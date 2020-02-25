Для большой крови. Как в 2014-м ВСУ готовились выдавать оружие крымским татарам

Накануне шестой годовщины событий конца февраля – начала марта 2014 года в Крыму вновь начались разговоры о том, собирался ли Киев дать оружие крымским татарам

В четверг, 20 февраля, в Киеве в госинформагентстве «Укринформ» прошла пресс-конференция, на которой выступал бывший в 1991-2013 годах председателем междлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев. Он вспоминал события конца зимы — начала весны 2014 года.

«Крымские татары говорили: «Что происходит: на нашу землю заходит чужой солдат, а мы ничего не делаем». Помню, в марте зампредседателя меджлиса говорил, что у него есть список, в котором около 3 тысяч крымских татар, которые готовы взять в руки оружие, если будет сигнал от украинского государства и им дадут оружие», — рассказал Джемилев.

Два года назад издание Украина.ру уже делало подборку высказываний руководства меджлиса на тему того, что в феврале — марте 2014 года они тщетно ожидали от Киева выдачи оружия из арсеналов частей ВСУ на полуострове. Также он вспоминал заявления ряда тогдашних высокопоставленных чиновников по этому вопросу.

В частности, за вооружение крымских татар выступал Владимир Замана, до 19 февраля 2014 года возглавлявший Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, а затем ставший заместителем главы Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Крымские татары назвали глупостью идею наказывать на Украине за переезд на полуостров © Никита Рассказов, Украина.ру

Но с тех пор появились новые интересные данные.

Например, бывший в конце февраля 2014 секретарем Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от партии УДАР Сергей Каплин в марте 2017 года рассказал изданию «Медуза»: «Я помню, как ко мне подходили местные лидеры крымских татар и говорили: «Если вы нам дадите какой-то статус и вооружение, мы готовы навести там порядок». (Но это мы и так уже знаем).

Но самое интересное — интервью Бориса Рябухи, опубликованное 30 марта 2019 года на городском сайте Харькова.

По состоянию на февраль 2014 года Рябуха служил в Евпатории заместителем командира батареи 55-го зенитного ракетного полка Воздушных Сил ВСУ. Эта часть дольше всех прочих сохраняла верность Украине на полуострове, о чем есть немало свидетельств очевидцев.

«В Вашем обращении Вы предлагаете: «…сдать оружие на склад и передаче объекта под охрану личному составу спецподразделения Черноморского флота Российской Федерации…», но вокруг территории нашей части нет представителей Черноморского флота РФ, а есть лишь представители вооруженного формирования без знаков отличия не предоставляющее документов о своей принадлежности, а представляются как некая «самооборона Крыма». Ввиду вышесказанного законных оснований про передачу оружия войсковой частью А4519 нет», — говорилось в ответе, данном 11 марта 2014 года командиром части полковником Андреем Матвиенко уполномоченному по обеспечению организации и проведения общекрымского референдума Юрию Жеребцову.

«У нашей группы, которой мы охраняли караулы и все остальное, был продуман план, — вспоминает Рябуха. - Один из инициаторов, майор Рахимов, который сейчас в «Национальном университет обороны Украины», провоевал в «Дикой Качке» (сводный отряд Воздушных Сил ВСУ, сформированный для участия в АТО в сентябре 2014-го. — Авт.)… Мы все вместе разработали план, что если начинается какой-то жесткий «кач», боевые действия, то мы вооружаем первых наших союзников, которые есть вообще в Крыму — крымских татар… Мы с ними более-менее контактировали по этому поводу, если какая-то «ерунда», то у нас первое, что делается — это открываются склады татарам. То есть выдается оружие, и они должны вооружаться, поскольку на тот момент это единственные люди, которые были реально за военных Вооруженных Сил Украины».

Очистка от ненужного. В Киеве прекращено финансирование крымско-татарского канала ATR © Facebook, Телеканал ATR

Место рождения Рахимова не названо, но, судя по обучению в Донецком военном лицее, он скорее всего сам донецкий, а значит, не крымский татарин, а потомок переселившихся в Донбасс в советское время уральско-поволжских татар.

И далее из той же статьи в «Евпаторийском времени»: «Когда за плечами старшего лейтенанта Рахимова было два удачных выезды на государственный полигон «Чауда», он был назначен на должность заместителя командира зенитной ракетной батареи Евпаторийского зенитного ракетного полка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В 2010 году офицер выполнил свой первый боевой пуск ракеты. За меткую стрельбу и грамотные действия получил оценку «отлично» и был награжден ценным подарком — часами от Министра обороны Украины. За отличные и хорошие показатели в 2011 году Рахимов был назначен на должность командира зенитной ракетной батареи… Вместе с командиром технической батареи майором Петром Костюком он создал в части секцию рукопашного боя, в которой занимаются военнослужащие контрактники».

Возможно, Рахимов был непосредственным командиром Рябухи (напомню, тот служил заместителем командира батареи), но и в целом за счет своей активности, жесткости и честолюбия (упоминается, что он учил английский язык, чтобы участвовать в зарубежных миротворческих миссиях) являлся одним из наиболее авторитетных командиров части, на которого ориентировалась как минимум часть ее бойцов.

И такой человек вполне мог готовить выдачу оружия из арсеналов части крымско-татарским активистам.

Впрочем, в отличие от Рябухи и Рахимова их коллеги-командиры оказались не столь стойкими и, несмотря на грозные заявления, вскоре капитулировали.

Вот сообщение военной прокуратуры Центрального региона Украины от 16 марта 2016 года: «Установлено, что… командир воинской части А4519 (г. Евпатория АР Крым) полковник Матвиенко Андрей Викторович, заместитель командира этой части подполковник Попович Сергей Геннадьевич, заместитель командира полка по работе с личным составом части подполковник Ломако Александр Анатольевич, командир 2 отдельного зенитного ракетного дивизиона части подполковник Когутенко Сергей Павлович предоставляли военнослужащим Российской Федерации помощь в захвате военной части А4519, в марта 2014 года призвали и подстрекали личный состав части перейти на военную службу в Вооруженные Силы РФ, подняли на территории военной части А4519 флаг РФ, а также, нарушив военную присягу, перешли на службу в Вооруженные Силы РФ, то есть умышленно совершили действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, оборон способности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

Кроме того, установлено, что Попович и Когутенко повредили военную технику, которая планировалась на отправку на материковую часть Украины».

* Организация запрещена Верховным судом РФ.