Считать чужие деньги неприлично, однако когда речь заходит о российско-белорусском конфликте, следует помнить, что обе страны объединяет Союзное государство. Торговые и энергетические войны между Минском и Москвой не в новинку, настоящая – очередная. По поводу самодостаточности России вопросов нет. Интереснее, за счет чего живет Белоруссия

Кто кого кормит

Самые популярные городские легенды Москвы о Беларуси — «они живут за счет нас», а также знаменитые «белорусские креветки». Сиречь — санкционные, списочные продукты, которые завозятся из РБ в РФ начиная с 2014 года. Сначала о главном. Большая ошибка аналитиков думать, что Россия «кормит» (в прямом смысле — продуктами) Белоруссию. Де-факто это не так. Статистика экспорта-импорта, наоборот, свидетельствует, что «кормилец» — Минск. В структуре белорусского экспорта в Россию продовольствие и сельхозпродукция занимали в 2019-м первое место — 33% от общего объема. Более 90% в российском импорте по соответствующим позициям — колбаса, говядина, йогурты и кефир из Беларуси, более 80% — молочные продукты, более 60% — сливочное масло, более 50% — курятина и соль. Связано это, разумеется, не с тем, что Российская Федерация, чья площадь 17 100 000 км² в нескольких климатических и часовых поясах, не может себя прокормить. Краткая история братских войн России с Белоруссией. Никогда так не было и вдруг опять © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

По случаю особого партнерства, наличия Союзного государства, Таможенного союза, ЕАЭС и других форм взаимопомощи Минск имеет в России безальтернативный рынок сбыта. Из всей продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства лишь белорусская соль востребована в других странах — 30% производимого в республике. Продажу около 20% говядины, колбас, курятины и масла тоже удалось диверсифицировать. Но в целом российский рынок сбыта на 80-90% стратегически важен для Белоруссии. Но и на этом позитивном фоне между партнерами периодически возникают торговые войны.

Так было всегда. Лишь в прошлом году обозначилась негативная тенденция снижения доли экспорта в Россию. Продажа белорусской говядины и колбас сократилась почти на треть, картофеля — на две трети, молока и сливок — на 10,6%. В то же время импорт российской пшеницы вырос в полтора раза, свинины и ячменя — в четыре раза. Что же касается де-юре запрещенной «санкционки», о которой речь пойдет ниже, то, например, абрикосы, персики, вишню и черешню Беларусь импортирует по цене, почти вдесятеро превышающей цену их экспорта в Россию. И если выход из экономического бойкота переговоров по энергоносителям не случится в ближайшее время и затянется, спад от нефти и газа перекинется на продукты питания и сельхозпродукцию. Диверсифицировать поставки энергоносителей можно, хотя и втридорога. С мясом и молоком все гораздо сложнее.

Белорусские креветки как они есть

Они стали мемом в 2015 году, когда исключительно сухопутная Беларусь, не имеющая выходов к морю, вдруг стала едва ли не ведущим экспортером креветок и других продуктов на рынок России. Хохотали над этим всем интернетом. Хотя зря.

Отечественных креветок в Беларуси не видали, но они есть. Мало кто знает, что республика не просто производит креветки — разведение этих ракообразных было начато еще в СССР. Секрет открыл сотрудник лаборатории гидробиологии научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Анатолий Алехнович в 1982 году. Когда из-за работы Березовской ГРЭС вода в нем стала теплой круглый год, раки исчезли. И биологи Академии наук БССР решили заполнить пустующую экологическую нишу более теплолюбивым видом — креветками. С тех пор производство знаменитой закуски к пиву живет и процветает. Это самое озеро Белое знаменито тем, что там в естественных условиях живет и размножается дальневосточная креветка. В Юго-Восточной Азии этот вид считается деликатесом. Правда, в наших широтах они гораздо мельче своих дальневосточных родственников и на экспорт не идут. Продают как раз упомянутых братьев и сестер. При этом Минск никаких договоренностей и санкций де-юре не нарушает.

Еще в 2016 году тогдашний премьер РБ Кобяков давал публичные разъяснения о том, что страна производит обработку этих деликатесов на своих мощностях: креветки очищают, солят, замораживают и упаковывают. В результате у торгового наименования меняется номенклатурный код, продукт начинает соответствовать правилам экономической политики Таможенного союза, и претензий к нему быть уже не может. По такой же схеме шли в Россию из РБ не менее меметичные, чем «белорусские креветки», яблоки. Опять-таки отсылаю в 2016 год, когда все начиналось: Кобяков сказал, что Белоруссия экспортирует в Россию в 5 раз больше яблок, чем производит сама, но в этом нет ничего странного. По его словам речь идет о реэкспорте из «несанкционных» стран. Правда, что это за страны, не уточнялось, как и то, почему те самые страны поставляют свой товар через посредников, а не напрямую. Что же касается упреков Россельхознадзора, то начиная с 2014 года Минск отвечает стереотипно и в духе буквы закона: изменения государственных границ Союзного государства производятся по обсуждению с его участниками. Чего де-юре не случилось. Из этого вытекает твердая переговорная позиция: что не запрещено, то можно. По состоянию на сегодня реэкспорт санкционки никогда не прекращался, он продолжается, власти обеих стран делают вид, что борются, сажается «плотва», а публичные скандалы — прикрытие.

