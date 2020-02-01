«Болдинская осень» Антона Чехова пришлась на живописную балку в Донбассе

Донбасс широко отмечает 160-летие Антона Павловича Чехова. К этой дате в ДНР, например, выпустили почтовую марку и конверт первого дня, устроили чеховские чтения, известный художник Равиль Акмаев представил публике выставку картин, посвященных классику, бронзовый Чехов его же работы скоро украсит набережную Кальмиуса в Донецке

Донбассовец Чехов

Отчего такое внимание Антону Павловичу именно в Донбассе? Здесь чтят его не только как писателя и драматурга, внесшего неоценимый вклад в сокровищницу русской культуры, но и как земляка. Ничего удивительного в этом нет — когда в 1870 году на окраине Екатеринославской губернии начали строить Юзовку, ставшую позже Донецком, по соседству, в другом пограничном городке этой же губернии, Таганроге, жил 10-летний мальчик Антоний Чехов (таково было его крестильное имя).

Так что все законно — предки дончан были такими же уроженцами Екатеринославщины, как и Чехов. Это уж позже, когда Антон Павлович жил в Москве, его малую родину «перевели» в Область Войска Донского. Что-то вроде возвращения Крыма в родную гавань произошло.

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Но историкам литературы хорошо известно, что есть в Донбассе место, совершенно особенное в биографии Чехова. Зовется оно Рагозина балка и связано с юностью тогда еще будущего писателя. Из юности же любовь к этому месту в донецкой степи перешла в зрелость и дала русской литературе одни из самых ярких ее образцов. Но обо всем по порядку.

Романтическая юность в степи

В 1876 году 16-летний Антон Чехов остался один-одинешенек в Таганроге — вся остальная семья в поисках лучшей доли под предводительством практически разорившегося отца отправилась в Москву. Антон остался доучиваться. В этот романтический период он живет очень скромно, чтобы не сказать бедно, однако же не опускает руки, а берется давать уроки сыну казачьего хорунжего Кравцова Петру, который со временем станет его добрым приятелем.

Хорунжий Кравцов имел поместье в степи, которая в советские годы отошла к Луганской области УССР (ныне ЛНР). Так пишут литературоведы — «поместье», хотя правильней было бы сказать «хутор». Если судить из описаний Чехова, на «поместье» усадьба Кравцова не тянула.

Вышел в степь донецкую еврей-антисемит © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Сергея Бондарчука.

Сам Чехов, и это отмечают многие исследователи его творчества, к казачеству относился немного иронически. Патриархальный быт его считал отжившим век, и не без удовольствия много позже наблюдал уже знаменитый писатель Чехов, как его бывший ученик, молодой казачий офицер Петр Кравцов, с книжкой в руках проводил на своем родовом хуторе агрономические реформы. А летом 1876 года все было примерно также, как и за сто лет до того в этих краях.

Уже начав литературную работу, Чехов неоднократно приезжал в степь. В одном из писем к известному тогда журналисту Николаю Лейкину он писал: «Жил я в последнее время в донской Швейцарии, в центре так называемого Донецкого кряжа: горы, балки, лесочки, речушки и степь, степь, степь… Жил я у отставного хорунжего, обитающего на своем участке вдали от людей. Кормили меня супом из гуся… будили стрельбой из ружей (в кур и гусей, которых здесь не режут, а стреляют)… тем не менее, жилось мне превосходно. Впечатлений тьма…»

Известны и более поздние слова Чехова: «Мне больно было видеть, что такой простор, где все условия созданы, казалось, для широкой культурной жизни, положительно окутан невежеством, и притом невежеством, исходящим из правящей офицерской среды…»

Не забудем, что кроме «Степи» Рагозина балка дала нам и «Печенегов», о которых литературовед советской эпохи писал: «несовпадение представлений, почерпнутых из описаний героической эпохи казачества», и «нравов почти зоологических» с «бессмысленной пальбой из ружей по домашней птице» и «тупым философствованием» — всем тем, что отразилось потом в рассказе «Печенег».

Ионов берет след

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Известнейший донецкий писатель-краевед 1940-1970-х годов Алексей Ионов в октябре 1959 года задался целью в компании с приятелем из Киева отыскать это в общем-то не последнее для русской литературы место. Но с чего начать? Ведь географическая карта молчала. Ионов позже писал: «Найти интересовавшее меня место было нелегко. За три четверти века в донецкой степи многое изменилось, появились новые поселки, шахты, а старые географические названия забылись или затерялись вместе с географическими картами.

