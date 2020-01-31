Зеленский своими заявлениями обострил отношения Украины с Россией, украинская делегация вернулась в ПАСЕ, а националисты продолжают навязывать украинцам гуманитарную политику

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Государственная политика не изменилась с приходом Зеленского

Президент Владимир Зеленский 27 января на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой заявил о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны и косвенной вине в организации гитлеровской Германией Холокоста.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, а это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — сказал Зеленский.

Или узники концлагерей, или заслуженные эсэсовцы - пора определиться. Зеленский в Польше © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Мария Захарова заявила, что слова Зеленского «переходят всякие границы, подобные оценки преступны».

В свою очередь доктор политических наук Александр Семченко считает, что Москва не обращает внимания на подобные вещи, а оценивает ситуацию в целом.

«Москва сейчас настроена на потепление отношений. Да, на подобные вещи стоило бы отреагировать, причем отреагировать жестко (может быть, даже на уровне МИДа), но Москва делает вид, что этого не было.

Это же не единственное заявление Зеленского за последнее время: «У нас агрессия», «Наши хлопцы гибнут» и так далее. Реакции Москвы не было. Если бы Россия с 2014 года реагировала более жестко на подобные вещи, не признавала госпереворот, может, всё было бы лучше», — отметил эксперт.

Отношения с Россией, учитывая все произошедшее, трудно изменить, говорит политэксперт Даниил Богатырёв. Кроме того, Зеленского на данный момент не настолько сильно интересуют эти отношения, добавил он.

«Ему интересна внутренняя аудитория, националистически настроенная часть, которую он так боится потревожить.

Важно отметить, что электорат Зеленского, который проживает на юго-востоке страны, будет разочарован. А те, кому он подыгрывает, конечно, поблагодарят его, но на его сторону не перейдут», — уверен политолог.

То, что слова Зеленского не понравились в Кремле, — это естественно, но в Москве должны понять и принять тот факт, что есть государственная политика, которая не меняется со сменой президента. Такое мнение у главы Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко.

«Особенно данный тезис касается внешней политики. И с приходом Владимира Зеленского она не изменилась нисколько, что и проявилось в данном инциденте.

Эмоциональный фон после полькой речи, конечно, не самый благоприятный, но если российское руководство решило пообижаться, это может только сломать игру Кремля с Зеленским», — заявил эксперт.

Украина в ПАСЕ: «разведка боем» и потребность в психиатре

ПАСЕ упущенных возможностей: Страсбург мог бы наладить диалог между парламентариями России и Украины © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Нынешняя зимняя сессия стала первой за 5 лет, на которой встретились делегации РФ и Украины. С учётом личного контакта, который удалось установить президентам двух стран, Парламентская ассамблея Совета Европы могла бы стать площадкой для начала межпарламентского диалога.

Однако украинские политики, судя по всему, на мировую не настроены.

В то же время народного депутата от «Слуги народа» Александра Мережко избрали одним из 20 вице-президентов ПАСЕ.

«Действия украинской делегации может оценивать только психиатр. Причем каждого в отдельности: может, кого-то электричеством полечить, кому-то лоботомию сделать. Потому что нормальных людей, которые действительно являлись бы «слугами народа», в этой делегации нет», — категоричен Александр Семченко.

Он уверен, что члены украинской делегации «разжигают рознь, вместо того чтобы работать на мир».

«Есть два варианта (выхода из ситуации): фантастический и реальный. Фантастический, это когда Зеленский или «слуги народа» одумаются, мол, нас же избирали, что мы творим, это один вариант. А реальный — прилетят инопланетяне и все исправят», — иронизирует политолог.

Владимир Фесенко оценивает участие украинской делегации в нынешней сессии в ПАСЕ как «разведку боем».

«Возвращаться на эту международную площадку было, безусловно, необходимо, но изменить ситуацию, которая складывалась уже несколько лет в Парламентской ассамблее, сразу было невозможно.

Да, украинской делегации не удалось добиться максимального результата, но задача-минимум в виде критической резолюции относительно действий России была достигнута», — подчеркнул Фесенко.

ПАСЕ приняла оскорбительную для России резолюцию по Минским договоренностям © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Язык раздора

На неделе на Украине в очередной раз обострилась языковая проблема. 27 января разгорелся скандал в междугороднем рейсовом автобусе, который двигался из Луцка в Киев. Две активистки потребовали у водителя выключить в салоне сериал на русском языке, он отказался. В итоге женщины вышли из автобуса, а через некоторое время водителя уволили.

Существует ли решение проблемы языка для Украины? Александр Семченко уверен, что да, и это решение простое.

«Есть 10 статья Конституции, которая говорит о том, что Украина должна способствовать развитию русского языка и языков национальных меньшинств. Это и есть путь. А государство Украина делает всё наоборот», — заявил эксперт.

В данном случае — вопрос вовсе не в языковой проблеме, корень данного инцидента находится совершенно в другой плоскости, уверен Владимир Фесенко.

«Вообще нет языковой проблемы в Украине, об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. А они показывают, что вопросы языка стоят для граждан страны во втором, даже в третьем десятке. Этого, на мой взгляд, опять же не понимают в Москве», — отметил политолог.

На самом деле, продолжил он, случай в автобусе — «это эмоциональная, резкая реакция людей, связанных с войной в Донбассе, ветеранов, волонтёров и семей погибших на людей, которые публично демонстрируют симпатии в адрес России».

Русские сериалы в автобусе: общество против националистов © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Поэтому планы Москвы, что можно путём каких-то договоренностей с определёнными политиками вернуть ситуацию к довоенной, глубоко ошибочны. Возврата к прежним отношениям не будет, поскольку у миллионов людей сейчас есть кровный (и это слово определяющее) счёт к России», — заявил Фесенко.

Важно понимать, что закон о языке влияет и на принятие и других дискриминирующих законов, отмечает Даниил Богатырёв. Уже при Зеленском приняли еще один закон, и стало возможно переведение всех школ страны на государственный язык, независимо от пожеланий учителей, учеников и их родителей, добавляет эксперт: и это бьёт не только по русскоязычным гражданам.

«Эта проблема решения не имеет, власти не пойдут ни на отмену закона, ни на какие-либо более деликатные меры. Зеленский очень чувствителен к возражениям оппонентов на данный счет, он не решит проблему с языком до конца своего президентства», — подытожил политолог.