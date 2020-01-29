В среду, 29 января, стало известно о задержании бывших полицейских, ранее участвовавших в задержании журналиста Ивана Голунова. Дело Голунова стало одним из самых громких в 2019 году и обозначило одну из острейших проблем правоохранительных органов РФ

В среду, 29 января, журналист издания «Медуза» Иван Голунов сообщил, что по его делу задержаны бывшие полицейские. Позже это подтвердили в Следственном комитете.

«В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Дело Голунова стало одним из самых громких в 2019 году. Достаточно сказать, что о нем, отвечая на вопрос журналиста, говорил президент России Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции. Пять задержанных экс-полицейских находятся на допросе в СК по делу Голунова © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«То, что нужно совершенствовать работу правоохранительных органов, контролировать со стороны общественности то, что там происходит — это очевидно. Во всех правоохранительных органах работают службы собственной безопасности и работают достаточно эффективно. Вопрос «своих не сдаем» совершенно некорректен потому, что да, наверное, могут такие случае быть, когда непосредственное начальство хочет кого-то прикрыть, но, повторю еще раз, службы собственной безопасности работают достаточно эффективно. И значительное количество уголовных дел, а их много, которые возбуждаются против сотрудников правоохранительных органов, основано на материалах собственных служб безопасности. Что касается Голунова: действительно, принято решение засекретить эти материалы. Принято это решение с тем, что в ходе расследования возникают материалы оперативно-розыскной деятельности — а эта информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным образом. Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов министерства внутренних дел и против них против всех возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет, а не МВД», — отметил Путин.

За полгода до этого — летом — на улицы Москвы вышли тысячи людей, выступившие в поддержку журналиста. Так, крупный митинг прошел 16 июня. И это притом что на тот момент журналист уже был свободен. Более того, 11 июня сам министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении Голунова закрыто за его непричастностью к преступлению.

Что не так с нашумевшим делом

Оппозиционного журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Полицейские вменили ему попытку сбыта наркотиков. При этом пресс-служба управления МВД по Москве заявила, что наркотики нашли у Голунова и при себе, и дома, и в итоге начали проверку Голунова на связь с наркоторговцами. Однако тогда же пользователи заметили странность в обнародованных правоохранителями фотографиях, связанных с делом Голунова. Восемь из девяти снимков были сделаны не в квартире Голунова, заявили его друзья и знакомые.

Несмотря на это, 8 июня суд поместил Голунова под домашний арест, а 11 июня Колокольцев заявил, что дело в отношении журналиста закрыто. Экспертиза установила, что на пакетиках с наркотиками, которые якобы нашли у Голунова, есть ДНК нескольких человек, но не Голунова. Кроме того, тест журналиста на наркотики оказался отрицательным. В тот же день журналиста освободили. «Не Аваков». Депутат Рады рассказал, кто консультирует Зеленского в вопросах правоохранительных органов © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Примечательно, что журналиста поддержала не только российская оппозиция.

«Последний раз я так радовалась за свою страну, когда гуляла по Никольской во время ЧМ, кажется. Потому что этот один Голунов — ни разу не один Голунов. Это о том, как все устроено. И в какую сторону все будет — потихоньку, со скрипом, но все-таки двигаться впредь», — написала в своем Telegram-канале главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ее роль в деле Голунова отметил главный редактор главного рупора российской оппозиции — радиостанции «Эхо Москвы» — Алексей Венедиктов.

«Отдельно хочу сказать и подчеркнуть — сейчас нас оплюют, но тем не менее это факт — отдельную роль Маргариты Симоньян, которая то же самое делала на верхнем этаже, на федеральном этаже власти», — отмечал он.

Такое единодушие и противников, и сторонников российских властей было вызвано одной из хронических болезней российской полиции.

Годом ранее на российском телеканале «ТВ-3» состоялась премьера сериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли. Один из второстепенных героев — бойфренд старшей дочери младшей героини. Его брат — полицейский — у себя дома хранит пакетик с неким белым порошком. Позже выясняется, что это мука, которую полицейский подбрасывает под видом наркотиков или при помощи которой он утяжеляет уголовную статью для пойманных с небольшим количеством наркотиков.

Уже после дела Голунова на экраны российских кинотеатров вышел фильм «Текст», рассказывающий о студенте, которому наркополицейский подбросил наркотики, из-за чего студент семь лет провел за решеткой. Мать не дождалась главного героя из тюрьмы, умерев от инфаркта за один день до его освобождения.

