февраля, уже выздоровели — их выписали из больницы.

Между тем, 22 февраля МЧС вывезло из Японии восемь граждан России, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих туристов на лайнере нашли коронавирус. Всех прибывших поместили на карантин в Казани.

«Остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что у троих зараженных россиян «заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений».

23 февраля еще семерых россиян, прибывших с лайнера Diamond Princess во Владивосток, отправили на двухнедельный карантин. По данным местных властей, состояние у всех удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме.

Карантин связан с тем, что люди должны оставаться под наблюдением специалистов, как «контактные из очага инфекции, где регистрировались лабораторно-подтвержденные случаи заболеваний».

Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом © ukraina.ru

Та же ситуация в Шереметьево: там увеличено число медработников, находящихся на смене, во всех терминалах присутствуют изоляторы — специальные помещения, где проводят обследования пассажиров, забор биоматериала, его передача в лабораторию.

К борьбе с болезнью широко привлечены научно-исследовательские институты. В частности, это институты Минздрава (НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи, который слит с НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского), аналогичные институты Федерального медико-биологического агентства, институты Минобороны РФ.

В начале февраля в Тюмень, где содержались на тот момент заболевшие граждане КНР, был направлен специалист Научного исследовательского противочумного института (НИПЧИ) «Микроб». Он специализируется на санитарно-эпидемиологической охране России против завоза и распространения особо опасных инфекций.

А государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», специалисты которого нашли вакцину против лихорадки «Эбола», приступили к поиску лекарства против коронавируса.

В Украине вирус в головах

В Украине пока случаев заболевания Covid-2019 не зафиксировано. Перефразируя классика, вирус не на улицах, а в головах — в социальных сетях одной из ключевых тем для обсуждения все еще является «античумный Майдан» в Новых Санжарах, благодаря которому получился позор на весь мир.

«На прошлой неделе к нам привезли несколько десятков человек из Уханя. Вероятность, что они больны коронавирусом, чисто теоретическая. Что у нас по итогу?

Карантин в Италии. Коронавирус штурмует Европу © REUTERS, Flavio Lo Scalzo | REUTERS, Flavio Lo Scalzo | Перейти в фотобанк

Очень хотелось бы, чтоб из трэша прошлой недели были сделаны выводы. И сделаны не только властью, но и теми, кто раздувал панику, пытаясь заработать политические очки. Сейчас уже не до хайпа.

Если к нам придет коронавирус и соседние страны начнут закрывать границы, то цена новых попыток раздуть истерию будет слишком высока. А потому нужна максимальная собранность.

Ну а власти стоит прорабатывать уже сейчас различные сценарии развития событий с коронавирусом, включая наихудшие», — писал на Facebook главный редактор «Страны.ua» Игорь Гужва.

В Италии находится более миллиона украинских заробитчан. Пока украинские власти решили организовать проверку температуры всех пассажиров, которые въезжают в Украину из Италии на автомобильных, авиационных и железнодорожных пунктах пропуска.

Возле пунктов пропуска оборудованы изоляторы, откуда помещенных будут доставлять в инфекционную больницу, где будут брать анализы у тех, у кого заподозрили коронавирус. Процедуре подвергнутся как украинцы, так и иностранцы.

Именно Украина может представлять потенциальную опасность для России, если там произойдет эпидемия. Ведь тысячи украинцев ежедневно пересекают российскую границу на поездах, автобусах и личном автотранспорте.

Хотелось бы надеяться, что подобного не произойдёт, но властям и гражданам обеих стран стоит не терять бдительности и быть готовыми к различным вариантам развития событий.