Транзитный уголь

Беларусь стала не только крупным поставщиком креветок в Россию, но и удобрений на Украину, потеснив на этом рынке партнера по Союзному государству. Вслед за азотными и калийными удобрениями Минск нарастил поставки в самой массовой категории — удобрений NPK. Общий объем экспорта более 200 млн долларов. У Беларуси три крупных производителя удобрений, но есть и альтернативное мнение. Украинские покупатели считают, что Беларусь всего лишь прикрытие. Маскируются российские экспортеры, пользуясь ее торговыми преимуществами.

Еще одна позиция, в которой Белоруссия выбилась в лидеры, — поставки угля на Украину. Креветок в Белоруссии нет. Всем смешно. Так ведь и угля тоже нет! Но почему-то никто не смеется. А ведь по газовым маркам Минск вообще обошел всех конкурентов. Поставки особенно выросли с 1 июня 2019 года, когда Москва объявила эмбарго на поставку Киеву нефтепродуктов. Теперь российские поставщики обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ. Меры не строгие, щадящие, запоздалые: пять лет спустя после того, как Украина обложила все российское чем могла. За шесть месяцев 2019 года Беларусь закупила в России 1,35 млн т угля почти на 93 млн долларов. Что позволило за год увеличить поступление валютной выручки в 4,2 раза. За первое полугодие 2019-го Беларусь отгрузила за рубеж 1,2 млн тонн угля на 101 млн долларов. Основной объем пришелся на Украину. Уголь перевозится по железной дороге. В декларациях страной происхождения товара обозначена Россия. Но поставками угля занимается десяток белорусских компаний, которые в основном были зарегистрированы с 2014 по 2019 годы.

И, наконец, нефтянка и продукция двойного назначения

Белорусские бензин и солярка уже много лет занимают лидирующее положение на украинском рынке. Объемы могли быть и больше, если бы осенью прошлого года Россия не ввела запрет на поставку российских нефтепродуктов в Беларусь. Кремль посчитал, что Минск в состоянии сам обеспечивать себя бензином, дизтопливом и автогазом. И это значит, что таким вот «катаньем» Москва, снова-таки запоздало, решила прекратить белорусский нефтяной реэкспорт. Украина.ру писала о том, что Киев ввел спецпошлину на импорт дизтоплива российского производства по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс».

Недополученные объемы Зеленский рассчитывал получить от белорусских партнеров. Еще одна статья белорусского экспорта — товары двойного назначения. Минск не торгует с Киевом военной продукцией, чтобы не раздражать Россию и поддерживать статус нейтральной площадки. Но есть нюансы, много нюансов. Минский автозавод наращивает поставки в Украину: в 2019-м МАЗ занял пятое место среди поставщиков грузовых автомобилей, обойдя даже ГАЗ. Ходили слухи о контракте с фирмой «Богдан» на производство в Черкассах грузовиков двойного назначения из белорусских и украинских комплектующих. Не секрет, что Беларусь снабжает ВСУ запчастями, специальными тканями и прочими подручными товарами. Украинские компании закупают белорусское топливо для нужд МО Украины. К примеру крупную партию дизельного топлива арктической марки с Мозырского НПЗ.

Белорусский реверс

Перечислять санкционку можно еще, но в этом месте пора перейти к куда более любопытной новации, рожденной украинским кризисом.

В 2019 году появлялась информация, что Белоруссия завозила в Россию украинский сыр под видом продукции из Македонии, Китая, Ирана и Сан-Марино. Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано говорила, что до 25% сыров на рынке России могут быть украинского происхождения.

В Гомеле были вынесены приговоры бизнесменам по поводу незаконной предпринимательской деятельности, в том числе и за поставку украинских сыров в Россию. У Украины тоже проблемы со сбытом продукции, традиционным рынком которой была Россия и ее часовые пояса. Киеву до сих пор не довелось восстановить докризисные объемы экспортных поставок, 80% которых приходилось на РФ. Но над проблемой работают предприимчивые люди, пользуясь полной взаимностью у старых партнеров, которые не хотят терять деньги из-за тупиковости российско-украинских отношений. Власти в основном смотрят на это сквозь пальцы, имея с полутеневых цепочек долю малую. Об этом лучше всего свидетельствует еще одна отрасль — авиаперевозки. Регулярное воздушное сообщение между Россией и Украиной было закрыто по инициативе Украины в 2015 году. И «Белавиа» стала одной из тех компаний, кто смог обеспечить транзит пассажиров между странами. Это не совсем свободная конкуренция, а скорее даже инсайдерский сговор. Но не стоит думать, что мы Америка. Мы большая Россия-СССР XXI века. Это наша земля!