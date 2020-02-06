Началось неделю назад, как в американских триллерах, которые лишь жалкие подражание сталинским чисткам. Одномоментно в Белоруссии были арестованы четверо директоров всех сахарных предприятий Белоруссии: Городейского, Слуцкого, Скидельского и Жабинковского. А ради двоих из них 24 января развернули самолет, на котором они летели из Минска в Мюнхен

Столь яркая и масштабная операция произвела эффект разорвавшейся пиар-бомбы. Но власти выдерживали красивую недельную паузу, после которой в среду, 5 февраля, президент Александр Лукашенко объявил, что за решетку он их отправил лично.

Шпионские страсти

Заговорщические истории звучали в Белоруссии и в прошлом году, когда телеграм-каналы стали разгонять слухи, что в Минске разоблачена попытка чуть ли не военного переворота. Что было на самом деле, неизвестно, но был арестован заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин и нескольких высокопоставленных лиц, включая директора «Белтелекома».

После такой же, как сейчас, паузы, общественности разъяснили, что арест Втюрина был связан с получением крупной взятки. В релизе Генпрокуратуры говорилось о том, что обвиняемым вменяются взятки в ходе поставок в страну телекоммуникационного оборудования. Цена вопроса — чуть больше полутора миллионов долларов, в том числе в облигациях, 62 тысячи евро, более 1 килограмма золота. По белорусским меркам это много. И хотя шпионской истории не вышло, СМИ попытались ее написать.

По делу проходили двое граждан России, которые пытались дать белорусским чиновникам по 190 000 долларов взятки для продвижения своей продукции. С учетом того, что дата 20-летнего юбилея Союзного государства, к которой ожидали разрядки напряженности в двусторонних отношениях и подписания «дорожных карт» по союзной интеграции, принесла еще худшее пикирование, анонимные телеграмеры родили гипотезу, что «дело Белтелекома» может быть подано как шпионское со стороны России. Для чего, тоже объяснили: ради укрепления переговорной позиции.

Оказалась эта гипотеза дилетантской или, может, авторы угадали, но концепция режиссеров поменялась — история навсегда скрыта от нас покровом тайны. 3 января Генпрокуратура Белоруссии направила дело в суд, все 16 обвиняемых по прошлогоднему делу идут как коррупционеры, так что сенсации из этого не вышло.

И вот новая история, с потрясающим сюжетом и авантюрным началом — арест руководителей сахарных предприятий.

Сенсации Бацька обычно сообщает народу по-свойски. Вот и 5 февраля президент, посещая Добрушскую бумажную фабрику, рассказал журналистам о задержании руководителей всех четырёх сахарных заводов и так называемом сахарном деле. По словам Лукашенко, схема хоть и не виданная доселе в стране, но не шибко и сложная. Белорусские производители создали в Москве фирму-прокладку, куда определили своих людей. Из Белоруссии продавали им сахар по оптовым ценам. В Москве сахар перефасовывали и продавали в Беларусь, как российский товар, который продавали с накруткой. Маржу возвращали в виде «черного нала» директорам предприятий. Проще было только в начале 90-х, когда продукция, произведенная в России, на Украине и в Белоруссии, заходила под видом «импорта» из Польши, Турции, откуда угодно. Бацька был возмущен, слова подбирал стальные, обороты фигуральные, в конце весомо бросил выражение «всех за решетку», а закончил своим коронным словом «жэстачайшэ».

Но есть вопросы

Схема не простая, а очень простая. По ней арестованы 11 человек, среди которых директора всех белорусских сахарных заводов, руководитель торгового дома — Белорусской сахарной компании (БСК), полковник милиции Владимир Тихиня, возможно, кто-то из руководителей «Белгоспищепрома». Один российский бизнесмен.

И сразу возник первый вопрос: кто эти люди, кроме злосчастных директоров? Во-вторых, немного странно выглядит разворот самолета Белавиа. С этой компанией уже не впервые случаются развороты. В 2016 году одну из машин вернули уже фактически из Белоруссии в Киев, чтобы снять с рейса пассажира, Армена Мартиросяна, на тот момент гражданина Армении. На этот раз самолет развернули его хозяева, правда над территорией ЕС. Что несколько странно. Ведь если, по словам президента Лукашенко, КГБ давно разоблачил для себя схему и следил за подозреваемыми, почему их не взяли в аэропорту, при посадке? Так часто бывает, во всех странах мира. В крайнем случае могли бы задержать в самолете, не допуская к пограничному пункту. Это тоже нормальная практика, и вряд ли директора устроили бы перестрелку. В общем, события как нарочно разворачивались как в голливудском фильме про шпионов. Но это так: первые странности.

