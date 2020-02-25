В этом 2020-ом году состоятся выборы президента Молдавии - главу государства во второй раз делегирует во власть молдавский народ, а не парламент, как это было раньше

Последние годы президента в Молдавии выбирал парламент: это хоть и наделяло данную фигуру властью, но не давало столько политических очков и такую поддержку, как при всенародном избрании. Нынешний глава государства Игорь Додон — первый президент, которого выбрали граждане, впервые за 20 лет.

Летом 2019-го благодаря его шагам, а также поддержке внешних партнеров Молдавия совершила разворот на 180 градусов, в стране сменился политический ландшафт, а олигарх Плахотнюк, который подмял под себя все институты власти, бежал из страны. Быть национальным лидером дорогого стоит, поэтому борьба за пост президента в этом году развернется ожесточенная. И хоть до официального старта избирательной кампании еще далеко, фаворитов гонки определяют социологические опросы.

Шансы на успех — опросу верить?

На данном этапе у президента Молдавии Игоря Додона самые высокие шансы на победу, причем с первого же тура. По крайней мере об этом говорят результаты опроса. По итогам исследования, за кандидатуру Додона хотят голосовать 48,6% граждан от числа определившихся. Молдавия любит троицу. За год в Кишиневе сменились три правительства, чем теперь поможет Россия? © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк

На втором месте, с существенным отставанием, — лидер проевропейской партии Майя Санду. За нее готовы проголосовать 22,2%.

Далее — Павел Филип с 9,2%, Андрей Нэстасе — с 6,3%, Ренато Усатый с 2,9%, Октавиан Цыку с 2,6%, Владимир Воронин с 2,3%. У остальных потенциальных кандидатов — менее 2%.

Впрочем, ошибочно считать, что интриги на президентских выборах в Молдавии не будет. Она уже есть. И еще какая!

Кто шагает левой?

На левом политическом горизонте виднеется одна крупная фигура — действующий президент Игорь Додон. Народ его уже делегировал во власть, поэтому шансы у него довольно высоки, как впрочем, и рейтинги. Весомую роль сыграет и административный ресурс. Это понимают как в команде главы государства, так и за пределами страны.

Еще одна яркая фигура — мэр города Бельцы Ренато Усатый, который вернулся в Молдавию после бегства главного олигарха Молдавии Влада Плахотнюка и продолжает бурную политическую деятельность: светится в передачах о политике, проводит лайвы в соцсетях.

Учитывая их с Додоном сложные отношения, он во втором туре, если таковой будет, может прибегнуть к хитрой формулировке — призвать своих сторонников голосовать «не за Майю Санду». Все-таки коллега по левому флангу.

В последнем рейтинге политических предпочтений засветился и бывший президент Владимир Воронин, «отмотавший два срока» на этом посту. С Додоном его связывают тоже не самые лучшие отношения, так как последний в свое время ушел из возглавляемой Ворониным "Партии коммунистов". Однако и тому в случае второго тура придется сделать свой выбор, мобилизовав сторонников на голосование. И вряд ли это будет Майя Санду.

Кто шагает правой?

Самым главным конкурентом Додона с правого фланга на президентских выборах называют Майю Санду. Она уже была его оппонентом в предыдущей кампании, и на нее делают ставку Европа с Америкой.

Она — та бескомпромиссная фигура, «выращенная» в политтехнологических «лабораториях» западных организаций, которая, по мнению правых сил, может стать достойным конкурентом пророссийскому президенту. Тем более, что на выборах в Молдавии в очередной раз будет разыграна геополитическая карта — излюбленный прием политиков всех мастей.

Кому поможет объединение?

В Молдавии у правых сил рейтинги не зашкаливают — именно по этой причине они решили объединиться (летом 2019 года это был блок АКУМ, который развалился осенью после отставки правительства Майи Санду), предложив подписать пакт о ненападении. Правда, теперь правые партнеры по коалиции требуют, чтобы единым кандидатом была не Санду (именно она проиграла 4 года назад Игорю Додону), пугая, что в противном случае выдвинут «кого-то своего». Пример заразителен: как геополитический маятник в Украине и Молдавии качнулся с Запада на Восток © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк

Кого, пока не ясно. Вице-председатель формирования ДА, входившего в АКУМ, Александр Слусарь, рассуждая о шансах лидера партии Андрея Нэстасе, назвал их высокими. При этом четыре года назад, в 2016-м на президентских выборах Нэстасе поддержал Санду — кандидата "Партии действия и солидарности".

Но, по мнению местных аналитиков, все это игры на публику. Скорее всего, западные кураторы заставят Нэстасе и «пакт» подписать, и Майю Санду поддержать. Они едины во мнении, что фактически этим документом Нэстасе подпишет себе политический приговор. Но таковы реалии политической жизни в Молдавии: политики полагают, а в США и Евросоюзе располагают.

При таком раскладе велика вероятность второго тура президентских выборов и победа в нем пророссийского Игоря Додона не столь очевидна: уже сейчас понятно, что западные кураторы Молдавии попытаются сделать все возможное, чтобы нынешний президент проиграл Майе Санду.

В этой ситуации у Додона очень большие надежды на Россию: как на личную встречу с президентом Владимиром Путиным, так и на поддержку его политических начинаний. В частности, речь идет о возможном объединении Молдавии с Приднестровьем под эгидой единой Федерации. Со званием «собирателя земель молдавских» выборы выигрываются легко и непринужденно. Но этот сценарий почти фантастичен. С другой стороны, кто год назад мог подумать, что Молдавия избавится от олигарха Плахотнюка? А приехал Дмитрий Козак — и проблема решилась. Напомним, что сегодня Дмитрий Николаевич курирует в том числе и молдавское направление. И это позволяет говорить, что нет ничего фантастического.

Молдавский праймериз

Репетиция предвыборной кампании состоится в небольшом городке Хынчешты, что под Кишиневом, в воскресенье, 15 марта. Речь идет о парламентских довыборах в одномандатном округе №38. Выборы в Хынчештах стали возможны после того, как сдал свой мандат депутат от Демпартии Александр Ботнарь, прошедший в парламент от этого округа. Он решил вернуться на должность мэра, которую занимал до того, как стал депутатом.

Выборы в Хынчештах уже окрестили «праймериз» потому, что участвуют в них представители всех крупных политических партий. И по сути это уже не опрос политических предпочтений, а именно голосование, которое покажет реальное соотношение политических сил в Молдавии.

Как правило, перед выборами неопределившиеся составляют процентов 20-25. И в этом кроется одна из главных интриг — кому удастся лучше мобилизовать электорат и кому отдадут голоса своих избирателей политики, не прошедшие во второй тур. Молдавские праймериз выявят и это. Так что с марта по конец года у всех кандидатов в президенты будет время, чтобы учесть ошибки и подготовиться к основной политической схватке за самый главный пост в Молдавии — президентское кресло.