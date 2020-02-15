Славяно-арийцы и Перун: что варит «Казачий Вар» в Крыму

Если кто-то полагает, что такое экзотическое явление, как поклонение людей в военной форме идолу Перуна, имеет место только на базе «Азова», крупно ошибается

То же самое имеется и в Крыму, где существует объединение «Казачий Вар». Под «Варом» подразумевается коллективное мероприятие, когда группа крепких мужчин собирается, варит в общем котле кашу на всех (отсюда и название), а потом устраивает бой стенка на стенку. Очень колоритно — знаете, так типично по-русски! — звучат упоминаемые на официальной странице «Казачьего Вара» в «ВКонтакте» имена атаманов. Имена сопровождаются фотографиями атаманов, номерами их мобильных телефонов и прочими контактами для проведения очередного мероприятия, так что это не розыгрыш.

Например, «атаман симферопольского коша (вообще в традиционной казачьей терминологии кош — это место сбора, от тюркского слова, означающего стоянку, но тут — местная организация. — Авт.) Родослав», «атаман феодосийского коша Огневид» (несколько снижает градус пафоса то, что при проверке его номера через приложение NumBuster оказывается, что у многих людей этот человек записан и как «Торговый Саня Казак», и как «Саша Торг Колбаса»), «атаман сакского коша Светозар» (судя по всему, тоже связан с торговлей, ибо по NumBuster пробивается как «Артем Саки», «Артем Пассаж», «Артем Цветочная», а «Пассаж» — это торговый центр в Саках), соорганизатор «Казачьего Вара» в Севастополе Расичь» и так далее. По этим сообщениям, кстати, можно изучать и географию деятельности «Казачьего Вара» на полуострове.

Интересно, что, судя по видеозаписям в группе под выразительным названием «Обереги-Светочи Перуна» в «ВКонтакте», производится даже посвящение в атаманы «Казачьего Вара». На видео представлен некий персонаж в расшитой обрядовой рубахе, походящий на неоязыческого жреца-волхва. Потом мы еще увидим его же на мероприятиях «Казачьего Вара» вокруг идолов, где он как раз функцию волхва и исполняет. Насколько я понял из информации в упомянутых в статье группах в соцсетях, этого волхва и зовут Расичь. Ненаказуемые. Почему в Украине разлилась лужа с коричневой пеной

Большинство приведенных мною примеров относится к 2014 — 2015 годам. Тогда «Казачий Вар» не скрывал своих связей с неоязычниками, выкладывал на своей официальной странице фотографии мероприятий, проводимых прямо у идолов. Сейчас казаки обеспокоились респектабельностью своего образа в глазах общества, альбомы с неоязычеством заботливо подчищены. Например, на главной странице объединения «Казачий Вар Крым» в «ВКонтакте» были удалены альбомы «Казачий вар в Феодосии_12.07.2015» и «Казачий вар-Ляльник. Севастополь, Сапун-гора, 26.04.2015».

Впрочем, если на главной странице все подчищено, то на местных — не всегда. Например, на странице «Казачий Вар Севастополь» можно найти фотоальбомы «ВАР в завершении Купальской недели» (июнь 2015-го) и «Общий Вар на Сапун-Горе на "Ярило-Мокрый-Троян"» (май 2016-го). И там, и там крупно показаны деревянные идолы в центре мероприятий, щедро украшенные вырезанными свастическими изображениями.

Интересно, что записные любители фотографий про «вот вам фашизм на Украине», в том числе севастопольские, удивительным образом годами «не замечали» мероприятия с аналогичной символикой прямо у них под носом, на Сапун-горе, где в 1941-1942 и 1944 годах происходили кровопролитные бои с гитлеровцами. То ли неумение видеть что-то дальше своего носа, то ли у себя дома это не так волнует?

Некоторые фотографии с мероприятий «Казачьего Вара» можно найти в «параллельных» группах, прежде всего у самих неоязычников. Например, в группе «Народный праздник Зимень — Деды» в «ВКонтакте», созданной севастопольской неоязыческой общиной «Коло славян», выложена большая фотосессия с праздника, проходившего на все той же Сапун-горе 4 ноября 2014 года.

Кстати, о программе: «Расписание мероприятия. В 10:00 Обряд почитания Предков и принесение треб (жертв. — Авт.). В 12:00 Казачий Вар».

На фотографиях мы видим во всех подробностях, как казаки торжественно обходят идол и заготовленный обрядовый костер, следуя за волхвом в вышитой рубахе и с ритуальным топориком в руке. Некоторые казаки тоже с оружием в руках — даже не с шашками, а с какими-то мечами наголо. Потом начинается обряд, на котором все участники вскидывают правые руки ладонью вперед. Типичный такой славянский обряд…

Или, например, группа в «ВКонтакте» под названием «Народные гуляния на Сапун-горе». Почему-то народные гуляния, прошедшие 26 марта 2016 года, тоже проводились вокруг идола, с волхвом в расшитой свастиками рубахе и с участием мускулистых персонажей, забитых татуировками с рунами, свастическими «коловратами» и «черными солнцами».

Кстати, люди с подобными татуировками присутствовали и на других мероприятиях «Казачьего Вара» (и даже ставятся там в пример для подражания). А вы думали, они есть только в «Азове»? Нет. Как неонацистский «Азов» стал кузницей кадров для Верховной Рады и МВД Украины

Опять же, как можно узнать из упомянутой выше группы неоязыческой общины «Коло славян», которая эти мероприятия и проводит, «народные гуляния» на самом деле были неоязыческим праздником: «"Красная горка" — торжество обновления Солнца — Ярило, главного божества славян, и радостная встреча Весны — Красны. Красная горка на Сапун горе 26.03.2016». Отсюда и контингент…

Интересны идеологические штудии на странице «Казачьего Вара». Например, такое вот за 2015 год: «Древние кубанские казаки в чистоте и неприкосновенности хранили древнюю веру славяно-арийцев и длилось это до тех пор, пока царское правительство не решило покончить с казаками староверами и войска под командованием А. Суворова не вторглись на земли Кубани. После кровопролитных боев Азовским (Кубанским) казакам пришлось отступить и покинуть родную кубанскую землю. В г. Анапе они погрузились на свой флот и большая часть их уплыла, а затем расселилась в недоступных районах Азии (чтобы сохранить древние Ведические знания)».

Конечно, сейчас «Казачий Вар» несколько сбавил градус своей публичной активности, «Саша Торг Колбаса» и «Артем Цветочная» ушли в торговлю. Но полагать, что неоязыческие военизированные формирования в Крыму сами рассосались, наивно.