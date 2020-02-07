Беларусь обошла Украину в рейтинге новостных заголовков. Бацька умело вывел ситуацию на острие копья, чем предсказуемо довел число ерунды, которую продуцируют «аналитики», до логической вершины, недостижимой еще год назад. Сегодня это тема №1, за саммитом в Сочи следят все информплощадки, потому что настал «момент истины»

Лапша в ассортименте

«В Беларуси заканчивается нефть. Лукашенко приказал вскрыть все резервные мощности. Вводятся ограничения на АЗС. Через 10 дней ожидается дефицит и полномасштабный топливный кризис. Нефть на исходе, крупнейшие гиганты промышленности отправляют работников в вынужденный отпуск. Окружение Лукашенко находится в состоянии истерики, панически боясь неизбежных социальных протестов. Выводят капиталы и сидят на чемоданах. Арестованные директора сахарных заводов пытались сбежать на самолете. Нефти для Лукашенко больше не будет». Это не одна сплошная цитата, а «сборная солянка» из того бреда, который пишут в эти часы инфоплощадки с сотнями тысяч подписчиков. Ни одно официально зарегистрированное СМИ не посмеет написать ничего подобного. Но поскольку многие сотрудники этих самых СМИ тайно ведут анонимные телеграм-каналы прямо на рабочем месте, то ясно, кто именно плодит панику и истерику. Других причин писать чернуху нет. На сегодня, увы, информационщики и многие СМИ играют в белорусско-российских отношениях ту же самую роль, которую играли украинские СМИ и их сотрудники во время гражданской войны на Украине. Просто «радио тысячи холмов». Названа сумма, которую забирает Лукашенко у российского бюджета при закупках нефти в РФ © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Оценки — не лучшая форма полемики, поэтому стоит перейти к фактам. Первый: в Белоруссии совсем не заканчивается нефть. Она не может закончиться, потому что Минск отказался закупать лишь то, что предназначено ему. А нефтепровод «Дружба» работает, по нему нефть течет в Европу, в любой момент власти могут отобрать из него сколько угодно сырья. Так уже было и не раз с газом, так можно поступить и с нефтью. Просто зачем? Нефть на февраль зашла через Клайпеду и доставлена на НПЗ в Новополоцк. А в январе из России было поставлено 500 тысяч тонн нефти. Это четверть от договорного количества, но для внутреннего потребления хватило.

Второе: раз это факт, то и никакой паники нет. От слова «вообще». Предприятия работают в обычном режиме, никто никого в отпуск не отправлял. То же самое касается «истерики» окружения Лукашенко, которое «сидит на чемоданах». Сидят чиновники на совещании у Бацьки, который хмурит брови и дает ценные указания. Все это для пущей, фоновой серьезности, чтобы в Сочи видели и понимали, кто к ним едет. Арестованные директора сахарных заводов не пытались бежать. Там вообще странная история, которая к нефти, ну никаким местом. Читайте Украину.ру — там все про «сахарное дело» написано.

Нефти для Лукашенко больше не будет? С чего бы? «Транснефть», как кукушка, ежедневно кукует: когда же придет заявка от белорусских партнеров? Как, где? Вот она! Читаем: «Беларусь направила в «Транснефть» предварительную заявку на поставку 80 тысяч тонн российской нефти в течение месяца. Это немного, но где истерика, чемоданы и майдан?

Нефтяная голодовка протеста

Кроме «Татнефти» (80 000 т) заявку подал и «Самфар» (250 000 т). Почему так мало? Демонстрация характера! Ситуацию можно назвать «мокрой» голодовкой протеста имени доктора Хайдера. Помните такого американского профессора, который голодал месяцами в Вашингтоне, под Белым домом за мир во всем мире, против ядерной войны? Это что-то в этом роде. Никаких «заканчивается» быть не может, потому что не может быть никогда. Мы видим имитацию и симулякр. Когда в 2010 году, не Минск, но Москва подняла тарифы и отказалась поставлять нефть, Бацька очень быстро закрыл вопрос, договорившись с Венесуэлой, Ираном, Азербайджаном и Украиной. Он шел на убытки, но он действовал. А сегодня лишь вяло имитируются переговоры с Азербайджаном и Казахстаном, в Минске целых три дня сидел министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Проведена и точечная, демонстрационная презентация: закупка ничтожного количества нефти у Норвегии. Есть и нефтяная «голодовка протеста»: демонстративный отказ покупать по предложенным Россией ценам. Это те протесты, которые в Белоруссии проходят де-факто. Других нет. Встреча Путина и Лукашенко. Что будут обсуждать президенты России и Белоруссии © AP, Sergei Chirikov/Pool Photo via AP | AP, Sergei Chirikov/Pool Photo via AP | Перейти в фотобанк

Мифические «протесты» и «майдан» — это в меню анонимных фейкомётов второе блюдо. Читаем позавчера: «Белорусская аналитическая мастерская» Андрея Вардомацкого (BAW) сообщила о резком падении доли сторонников союза с Россией в Белоруссии». От этой новости, прогремевшей во вторник, легковерная русскоязычная аудитория хваталась за валидол. Ибо для русского, советского, «народного» человека распад СССР и продолжение дезинтеграции постсоветских стран — это уж точно похуже, чем коронавирус. И бессовестные производители анонимных фейков с аппетитом на этом паразитируют.