Из писем Чехова Ионов знал, что жил он у отставного хорунжего Г.П. Кравцова на хуторе Рагозина балка, что письма ему адресовали на станцию Ивановку-Крестную, или проще — Ивановку. Но ко времени начала поиска ни хутора где-то недалеко от станции Донецкой каменноугольной железной дороги, ни самой станции с такими названиями давно уже не было. Отправной точкой поисков было только указание, известное из писем Чехова, что Антон Павлович подолгу ждал поезда на станции Зверево, отправляясь к Кравцовым, что за письмами в Ивановку он ездил за 23 версты, а его путь в Славянск во время поездки в Святогорье лежал через Часов Яр и Краматорск.

Стало быть, станция Крестная, она же Ивановка, находилась на линии Зверево-Дебальцево. Но где именно? И ведь, отыскав станцию, надо было еще найти Рагозину Балку.

Сначала — станция

Ионов долго сидел в библиотеках и архивах, но тщетно — ничего с нужными ему названиями не отыскивалось. А потом ему повезло — он купил редкое географическое издание «Россия. Юг». И там нашел искомое. Вот как он сам рассказывал об этом: «Бегло, на ходу листая страницы, я уткнулся в помещенный в конце книги указатель географических наименований и вдруг увидел набранную петитом чудодейственную строку: «Крестная, ст. Славяносербского у., 1871». Прямо с дрожью в руках открыл я указанную страницу и прочел, нет, не прочел, а проглотил глазами: «На 7-й в. От Колпаково железный путь приходит на ст. Крестная, к которой примыкает волостное местечко Ивановка, расположенное при истоках рч. Ольховка».

Наконец-то! Обрадовавшись своей находке, я совсем забыл, что найдена (я считал, что уже найдена!) всего лишь железнодорожная станция, где бывал Чехов, но не затерявшаяся в где-то в донецкой степи небольшая балочка, на склоне которой стоял когда-то неказистый домишко «печенега».

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Радость открытия

Сколь коротка память человеческая. Строительство шахт в этом регионе в конце XIX и начале XX веков, войны и революция, советская индустриализация практически стерли с лица земли прежнюю жизнь. Остался только нетронутым Боково-Платовский государственный заказник, где мы по сей день можем любоваться первозданным видом природы донецкой, тем видом, который так взял за душу Чехова.

Но Рагозину балку в окрестностях города Бокова-Антрацита (Антрацита) и поселка Боково-Платова никто в 1959 году уже не помнил. И только чудом в разговоре с местным журналистом всплыло имя старика Никиты Степановича Дьяченко, который описал все, что помнил с детства и со слов своего отца о донских помещиках Кравцовых.

— Усадьба? Кравцова?— отрывисто переспросил старый шахтер. — Да ось вона там и була, — вот в той балочке под горкой, где сейчас совхоз «Боково-Платовский».

— А вы не знаете, как называется та балочка?

— Рагозина балка. Как же не знать. Мы же, малые, бегали туда за яблуками.

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Современность Чехова

Пока Ионов переживал острое счастье первооткрывателя, старик Дьяченко рассказывал ему про хорунжего Кравцова, гостем которого был учитель-гимназист Антоша Чехов: «Глянул бы ты на старика Кравцова! От сатана був! Возьмет подзорную трубу, залезет на вышку и наводит на все стороны. Вышка у него вот нам стояла. Оттуда ему в ясный день даже Саур-могила була видна. А он смотрел, не воруют ли чего мужики с поля. У него ведь все було: и поля, и сенокосы, а мужики носили ему и рыбу — выхватывали на Крепенькой, под скелей».

«Мне подумалось, — писал Ионов, — до чего стоек диалект! Ведь и в рассказе «Счастье» обитатели донецкой степи употребляли те же самые слова: скели, пан, шлях, пивень. Местные жители и теперь обильно уснащают свою разговорную речь украинизмами. Это потому, что здесь, в окрестностях Нагольного кряжа на землях бывшего Славяносербского уезда Екатеринославской губернии и Области Войска Донского, никогда не существовало строгой этнической границы, русские и украинцы издавна жили и трудились тут сообща, и разговаривали на языке, одинаково понятном для тех и других».

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За год до смерти он писал земляку-таганрожцу: «Если бы не бациллы, то я поселился бы в Таганроге года на два на три и занялся бы районом Таганрог-Краматоровка-Бахмут-Зверево. Это фантастический край. Донецкую степь я люблю и когда-то чувствовал себя в ней, как дома, и знал там каждую балочку. Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-могилу, рассказы про Зуя, Харцыза, генерала Иловайского, вспоминаю, как я ездил в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов и что этот ценный материал, очень милый и ценный, никому не нужен».

Прошло сто с лишним лет. И с воодушевлением говорим мы в Донецке сегодня: и Чехов нам нужен, и важен весь Донбасс, и его окрестности, и живописная Рагозина балка, ставшая для великого писателя его «Болдинской осенью».