Во вторник, 18 февраля, более 50 многострадальных украинцев должны, наконец, вылететь из китайского Уханя, где свирепствует коронавирус. Вот уже более двух недель они отчаянно требуют от властей Украины эвакуировать их. Власти же тянут время, увеличивая риск заболеть для запертых в Ухане украинцев, которые самостоятельно уже не могут покинуть Китай

Эвакуация граждан Украины должна была состояться сначала в первых числах февраля, потом её перенесли на 10-е число, потом — на 11-е, потом — на 18-е. Одному из граждан Украины удалось вылететь вместе с россиянами и другими гражданами стран СНГ, которых 4 февраля эвакуировал российский спецборт. Все прочие сидят на чемоданах уже более двух недель. Всего из Уханя пожелали эвакуироваться на родину 51 гражданин Украины, еще 30 человек решили остаться там на свой страх и риск.

На 11 февраля украинское посольство в Китае официально назначало вылет. «В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин. С этой целью Украиной 11 февраля этого года планируется специальный чартерный рейс по маршруту "Киев — Ухань (Китай) — Киев", — говорилось в сообщении посольства. Однако 12 февраля, когда эвакуация в очередной раз не состоялась, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ситуацию все еще «изучают» и «это вопрос дней». Сенатор Климов: Вывезя из Уханя граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении, Россия продемонстрировала моральное превосходство © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Правительство давно выделило средства из резервного фонда госбюджета на эвакуацию — 4,5 миллиона гривен. Разрешение от властей Китая было получено. Самолет компании ScyUp готов к вылету.

«Нам не нужно много времени для подготовки к вылету. Наш самолет готов, экипаж тоже. Самолет вылетит в 5 утра сразу после того, как мы получим команду от Минздрава. Сейчас точной даты нет», — сообщала пресс-служба авиакомпании 14 февраля.

Застрявшая в Ухане украинка Ирина Чуйко подчеркивает, что уже даже такие беднейшие страны, как Папуа-Новая Гвинея и Бангладеш своих граждан эвакуировали.

«До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолетах без туалета, с ведром за шторкой… Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами — нет. Можно пенять на экономику, ее упадок. Но, пардон — Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой, не сравнимой с "европейской" державой"», — пишет Чуйко.

В чем же проблема? Как оказалось, в стране, которая по площади больше Франции, негде разместить на карантин 50 человек.

14 февраля глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что у них все еще «идет планомерная процедура принятия решений». По ее словам, в министерстве анализируют четыре медицинские учреждения, из которых выберут одно для размещения эвакуированных украинцев. Однако информацию о том, какое именно место выберут, будут хранить в тайне, но секретность лишь переполошила людей в разных регионах страны. Коронавирус. Украинка в панике рассказала, как киевский режим бросил сограждан в Китае © кадр из видео Украина.ру

На днях депутат украинского парламента Александр Дубинский заявил, что, по его информации, местом карантина будет санаторий «Пролисок» в Обуховском районе Киевской области. «Эти люди, наверное, абсолютно здоровы, наверное, но их собираются отправить на карантин на две недели в санаторий "Пролисок", который находится на территории района, где я избирался, — Обуховского района. Я когда это прочитал сегодня днем, я подумал, что это "фейк", "вброс". Потом я перезвонил одному товарищу, другому товарищу, в министерство перезвонил — это правда», — заявил Александр Дубинский.

По его словам, он поинтересовался, почему именно в санаторий, а не в инфекционные больницы, и ему сообщили, что просто нет мест для того, чтобы разместить эвакуированных. Это частный санаторий, как подчеркнул Дубинский, а государственная система здравоохранения доведена медицинской реформой до того, что эвакуированных людей негде разместить на карантин.

В Обухове сразу же заволновалось население и депутаты местных советов, которые считают, что в этом санатории нет надлежащих условий. «Это недопустимо! Я понимаю, что это граждане Украины, что это ни в чем неповинные люди, с которыми случилась беда, но если на то пошло — создайте этим людям достойные условия, чтобы они могли находиться на карантине. А вот подходящих условий в "Пролиске" нет», — заявила Лариса Ильенко, глава Обуховского горсовета.