Авторов фильма нельзя упрекнуть в попытке хайпа на резонансном деле: премьера состоялась 24 октября 2019 года. Дорогостоящие полнометражные фильмы за четыре месяца не делаются. Кроме того, тизер фильма появился в январе 2019 года — за полгода до задержания Голунова.

Да и снят фильм был по книге Дмитрия Глуховского «Текст», которая была опубликована в 2017 году.

Уже после освобождения Голунова многие напомнили, что по схожему обвинению сидят многие другие, менее известные россияне.

Не только Голунов или Задача для министра

В день, когда Голунова освободили, популярный в сети карикатурист Duran выпустил комикс, описывающий отношение российского общества к самой проблеме, с которой столкнулся журналист.

​Главный посыл комикса — Голунова отпустили, но вот остальные, кому подбросили наркотики, продолжают оставаться за решеткой.

В августе Russia Today выпустило несколько материалов, посвященных журналисту из Иваново Андрею Евгеньеву и московскому студенту Никите Михеенко, которых также осудили за наркотики. Защита и сами Евгеньев и Михеенко утверждают, что полицейские не только подбросили им наркотики, но и избили. В отличие от Голунова, который работал на популярное оппозиционное СМИ, за журналиста Евгеньева практически никто не вступился.

В том же августе издание The Village рассказало о судьбах людей, которым полицейские подбросили наркотики и некоторых из которых люди в форме пытали. При этом речь шла о случаях в пяти разных городах России, а не только в Москве. Некоторым повезло откупиться от полицейских. Некоторым же пришлось брать кредиты на адвокатов. Все герои публикации признались, что не только с тех пор не доверяют полицейским, но и боятся их. Некоторые плакали. Фактически всем этим людям сломали жизнь.

Впрочем, ажиотаж в СМИ по поводу подбрасывания полицейскими наркотиков был и до дела Голунова. Так, в сентябре 2017 года СМИ рассказали о стилисте Юлии Журавлевой, которая обвинила сотрудников МВД в том, что те пытались подбросить ей наркотики, когда она пришла в парк «Зарядье», незадолго до этого открытый президентом Владимиром Путиным и мэром Сергеем Собяниным. У Журавлевой, по ее словам, вымогали деньги, но ей удалось разжалобить одного из полицейских и ее отпустили. «Показал наше место». Украинский эксперт Вакаров объяснил, почему ему стыдно за Авакова © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

Позже в МВД заявили, что сотрудники МВД предложили Журавлевой предоставить личные вещи к осмотру, но та отказалась.

«С целью обеспечения общественного порядка гражданке было предложено проследовать к служебному автотранспорту, где ей были даны разъяснения о том, что досмотр проводится в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан, после чего девушка успокоилась и предъявила личные вещи к осмотру. В связи с отсутствием запрещенных предметов, она была отпущена», — рассказали в МВД свою версию произошедшего.

Полицейских за то, что они не оформили инцидент надлежащим образом, привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Этот случай позже забылся, но вот дело Голунова всколыхнуло российскую общественность. Кроме того, сейчас западные СМИ обратили внимание на другой случай — в Омске, где в декабре 2019 года было найдено тело рок-музыканта Дмитрия Федорова. Друзья и родные уверяют, что Федорову тоже подбросили наркотики полицейские. Впрочем, у россиян есть надежда, что старый новый глава МВД Владимир Колокольцев все же возьмется за решение этой проблемы.

«Владимир Колокольцев. Лично помогает вызволять из несправедливых ситуаций множество обычных людей — от мамочек, купивших фризиум, блокадниц, не могущих получить гражданство, до — да-да — Голунова. Жертвуя даже собственным ресурсом. Не знаю, как бы поступил в ситуации с тем же Голуновым другой министр на его месте, но знаю, как поступил он. Уже одно это заслуживает большого уважения», — прокомментировала новость о его назначении в правительство Владимира Мишустина Симоньян.

Примечательно, что на Украине схожая ситуация с министром внутренних дел: Арсен Аваков сохранил работу и в новом правительстве Алексея Гончарука. Правда, в отличие от того же Колокольцева, в отношении Авакова у украинцев оптимизма нет. Министра уже долгое время требуют уволить как сторонники, так и противники новых властей. Но Аваков остается на своем посту, а украинская правоохранительная система не признает свои ошибки. И если в России после резонанса по делу Голунова по представлению министра уволили двух генералов МВД, то на Украине высшее полицейское начальство практически неприкосновенно.