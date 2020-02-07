Если прозападная и антироссийская политика руководства Белоруссии будет продолжена по примеру Украины, то не исключено, что президенту Александру Лукашенко придётся в конечном итоге бежать из страны, и бежать в Россию

К такому выводу пришли политологи в ходе пресс-конференции в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру. При это стоит напомнить, что в России вынуждены укрываться экс-президенты Киргизии Акаев и Украины Янукович.

Участники дискуссии обсудили причины и возможные последствия наблюдаемого сейчас кризиса в российско-белорусских отношениях. В частности, был задан вопрос: каковы шансы Александра Лукашенко устоять у власти в случае протестов в Белоруссии, и если не устоит, то «куда побежит Лукашенко?».

По мнению специалиста по вопросам стран СНГ Андрея Суздальцева, гипотетический маршрут известен: «Россия примет». Как известно, после госпереворота в феврале 2014 года в Россию бежали президент Украины Виктор Янукович и многие из его окружения.

Журналист из Минска поинтересовался, корректно ли сравнивать экс-президента Украины Виктора Януковича (который тоже вёл страну к ассоциации с ЕС, но в результате сам оказался в Ростове. — Ред.) и Лукашенко? Ведь они разные, и в Белоруссии и на Украине совершенно разные экономики и разные политические системы, да и менталитет украинцев и белорусов существенно отличается? Момент истины для Лукашенко. Эксперты о встрече президентов России и Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил в связи с этим, что речь идёт не о физическом или ментальном сходстве этих политиков, но о дилемме Лукашенко — «где и как личная судьба лидера решится в результате геополитического, геоэкономического выбора».

«Они (Янукович и Лукашенко. — Ред.) разные, но политика-то одна», — сказал Андрей Суздальцев. Эксперт отметил: все помнят, как действовал Янукович в 2013 году, когда стоял вопрос о подписании соглашения об ассоциации с ЕС, — «это было откровенное давление на Россию».

«Да, я соглашусь с тем, что у Лукашенко нет вариантов на Западе сейчас», — продолжил эксперт, пояснив: Запад, конечно же, не даст Минску 6-7 млрд долларов ежегодных дотаций, как даёт РФ. Не дадут, но зато Лукашенко сможет применить «украинский формат», шантажируя Россию, как это делал Янукович, — «это та же самая политика, это одна колея». Куда эта колея завела Януковича, все знают.

В свою очередь, политолог Богдан Беспалько высказал мнение, что Лукашенко «бежать некуда». Он добавил, что для лидера Белоруссии главной угрозой являются не протесты, их он может купировать, «главная угроза — обрушение экономики».