На самом деле белорусы никак не рефлексируют по поводу проблем между Бацькой и Россией. Слухам не верят, потому что не слушают их. Никакого значения информационный хайп в массах не имеет, потому что белорусы не читают анонимные тг-каналы. «Сахарное дело» обсуждается, но вяло. Люди считают, что это подстроено под выборы президента. А о нефти никто не говорит, потому что на заправках никакого ажиотажа нет, а бензин есть, кстати дешевый. Так что там пишут в «мастерской» BAW?

Социологи Вардомацкого — кто они?

BAW написала, что провела опрос «В каком союзе было бы лучше жить белорусам — с ЕС или с РФ? Союз с Россией предпочтительным выбрали 40,4% респондентов, с Евросоюзом — 32%, остальные затруднились ответить. За Россию больше, но социологи BAW сравнили с опросом двухгодичной давности, который, якобы был. Там доля выбравших союз с Россией составляла 60,4%, а за союз с ЕС выступали только 22,4%.

В этом месте ошарашенного читателя бьют по голове «фактом»: резкое падение доли сторонников союза с Россией началось в сентябре 2019 года. Страшно? А теперь разоблачение фокуса! Этого «исследования» не было в природе. Совсем. Никто никого не опрашивал. Потому что никакой «Белорусской аналитической мастерской» в Минске не существует. Как и Андрея Вардомацкого, который на планете, может, и есть, но только не в Белоруссии. Это обычный грантоед, проживающий на Западе, специалист широкого профиля, за что заплатят, из серии «доктор околовсяческих наук и профессор кислых щей». Не ищите в Википедии, его там нет. Данное «исследование» было нарисовано на чьем-то домашнем компьютере. Но зачем?

Стоит напомнить события двухмесячной давности. 8 декабря 2019 года на улицы Минска вышли змагары, с флагом БНР и антироссийскими гадостями на бумажках. Хождения продолжались два дня, и никто никого не винтил. В Сочи не договорились, второй раунд состоялся в Санкт Петербурге, 20 декабря. Снова хождения с флагами и каракулями, снова никто никого не задерживает.

Силовики Белоруссии могут быть иногда страшными, но никогда смешными. В третий раз «хождения» порядком насмешили бы, так что в роли «змагаров» выступил весь белорусский народ. В роли белорусского народа — фейковое социологическое исследование имени заграничного дедушки-грантоеда, которого по такому случаю достали из неведомых закромов. Целью могло быть создание негативного информационного шума накануне переговоров Лукашенко с Путиным в Сочи. При этом подавляющее большинство респондентов якобы являются горячими сторонниками суверенитета, но с Союзным государством, какое оно сегодня есть.

Никто из потребителей новостей проверять это «исследование» не стал. А если бы стал, то заметил бы, что оно почему-то датировано декабрем 2019-го. Из чего вытекает, что не покидавший Польшу дедушка-социолог не сразу опубликовал результаты своего же соцопроса, а ждал полтора месяца. Но почему? Потому что фейк. В реальности исследование, заявленное как опрос 1061 человека методом face-to-face, вообще не проводилось. Да и как? Дедушка в Варшаве, интервьюеров у него нет, тем более в регионах, а если бы были, их бы стремительно самих опросили любознательные парни из отдела по борьбе с НЛО. А если без шуток, то в январе 2020-го в Белоруссии не проводилось вообще ни одного политического соцопроса с анкетированием. Что же было? А ничего. Вас надули, дамы и господа! «Это будет хорошей разрядкой». Абзалов назвал базовые позиции на переговорах Путина и Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Паника, которой не было

Еще больше недоумения вызвала информация о том, что, как утверждали СМИ, в Белоруссии из-за проблем с поставками нефти ввели лимиты на продажу бензина на заправках «Лукойл». Эта новость была даже не однодневной, а полудневной. Утром лимиты ввели, вечером «вывели». А это что было? Все началось с утверждения индикативного баланса РФ-РБ, из которого были исключены практически все нефтепродукты: Белоруссия отказалась от этих поставок, не желая платить пошлины и гордо рассчитывая на собственные возможности по переработке нефти. 1 января 2020-го Белоруссия снизила пошлины на экспорт нефтепродуктов. Зачем, можно только догадываться: похоже на демонстрацию нефтяного протеста, чтобы показать готовность завезти альтернативное сырье.

Но 28 января Совет министров РБ специальным постановлением снова повысил вывозные пошлины на нефтепродукты с 1 февраля 2020 года. Соответственно, выросла и экспортная пошлина на прямогонный бензин, товарные бензины, легкие и средние дистилляты. Такой же экспортной ставкой теперь облагаются дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и другие масла. 80 тысяч тонн норвежской нефти тоже не спасли НПЗ. Но для внутреннего рынка хватало тех самых 500 000 тонн. Чтобы успокоить зарубежных контрагентов, 21 января «Белнефтехим» отменил запрет на экспорт нефтепродуктов из Белоруссии. А заправки? Они ничего не заметили: от них все вышеописанное на другой планете.

И если всего перечисленного недостаточно, чтобы понять, что к чему, будем следить за переговорами в Сочи — там все решат.