К тому же, как оказалось, частный санаторий «Пролисок» не имеет своей канализации — он подключен к канализации другого санатория «Смена» и канализационные стоки обоих санаториев просто сливаются в Днепр. Коронавирус в России и Украине. Как и кто раздувает панику в интернете © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Затем украинские СМИ сообщили, что эвакуированных на карантин планируют разместить в военном госпитале в селе Цибли Киевской области. Раньше это был медико-оздоровительный центр для ветеранов Великой отечественной войны, а с 2014 года используется для реабилитации ветеранов АТО/ООС.

Врачи госпиталя уверены, что даже при размещении ветеранов и находящихся на карантине людей в разных корпусах, организовать безопасные противоэпидемические мероприятия невозможно. Поэтому для обустройства в центре карантинных условий из учреждения необходимо выселить около 600 находящихся на реабилитации ветеранов. Ветераны АТО, прослышав про возможный карантин, категорически отказываются выезжать. Социальная напряженность в селе Цибли, по сообщениям украинских СМИ, возрастает не по дням, а по часам. Украинские власти вряд ли посмеют перечить ветеранам АТО и в этом случае.

В понедельник, 17 февраля, возмутились жители Львовской области, до которых по соцсетям дошли слухи, что пассажиров рейса из Китая отправят к ним. Жители поселка городского типа Шкло Яворовского района Львовской области вышли на акцию протеста после того, как районный совет заявил, что местный санаторий не соответствует критериям, необходимым для карантина. Глава районной госадминистрации Андрей Шумский обратился к митингующим с просьбой перестать паниковать, поскольку информация о размещении эвакуированных не является действительной.

Руководство Минздрава обратилось с просьбой ко всем министерствам и ведомствам помочь найти подходящее помещение, но по состоянию на 17 февраля положительного ответа ни от кого не получено. Коронавирус стал причиной массовых протестов во Львовской области © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Следует подчеркнуть, что речь идет не о специальных инфекционных боксах, не о лечении заболевших. Проблема возникла уже на стадии поиска помещения, где 50 человек без симптомов заболевания смогли бы прожить под охраной две недели без контакта с окружающей средой и другими людьми.

Одесский журналист Юрий Ткачев считает, что данная ситуация демонстрирует неспособность осуществлять базовые функции государства.

«Эпик фейл с эвакуацией граждан Украины из Уханя объясняется предельно просто: их не знают, куда девать на карантин. В одной из крупнейших стран Европы некуда поселить 50 человек. Серьёзно? Не удивлюсь, если основная драчка идёт за то, кто будет пилить деньги, выделенные на это дело. Реальность в том, что из-за деградации Украина не может осуществлять даже самые базовые функции государства», — пишет Ткачев.

По этой же причине и 254 пассажира, прибывших в Киев из Китая 31 января одним из последних рейсов, просто отпустили по домам. К счастью никто из них не заболел и не был заражен. Но полагаться на судьбу в борьбе с эпидемиями все-таки нельзя.

Как говорит бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, в случае реального развития заболевания у кого-либо из украинцев, на родине помочь ему вряд ли смогут, так как вообще не знают, что с ним делать. «До сих пор нет "маршрутного листа" пациентов с подозрением на коронавирус — в какие именно больницы их везти и что там с ними делать дальше», — рассказывает доктор Протас.

«Слуги народа» вообще еще не определились, что такое коронавирус. Депутат фракции Ольга Василевская-Смаглюк недавно поведала об уровне понимания проблемы в партии.

«Депутаты нашей фракции разделились. Одни считают, что коронавирус — это действительно угроза, а другие — что это маркетинговый ход, чтобы продать больше масок. Я принадлежу ко второй категории и считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами. Купила 10 штук по 150 грн», — радостно рассказала депутат.

Судя по тому, как украинские власти споткнулись уже на стадии поиска места для карантина, в случае проникновения вируса на территорию страны, как-то препятствовать его распространению никто не будет. Хотя формально в министерствах будут отчитываться, что «работают над этой проблемой» и даже сформируют еще какой-нибудь руководящий орган.