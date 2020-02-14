В четверг, 13 февраля, украинская редакция «Радио Свобода» в программе «Схемы» опубликовала материал об оманской поездке Владимира Зеленского. Утверждается, что президент провёл тайную встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Громкий информационный "вброс" вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей

Фабула сюжета Радио «Свобода» строится вокруг информации неназванных источников о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не только провёл секретную встречу с высокопоставленным российским чиновником, но воспользовался его самолётом.

Стоит напомнить, что оманский отдых главы государства по времени совпал с трагедией украинского авиалайнера в Иране. Как утверждали представители Офиса президента, в кризисной ситуации, когда нужно было срочно возвращаться в страну, был зафрахтован первый же доступный «бизнес-джет». Теоретически он мог до этого быть как в Москве, так и в любой другой точке мира, ведь самолеты такого класса — это своего рода воздушные такси.

Однако журналисты «Схем» утверждают, что на этом самолете, прилетевшем из Москвы в Оман, якобы прибыл секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Никаких других подтверждений этому нет, но вокруг этого предположения и строится вся теория заговора «Радио Свобода».

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал лживым сюжет о поездке Владимира Зеленского в Оман и якобы проведенной там встрече с Патрушевым.

«Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то, кроме фразы "по свидетельству наших источников"? Мы хотим диалога и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего.

Это все — ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения», — прокомментировал информационный скандал новый глава Офиса президента.

Пользователи и украинского, и российского сегмента соцсетей активно комментировали эту скандальную ситуацию. Так, российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что "вброс" говорит о скоординированной компании части американской элиты и противников президента Украины внутри страны. Юсин: Радио «Свобода» и часть американских элит начинает информационную войну с Зеленским © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Радио "Свобода" (а значит, как минимум часть американских элит) начинает информационную войну с президентом Украины Владимиром Зеленским. Утверждается, что в Омане он тайно встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Более того, якобы в Киев президент вернулся на том же самолете, на котором в Оман из Москвы прилетел Патрушев (не верится, что обе стороны так явно подставились бы, зная, что подобную информацию невозможно сохранить в тайне).

Естественно, расследование "Свободы" тотчас же принялись перепечатывать порохоботы и прочие "патриоты", обвиняя в измене и Зеленского, и нового главу его офиса Андрея Ермака. Это не удивительно. Удивительно другое: зачем СМИ, которое финансируется американским правительством, столь явно и даже демонстративно занимает одну из сторон в украинской внутриполитической борьбе?» — подчеркивает он.

Свои версии о первопричинах информационной атаки на Зеленского высказал российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков. Марков: Радио "Свобода" спровоцировало на Украине скандал из-за "тайных переговоров" Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Версия 1, самая страшно опасная. Вашингтонское начальство, спецслужбы США, посылает сигнал через американское "Радио Свобода" о том, что не верит Зеленскому, потому что тот ведет тайные переговоры о чем-то с Москвой, втайне от американского начальства. Это самое страшное, потому что начальство может просто убрать.

Версия 2. Это инициатива сторонников Демократической партии США, которые контролируют редакцию Радио Свобода. И тогда это просто опасно, это сложная партия балансирования Зеленского между Трампом и его врагами. Там много ловушек.

Версия 3. Это инициатива порохоботов, то есть ультрарадикалов, которые захватили редакцию Радио Свобода. Это просто. Это постоянно. Им надо немного уступить опять.

Версия 4. Это инициатива просто журналистов Радио Свобода, которые вдруг решили, что, раз они радио начальства, то у них свобода слова. Ну это самое простое — им быстро объяснят, что свобода слова в стране победившего Майдана особенная. И свободы не предполагает», — написал российский политолог на своей странице в соцсети.

В украинском сегменте Facebook между тем мнения о достоверности информации журналистов Радио «Свобода» разошлись в соответствии с политической позицией.

В частности украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook предположил, что информационный слив об оманской встрече Зеленского и Партрушева мог организовать уволенный недавно Андрей Богдан. Романенко: Оманский кейс Зеленского прирос Патрушевым © Facebook, Юрий Романенко

«Оманский кейс Зеленского прирос Патрушевым. Похоже на "привет" от Богдана. Который теперь придется разруливать медийной команде… Богдана в ОП при Ермаке.

Интересно, что же предложит Кирилл Тимошенко. А может, Ермак его сменит. Как раз повод будет. Ой, чую, не обойтись без новых обысков СБУ», — считает он.

При этом он убежден, что история с Патрушевым закончится так же, как и началась — потухнет в буйном воображении журналистов.

«Единственное, что ОП не нужно продолжать тупить и подавать на журналистов в суд. Ничего кроме гемора это не даст. Просто надо вовремя коммуницировать и объяснить, как появился чартерный борт.

И пришло время для ОП вообще переформатировать отношения с медийкой. Тем более, что Ермак сказал, что будут СМИ уважать. Вот и пусть начинает с регулярных встреч с журналистами, блогерами, экспертами, чтобы держать руку на пульсе», — отметил украинский политолог.

А вот украинский финансовый аналитик Сергей Фурса, жестко оппонирующий команде Зеленского, на своей странице в соцсети Facebook заметил, что склонен доверять предположениям журналистов — поскольку окружение президента не раз вводило в заблуждение украинскую общественность.

«Сначала вы врали, что Зеленский в Буковеле, а он оказался в Омане. Потом вы врали, что он там с официальным визитом. Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой.

Вы врали врали и врали, утопая в своем вранье. А теперь вы говорите, что журналисты ее предоставили доказательств. «Какие ваши доказательства»…

Нет, ребята. Вы не поняли. Вы слишком много врали на слишком важную тему, чтобы теперь идти к аргументу «не пойман — не вор». У вас уже презумпция вины. У общества уже на порядок больше причин подозревать вас, чем у вас было поводов подозревать Антоненко и Кузьменко в убийстве Шеремета. Но их вы бросили в тюрьму вообще без единого доказательства, а сами сейчас обвиняете журналистов. Визит Патрушева и его самолет — это гораздо больше, чем выключенные на ночь телефоны. В разы», — возмущается Фурса.

Кроме того, он напоминает, что политик, у которого нет доверия — виновен, пока не доказано обратное.

Ему вторит экс-министр обороны и бывший кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко.

«Урок Омана. Маленькая ложь — порождает большое недоверие.

Если это частный отдых — сразу (по закону) президент объявляет свои частные расходы, и точка.

Если это поездка на важные встречи по государственным делам и в интересах государства — сразу должна подаваться четкая информация на государственном сайте: с кем встретились (Патрушев, Сурков, Казак, Медведчук, кто угодно), с какой целью, какие вопросы обговаривали, до чего договорились — точка.

И тогда не будет никаких подозрений, «зрад», домыслов, спекуляции, манипуляций, обвинений и журналистских расследований», — написал украинский политик.

Выводы пользователей соцсетей сходятся в одном: информационная атака на Зеленского выгодна многим политическим силам как внутри страны, так и некоторым внешним игрокам. Кроме того, крайне непрофессиональные и хаотичные действия людей из окружения президента раз за разом дают лазейки для подобных вбросов его оппонентам, которые с радостью участвуют в падении рейтинга Зеленского.