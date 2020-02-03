В понедельник, 3 февраля, в Киев с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В программе – подписание украинско-турецких двусторонних документов и участие лидеров двух стран в украинско-турецком бизнес-форуме

В Киеве Зеленский и Эрдоган также должны дать совместную пресс-конференцию.

По сообщениям турецкой стороны, две главные темы переговоров президентов — это рост товарооборота между странами и политика.

По словам председателя группы дружбы Турции и Украины в Великом национальном собрании Турции Йылдырыма Тугрул Тюркеша, стороны планируют увеличить товарооборот между странами, «так как $4 миллиарда товарооборота — это ничто».

«Номер два — это политические вопросы. Турция в хороших отношениях с Украиной. Но у нас определенные отношения с Россией. Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении», — сообщил депутат турецкого парламента в комментарии украинским СМИ.

Зеленский с помпой встретил Эрдогана © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением», — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом на Украину.

Какие выгоды может получить Украина от сотрудничества с Турцией — и наоборот, а также как на отношения двух стран влияет тема крымских татар, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

Эрдоган: посредник и экономист-прагматик

Эрдогана называют если не другом, то уж точно союзником Владимира Путина. В то же время утром в понедельник стало известно, что четверо турецких военных погибли и девять были ранены после столкновений с сирийской правительственной армией в Идлибе. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Эрдоган заявил, что его страна не оставит без ответа атаки со стороны армии САР.

Эрдоган — не союзник, а попутчик России, причём ситуативный, уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, ключевая цель визита Эрдогана на Украину — это попытка продать посредническую роль между Украиной и Россией.

«То есть попытка улучшить свои позиции в глазах России на фоне очень сложного диалога, который идёт сегодня по Сирии.

Можно сказать, что Эрдоган пытается использовать кризис между Россией и Украиной, чтобы продать свою посредническую миссию. Тем более с учетом влияния Турции на крымских татар и на Крымский полуостров», — сообщил эксперт.

Эрдоган, как и президент Белоруссии Лукашенко, будет придерживаться политики экономического прагматизма, прогнозирует руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. То есть то, что Эрдоган не признаёт российского статуса Крыма, не мешает ему участвовать в совместных экономических проектах — достраивать тот же «Турецкий поток».

Турция на покупку оружия для украинской армии выделит $50 млн – посол Украины © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк — сказал политолог.

Турецкие деньги для крымских татар

В программе визита Эрдогана в Киев также отмечается, что Турция продолжает следить за положением крымских татар в Украине.

Сейчас их положение стало чуть-чуть спокойнее, но от этой темы никто не отказывался и не откажется, уверен Руслан Бортник. Украина, продолжил он, будет постоянно пытаться использовать крымскую тему против России «для формирования токсичного образа аннексии Крыма и того, что там происходит».

«И Анкара, и Киев пытаются использовать эту тему против России. Просто у Турции есть инструмент влияния на Крымский полуостров и на крымских татар. Они финансируют многие мероприятия, общаются с лидерами крымских татар. Это влияние они стараются реализовать в диалоге с Путиным», — заявил эксперт.

Возможно, Эрдоган будет оказывать какую-то финансовую помощь крымским татарам, но делать это будет осторожно, чтобы не испортить отношения с Россией по этому вопросу. Так считает Андрей Золотарёв.

«Так что Эрдоган может заявлять что угодно, но он будет обходить острые углы и избегать таких действий, которые могут создать опасную ситуацию», — отметил политолог, добавив, что Эрдоган может помочь в обучении крымско-татарских студентов, направить материальную помощь на культурные цели — но не больше.

«Собственно, если при Порошенко это была одна из таких ритуально-политических фишек [забота государства о крымских татарах], причём крымско-татарский канал ATR финансировался из бюджета, то сегодня бюджетное финансирование сворачивается, а это знаковая вещь. Никто на словах не будет отказываться от этой темы, но, я думаю, она будет в политике Киева занимать куда меньшее место, чем при Порошенко», — заявил Золотарёв.

Партии Зеленского и Медведчука лидируют в рейтинге политсил — опрос © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Денис Гороховский.

«Но это связано, скорее, не с какими-то аспектами политического курса Зеленского. А с тем, что представители крымских татар, которые находятся в Киеве, в большинстве своём аффилированы напрямую с Петром Порошенко. И при предыдущей власти им уделялось много внимания исключительно потому, что они в свою очередь лоббировали интересы Порошенко и агитировали за Порошенко», — подчеркнул политолог.

Украина—Турция: какие выгоды страны могут получить от сотрудничества

На Украине, скорее всего, Эрдогана в большей степени интересуют рынки сбыта турецкой продукции. Возможно, речь пойдёт и о продукции оборонного характера — закупке турецких беспилотников, которые уже приобрела украинская армия. Такое мнение у Андрея Золотарёва.

«Мне кажется, что основная цель визита Эрдогана — это экономика. Но большего ему Зеленский предложить и не сможет.

Собственно, с украинской стороны такой же интерес: туризм, рынки сбыта. Украина остро нуждается в инвестициях, поскольку украинская экономика задыхается. Более того, это один из любимых коньков команды президента — привлечение иностранных инвестиций. Так что, возможно, об этом и пойдёт речь», — рассказал политолог.

В связи с ситуацией с крымскими татарами на полуострове Турция будет постоянно поддерживать Украину на международных платформах и в международных судах, считает Руслан Бортник. Это, уверен эксперт, может значительно усилить позицию Украины в крымском вопросе.

В свою очередь Денис Гороховский отмечает, что приезд Эрдогана — это скорее протокольный визит вежливости, «который ни к никаким радикальным переменам, ни в лучшую, ни в худшую сторону, не приведёт».