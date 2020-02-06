Украинские трудовые мигранты («заробитчане») в течение 2019 года перевели через банки и различные переводные денежные системы в страну 12 миллиардов долларов. Как утверждает Национальный банк Украины в сообщении от 5 февраля, такая рекордная сумма денежных поступлений стала одним из факторов, который позволил гривне укрепиться

Отток населения и рост денежных переводов из-за рубежа

В частности, по данным регулятора в декабре прошлого года стоимость 1 доллара составила 23,2 грн, что на 5 гривен меньше, чем в начале года. Правда, уже в первом месяце текущего года он вырос до 25 грн. В Нацбанке связывают это со спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

Общее количество украинцев, проживающих за границей, по разным данным исчисляется от 7 до 12 млн человек. По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, за последние десятилетие уехали работать и не вернулись в страну около 4 млн граждан.

«За последние 10 лет у нас получилось минус 4 млн человек, но видимо этого цитировать не нужно, потому что это не точно. Где-то 3,8 млн человек за последние 10 лет. Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались работать или по другой причине — это же открытый вопрос», — весьма путано сообщил Дубилет.

И это еще весьма скромные подсчеты: бывший министр иностранных дел Павел Климкин утверждал, что ежегодно Украину в поисках лучшей жизни покидают 1 млн человек.

Переезду наиболее активного трудоспособного населения как нельзя лучше способствует нестабильность в Украине. Сумев найти заграницей стабильную работу, украинцы сравнивают уровень жизни и это сравнение — не в пользу украинского государства. Люди не видят на родине даже перспектив изменений к лучшему, хотя власти регулярно пытаются убедить их в обратном. Тем не менее, они забирают с собой семьи, определяют детей в местные школы и «оседают» на новом месте на постоянной основе. «Украинская Болгария»: Как живут заробитчане из «незалежной» в курортном Бургасе

Определенные надежды, которые существовали в обществе на перемены в связи с приходом к власти президента Зеленского и его команды, быстро растаяли. Ведь в сентябре прошлого года ряд законов, принятых пропрезидентской «Слугой народа» неожиданно ударили по мелкому и среднему бизнесу. В первую очередь, начали бороться не с теми, кто работает в тени, а с теми, кто регулярно платит хоть какие-то, пусть и небольшие, налоги. Тем, кто работал на едином налоге, выставили такие условия, что им легче закрыться, распродать свой бизнес и уехать с небольшим капиталом жить за границу.

Переводы от трудовых мигрантов составляют огромную часть экономики — около 10% ВВП, ежемесячно 1,12-1,17 млрд долларов. Из года в год их объем растет: от $7,5 млрд в 2016 году до $12 млрд в 2019. И хотя это — реальные инвестиции в украинскую торговлю, сферу услуг и вообще в экономику, власти не оставляют планов обложить налогом и эти доходы граждан. Подобные планы президент Зеленский озвучивал еще во время предвыборной кампании.

Обложат ли заробитчан налогом?

«Среди наших законопроектов есть законопроект об амнистии капиталов. 5 % вы сказали маловато. 5 % — это в принципе должны быть условия для всех тех, кто не олигархи, те заробитчане, разные люди, которые привозят деньги и они боролись с бедностью, они просто прятали эти капиталы. Я понимаю, потому что они не были защищены, потому что было банкротство банков и так далее, — заявлял он в апреле прошлого года в эфире телеканала «1+1».

Когда полномочия Верховной Рады 8 созыва истекали, там был зарегистрирован законопроект № 10153 с пафосным названием «О поддержке украинцев за границей». Согласно документу предполагалось создать новый Фонд благосостояния, который станет собирать взносы с агентств по заграничному трудоустройству и заробитчан. Взамен им предлагалась выдача неких карточек, которые давали бы право на помощь от данной структуры: начиная от консультаций в трудовых спорах, и заканчивая компенсациями на случай потери работы, болезни и пр. Фонд должен был взимать плату с агентств за каждого трудоустроенного украинца, а всех трудовых мигрантов собирались внести в единую базу, чтобы потом заставлять их платить.

Документ был раскритикован экспертами, полагавшими, что это — взимание средств ни за что, так как человек, фактически получал бы и так положенное ему по законам. До его принятия дело не дошло, но это не значит, что власть не хочет запустить руки в карманы людей.

Выходит, что украинские трудовые мигранты на сегодняшний день — самый большой, главный, и важно подчеркнуть, стабильный инвестор Украины. В то время как новая власть берет курс на иностранные инвестиции, пытаясь привлечь внимание зарубежных стран и бизнесменов, переводы от заробитчан являются локомотивом развития экономики страны. Если сравнить, например, с суммой кредитов, которые украинские власти добиваются от МВФ, то поступления от переводов украинцев, работающих заграницей, превышают их более чем в 2 раза. По имеющейся информации в декабре прошлого года Украина запросила у МВФ программу кредитования 5,5 млрд долларов, рассчитанную на 3 года. Не стоит еще забывать, что МВФ выделяет деньги под обязательства, большинство из которых негативно отражается на рядовых гражданах (повышение коммунальных тарифов, «оптимизация» социальных расходов бюджетной сферы и.т.п). Заробитчане кормят европейских пенсионеров. Выживут ли украинские? © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Возможное принятие законов, направленных на изъятие из доходов заробитчан в качестве налогов налогов средств, которые пойдут на содержание госаппарата с его непомерными аппетитами станет огромной ошибкой власти, поскольку количество официальных денежных переводов резко сократиться. Они попросту уйдут в тень, изыскивая альтернативные способы доставки денежных средств, что негативно скажется на экономической ситуации в стране в целом.