Дальше, по сути дела. По версии КГБ, белорусская фирма «Евротарэкс» закупала у российской фирмы «Полимер» сырье по завышенной стоимости, за что директора получали «откаты» наличными. Плюс — мешки, изготовленные из дорогого сырья, приобретались заводами, чьи директора также были в доле. Интерес директоров понятен — они выгодополучатели. Но совершенно непонятно, в чем выгода российской прокладки «Полимер». Логистика, перефасовка, снова логистика — ради чего столько хлопот, еще и слишком заметных всем окружающим фискальным службам, что России, что Белоруссии? 70 миллионов долларов — это много даже для России. Это что, все на сахарном песке накрутили? Это сколько же нужно было прогнать эшелонов туда-сюда? Сколько мешков засыпать? Но вот третий вопрос, самый весомый: что такое «бросовые цены»? Как получилось, что заводы, которые в прошлом году понесли убытки на 200 миллионов белорусских рублей (93 млн долл.), вдруг изобрели чудо-схему при помощи которой превратили сахарный песок в золотой?

Белорусский сахар дороже российского, если кто не в курсе. Отсюда нерентабельность и помощь государства. Так по каким именно «бросовым» ценам продукция могла ввозиться в Россию, что делало ее еще дороже? За что именно директора заводов получали взятки в размере от 1 до 2,5 долларов за тонну?

Особенности национального сахара

После того, как президент дал отмашку на освещение событий, их начали комментировать не только чиновниками, но и национальное телевидение. По национальному «Беларусь-1» вышел целый документальный фильм, от которого вопросов стало еще больше. Вместо того, чтобы сообщить цифру, ее назвали «бросовой ценой». Дальнейшее употребление математики бессмысленно, ибо что считать отталкиваясь от неизвестного? Дальше — больше. Все предприятия, главы которых проворовались — государственные. Директора те же госчиновники, у которых есть начальство, вплоть до Совмина. Как они объясняли эти операции начальству? Ведь экспортно-импортные операции не могут быть не замеченными. Насколько «бросовыми» должны быть цены (ценовая политика в руках государства), чтобы Россия имела интерес, а прибыль (для белорусской казны — убытки) составила 70 миллионов долларов?

Простите, может речь не о белорусском, а о российском сахаре? И главное, корона всех вопросов: эти четыре директора что — камикадзе, которые, зная где они живут, ввязались в заведомо гиблое дело, которое все равно, рано или поздно раскрыли бы с гарантией? Причем это не какой-то мелкий мухлеж. Это махинация с участием всех (!) сахарных заводов Белоруссии — афера государственного масштаба! Допустим директора — суицидники. Но не слишком ли экзотический способ навредить себе, тем более, что это не подрасстрельное дело? Отсюда встречный вопрос: почему КГБ и другие фискальные органы обнаружили кричащее воровство только недавно, в то время, как схеме по утверждению официальных белорусских СМИ со слов чиновников и следаков более 10 лет? Сколько длилась афера, как отражались в бумагах махинации, почему их не замечали многочисленные контролеры, министерство?

Признаки драматургии

В общем, история с «сахарным делом» имеет все свойства спектакля. Слишком постановочно выглядела история с разворотом самолета. В Белоруссии так не бывает. Там, если «клиент» на крючке, ему не дают улететь. Тот самый фильм, который показали по телевидению,тоже выглядит странно — не хотят ли нам сказать, что мастера телевизионных искусств подготовили его за сутки после заявлений президента? Так тоже не бывает. Не в Белоруссии. Фильм с оперативной съемкой КГБ, которую комментирует начальник отдела следственного управления не мог быть сделан за сутки. Потому что это Белоруссия. Здесь коррупционными делами никого не удивить, надзор за чиновниками, как за невестой в мусульманской семье. Контролируются даже простые денежные переводы из-за границы обычным гражданам, в которых речь о смешных суммах. И да, в Белоруссии чиновников часто выводят из кабинетов в наручниках. Но все делается тихо, и многие месяцы дела окружены покровом секретности. Как это было в деле того же Втюрина и Белтелекома, о чем сказано в начале.

Большие сомнения есть и в сумасшествии сахарных директоров вследствие алчности. Навряд ли данная схема могла бы пройти мимо вышестоящего начальства, если только оно не было ее частью. Будут ли политические моменты? Как звезды встанут. Голые факты таковы: показатели сахарной промышленности Белоруссии нестабильны. В 2019-м на 63 млн долл. сократилась выручка от экспорта, на 4 млн увеличился импорт российского сахара. Но это сделала не великолепная «сахарная четверка». Просто в России добились снижения себестоимости сахара и нарастили его производство. Очень сложно представить, чтобы российская сторона могла счесть аферу с белорусским сахаром рентабельной.