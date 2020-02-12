«То, что сейчас происходит, - это плевок в наших зрителей, это плевок в патриотов, и это очень некрасивая история для власти, которая декларировала себя как медиасилу, - так высказался по поводу прекращения финансирования крымско-татарского телеканала заместитель генерального директора Айдер Муждабаев

В понедельник, 10 февраля, телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия денег на счетах. Выделенное финансирование из госбюджета на 2020 год застряло на счетах в Госказначействе. Ранее в бюджете было заложено 50 млн гривен (130 млн рублей). С начала года ATR испытывал дефицит средств, у канала накопились долги за аренду помещения в Киеве, передачу сигнала на территорию Крыма. По данным Муждабаева, недофинансирование ATR за прошлый год составило 15 млн грн.

Журналист Аркадий Бабченко, который подрабатывал на ATR, написал на своей странице в ФБ: «Можно, конечно, работать по полгода на одном энтузиазме. Но дольше — уже есть хочется. Я вот, например, за свой последний месяц работы — август — зарплату еще не получил. Я проработал в этой студии год».

Напомним, крымско-татарские телеканалы ATR и Lâle, радиостанции Meydan и «Лидер» входят в состав медиахолдинга бизнесмена Ленура Ислямова. До 2014 года телеканал вещал в Крыму, где находились и производственные мощности, и эфирная студия. В 2015 году редакция переехала в Киев, а в 2016 году Верховная Рада приняла решение, что телевидение на крымско-татарскую аудиторию нужно поддержать гривной. В том же году сумма выплат составила 43 млн грн, в 2017 году холдинг получил из госбюджета 35 млн грн, а в 2018-м — 29,74 млн грн. Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание из-за остановки финансирования © Никита Рассказов, Украина.ру

В 2016 году даже Европейский парламент выступил с инициативой поддержать телеканал ATR: «Европейский парламент сожалеет о неправомерном закрытии средства массовой информации ATR, которое имеет значительный охват среди крымско-татарского сообщества; призывает Европейскую комиссию оказать необходимую финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других СМИ в изгнании в Украине». Однако обеспокоенность западных партнеров Украины судьбой крымско-татарского народа никак не была обналичена. «Тут написано о необходимости материальной поддержки единственного телеканала коренного народа Украины. Которую мы, правда, от ЕС получили в размере 0 евро. А о том, как издеваются над крымскими татарами украинские «чиновники мирного времени», вы уже знаете», — признался в ФБ Айдер Муждабаев.

Разумеется, в причинах прекращения финансирования руководство канала видит чисто политический мотив. Технически от канала потребовали провести тендер на производство контента. Руководство сообщает, что это невозможно.

Поддержать канал, а заодно лишний раз поговорить о «реванше» намерены оппозиционные политики. Народный депутат Ирина Геращенко считает, что «перекрыть кислород АТR — это не просто безумный и бездумный шаг, а преступление: «гуманитарная политика» нынешней власти, в которой есть место сватам, кварталам и другой продукции малороссов, но где уничтожается все патриотическое, украинское, теперь и крымско-татарское, — это и есть политика реванша. «Европейская солидарность» требует от правительства и ОП немедленно разблокировать вещание единственного крымско-татарского канала. Это обязанность государства — поддержать язык, культуру, традиции крымских татар».

А вот политолог Олеся Яхно считает, что за закрытием ATR стоят внутренние мелкие разборки, а не большая политика: «Не знаю, из каких соображений «микроуровня» исходит действующая власть, блокируя финансирование крымскотатарского телеканала, но последствия касаются «макроуровня». В том смысле, что, возможно, кто-то решает какие-то свои личные задачи, но по факту — это имеет общее значение. В данном случае проявляется общее отношение к теме Крыма. Действующая власть, на мой взгляд, вообще часто путает текущие и масштабные вопросы. Не чувствует просто. И очень часто занимается мелкими разборками на поле масштабных тем». Уголовное дело и бюджетные миллионы: «дело Бабченко» оказалось «делом ATR» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Российский политолог Армен Гаспарян связывает закрытие телеканала ATR с глобальными чистками властей на этом поле: «На Украине прекратили финансирование из бюджета телеканала АТР. Та самая меджлисовская артель, где смердит Муждабаев. Его услуги обходились налогоплательщикам Украины в 4000 долларов ежемесячно. Оплата его проживания в Киеве в эту сумму не входит. До пары к этой новости: батальон «Аскер», который собирал Меджлис для войны на Донбассе, получил запрет находиться на пропускных пунктах российско-украинской границы. Судя по всему, Киев взялся неофициально очищаться от наследия Джемилева/Чубарова/Ислямова. И что характерно, это произошло сразу же, как они начали возмущаться, что их Меджлис почему-то не представлен в государственных органах Украины».

Так что тема крымских татар еще останется актуальной в информационном поле в ближайшее время. Как написал телеграм-канал «Зрада чи перемога», следующим шагом после ликвидации ATR должно быть упразднение ничего не решающего и прожигающего бюджетные деньги фантомного представительства президента Украины в Крыму. За ним — расформирование виртуальной прокуратуры АРК.