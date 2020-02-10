Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 февраля совершил официальный визит в Италию и Ватикан, в ходе которого встретился с первыми лицами обеих государств и поднял ряд важных и болезненных для его страны вопросов. Их решение поможет Зеленскому набрать политические баллы среди радикальной части украинского общества

В пятницу, 7 февраля, и в субботу, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой, министром внутренних дел Арсеном Аваковым и рядом других лиц посетил с официальным визитом Италию и Ватикан.

Если следить за украинскими СМИ, то может сложиться впечатление, что главным событием этого визита стало появление жены президента на аудиенции у Папы Римского Франциска I в черном платье.

Между тем это протокольное требование. В черном платье на встрече с понтификом были жена президента США Дональда Трампа Мелания и его дочь Иванка, жена его предшественника Барака Обамы Мишель, а также ряд других женщин-политиков и жен лидеров государств. Белое на встрече с Папой Римским могут носить лишь королевы католических государств, жены или вдовы католиков — это называется «католическая привилегия». Журналисты выяснили, почему жена Зеленского была «в трауре» на встрече с Папой Римским © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Кроме того, СМИ обратили внимание на присутствие в делегации главы МВД. В 2018 году у Авакова в Италии обнаружили 26-комнатную виллу, стоимость которой составляет около €774 тыс. Сам Аваков пояснил все бизнесом жены.

«Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается супруга в Италии в рамках работы в итальянской компании. Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании Avitalia», — отметил он тогда в комментарии «Украинской правде».

По словам Авакова, проект должен был заработать в 2019 году. При этом упомянутая им итальянская фирма находится в собственности самого министра, если верить декларации Авакова за 2017 год.

Аваков не единственный владелец итальянской недвижимости среди тех, кто был в украинской делегации. Так, виллой в Италии владеет и сам президент Зеленский, о чем свидетельствует его декларация о доходах за 2018 год. Итальянским домом Зеленский владеет через компанию San Tomasso S.R.L.

Однако за всеми пересудами о том, что украинские политики летали на самом деле туда, где стоят их дома, а также о том, что же было надето на жене Зеленского, многие упустили из виду довольно красноречивые признаки, которые свидетельствуют о развороте Зеленского спиной к своему электорату.

Дела мирские, но не мирные

На встрече с руководством Итальянской Республики Зеленский поднимал две важные для него темы. Первая — закрытие в Италии представительств двух других республик — ДНР и ЛНР.

«Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии», — рассказал о встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте сам Зеленский.

Таким образом, Зеленский показал, что намерен во внешней политике следовать линии, заданной предшественниками. Более того, он не стремится смягчать риторику в отношении ДНР и ЛНР и намерен идти по пути конфронтации с республиками Донбасса, хотя официально Киев вроде бы настроен на примирение.

Что характерно, во время встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой Зеленский уже обсуждал вопросы евроатлантической интеграции Украины.

«Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО», — подчеркнул Зеленский. Дебют в Мюнхене. Зеленскому нашли «хорошее место» на конференции по безопасности © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Нужно ли говорить, что часть электората Зеленского — население южных, восточных и центральных регионов Украины — довольно неоднозначно относится к вопросу интеграции Украины в НАТО. И напротив, этот электорат поддерживает мир в Донбассе, который невозможен без установления нормальных отношений с ДНР и ЛНР.

Второй важной темой для Зеленского стало дело нацгвардейца Виталия Маркива — гражданина Италии и Украины, которого итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Вопрос освобождения Маркива Зеленский, если верить Авакову, поднимал не только на встрече с руководством Италии, но и с самим Папой Римским.

«Важнейшее для меня то, что президент Володимир Зеленський на всех встречах и в Италии, и в Ватикане самым подробным образом обсуждал с президентом и премьером Италии, его святейшеством Папой судьбу нашего солдата Виталия Маркива, несправедливо обвинённого в Италии! «Когда президент крупнейшей в Европе страны столько времени и так подробно говорит о судьбе одного простого солдата, это очень важно, и это красноречиво говорит о многом…» — так сказал Папа Франческо», — рассказал Аваков о реакции понтифика.

Собственно, визит в Ватикан и встреча с Папой Римским может свидетельствовать о еще одной попытке Зеленского привлечь чуждый ему электорат.

Дела духовные

Нельзя было, посетив Рим, не посетить Ватикан. Неудивительно, что одной из встреч была встреча Зеленского с Папой Римским Франциском I. Украинский президент её высоко оценил.

«Встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане — это момент истины. Словно проверка на истинность. Мы говорили о самом важном для Украины — прекращении войны в Донбассе», — заявил Зеленский на своей странице в Facebook.

Однако на этом он не остановился. Зеленский, который на встрече с Папой Римским шутил, серьезно решил пригласить понтифика в Донбасс.

«Будет знаковым, если Его Святейшество примет мое приглашение и посетит Украину. Уверен, что он должен побывать не только в столице. Чтобы до конца понять, что у нас происходит в Донбассе, нужно ехать в Донбасс. Чтобы стать «президентом мира», как назвал меня Папа, я должен сделать все, чтобы, проезжая по Донбассу, видеть улыбающиеся лица, цветные детсады и школы, современные больницы и хорошие дороги, слышать детский смех и знать, что война на Украине — страшное воспоминание, которое миру не забыть», — написал Зеленский.

В то же время украинский президент не может не знать о религиозном факторе войны в Донбассе. А он довольно серьезный. Многие в ДНР и ЛНР воспринимают религиозную политику Украины не только как наступление на каноничную православную церковь, но и как окатоличивание Украины. И визит Папы Римского в Донбасс, их, мягко говоря, насторожит. Погребинский: Зеленский мог остаться в общеевропейском тренде, не скатываясь в хамство © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

С другой стороны, подчиняющаяся Папе Римскому Украинская греко-католическая церковь в войне в Донбассе не стала над конфликтом, призывая к миру, а выбрала украинскую сторону. Более того, подчас руководство УГКЦ позволяло себе критиковать даже Папу Римского за «неправильные» высказывания по поводу войны в Донбассе. Приезд Папы Римского на Украину поможет набрать Зеленскому очки лишь в регионах, где живут украинские греко- и римо-католики, а это запад страны и в первую очередь Львовская область — ключевой регион для противника Зеленского на президентских выборах 2019 года Петра Порошенко. Электорату самого Зеленского гораздо важнее, что происходит с православием и православными как на Украине, так и в Донбассе.

В общем, в Италии Зеленский дал понять, что он по сути ничем не отличается от предшественника. Он не готов на уступки и компромиссы республикам Донбасса и не всегда понимает важность тех или иных факторов для ДНР и ЛНР.