Украинских прокуроров отстранили от работы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе. После скандала Офис генпрокурора направил украинских представителей в группу. Тем временем в России готовы судить одного из подозреваемых нидерландцами

В воскресенье, 16 февраля, нидерландская газета NRC Next рассказала об отстранении украинских прокуроров, которые расследовали дело о катастрофе MH17, отстранены от работы в рамках реформы ведомства. При этом двое из шести украинских прокуроров входили в Совместную следственную группу.

«Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины», — отмечается в публикации издания. Россия готова передать данные по «Боингу» MH17 Нидерландам в ответ на просьбу королевства © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В итоге расследование по делу о крушении малайзийского «Боинга» в 2014 оказалось под угрозой.

«Никто не знаком с материалами, которые мы собрали за пять лет», — рассказал один из отстраненных украинских прокуроров Роман Хошовский.

Он заявил, что на то, чтобы вникнуть в материалы расследования, может понадобиться год. Другой прокурор заявил, что их преемники должны будут начинать с нуля.

Возник скандал, на который Офису генерального прокурора Украины пришлось срочно реагировать.

Реакция ведомства Рябошапки

О том, что украинских прокуроров отстранили от расследования дела рейса MH17, еще 26 декабря 2019 года сообщила пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Прокуроров, которые входили в международную следственную группу, уволили! Еще раз: уволен руководитель следственной группы по MH17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из… Нидерландов. Фред Вестербеке, глава международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель», — рассказала Сарган.

По ее словам, фактически визит Вестербеке на Украину был безрезультатным. Действия украинской стороны Сарган охарактеризовала как «желание со стороны руководства ГПУ «слить» следствие по MH17».

Тогда на эту публикацию не обратили внимания. А вот после публикации нидерландского издания Украина вынуждена была реагировать. В понедельник, 17 февраля, пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что украинские прокуроры продолжают работу над делом MH17. СМИ назвали дату первого заседания по рейсу MH17 © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса генерального прокурора привлечены четыре представителя офиса. На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется девятью сотрудниками Офиса генерального прокурора, а именно Департамента надзора в уголовных производствах касательно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. У них есть опыт в совершении расследований военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжелейших уголовных правонарушений», — указывалось в сообщении пресс-службы ОГП.

Там же указывалось, что Офис генпрокурора не только обеспечивает таким образом «высокий уровень профессионализма», но и «сохраняет институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний».

Тем временем в России разворачивались другие события, связанные с расследованием этого дела.

Что происходит в России

В субботу, 15 февраля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщило о реакции России на отказ Нидерландов в суде над подозреваемыми в причастности к крушению "Боинга" на территории РФ.

«Власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН», — сообщили агентству в Генпрокуратуре РФ.

Ранее — в пятницу 13 февраля — агентство Reuters сообщило со ссылкой на письмо министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент, что в октябре 2019 года Российская Федерация обратилась к Нидерландам с просьбой, чтобы дела троих подозреваемых россиян по делу MH17 рассматривал российский суд. Тремя подозреваемыми по делу россиянами являются Игорь Стрелков, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Еще одни подозреваемый — гражданин Украины Леонид Харченко. Просьбу РФ Нидерланды отклонили. Корнилов объяснил, почему Нидерланды вдруг захотели расследовать роль Киева в гибели MH17 © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Один из россиян — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на вопрос «Интерфакса», явился бы он в российский суд, заявил: «А был бы у меня выбор? Я гражданин РФ, и другого гражданства у меня нет». При этом в комментарии другим СМИ Стрелков подчеркнул, что ополчение самолет не сбивало.

Позже платформа для независимых журналистов Bonanza Media опубликовала информацию, подтверждающую слова Стрелкова. Это были утечки документов Совместной следственной группы, среди которых было и письмо военной разведки Нидерландов.

«Очевидно, что рейс MH17 проходил за пределами всех идентифицированных и действующих украинских и российских позиций, где были развернуты системы 9K37M1 «Бук M1», — отмечалось в письме.

Оно было отправлено в Национальную прокуратуру по борьбе с терроризмом за неделю до пресс-конференции, на которой представители следственной группы заявили о якобы имевшем место пересечении границы российским «Буком-М1».

«Это доказательство того, что за неделю до пресс-конференции у ССГ не было информации от достоверного источника о том, что российский «Бук-М1» пересекал границу с Украиной во время конфликта», — отмечалось в журналистском расследовании.

Кроме того, у журналистов появились вопросы к фотографиям, использованным в расследовании группы. Оказалось, что фото подвергались манипуляциям — так, была изменена дата их создания.

Все это позволяет предположить, что в ближайшем будущем в деле о крушении «Боинга» в Донбассе прорыва не будет.