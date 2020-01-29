Компания миллиардера Ринат Ахметова SCM Holdings Limited купила виллу Les Cèdres на Лазурном берегу. Она обошлась компании в €200 млн. Это может свидетельствовать о том, что в скором будущем украинские олигархи уйдут с Украины

Во вторник, 28 января, СМИ сообщили, что у Рината Ахметова появилась недвижимость на Лазурном берегу — вилла Les Cèdres.

«Для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевым бизнесом для инвестиций в Европе и Северной Америке, а также в горнодобывающей промышленности и металлургии, энергетике, СМИ и транспорте», — пояснила компания покупку виллы на 35 акрах Лазурного побережья. «Ахметов при Порошенко боялся так нагло тратить деньги». Соцсети о покупке виллы украинским олигархом во Франции © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Прекрасный сад окружает дом с 14 спальнями и общей площадью 1672 квадратных метра. Ранее вилла принадлежала итальянскому производителю алкогольных напитков Davide Campari-Milano SpA, которому она досталась в 2016 году после приобретения компанией другого производителя алкогольных напитков — Société des Produits Marnier Lapostolle (SPML), материнской компании Grand Marnier. Семья Марнье-Лапостоль владела виллой с 1924 года. До этого виллой с 1904 по 1909 владел король Бельгии Леопольд II — человек, с именем которого связана одна из чернейших страниц в истории Африки. Он приобрел ее у потомков мэра Вильфранш-сюр-Мер, который купил Les Cèdres в 1850 году, когда она была еще фермой оливковых деревьев.

В общем, Ахметову досталась вилла с историей. Но что за история заставила олигарха после длительного перерыва снова вернуться к покупке дорогой недвижимости?

Люди взялись за металл

В 2011 году Ахметов уже отмечался покупкой дорогой заграничной недвижимости. Тогда в Лондоне он купил за £137млн квартиру. С тех пор у самого богатого украинца был перерыв в покупке дорогой недвижимости. Не сподвиг его на покупку недвижимости даже Майдан 2014 года, когда многие полагали, что Ахметов покинет страну вслед за представителями старой власти. Ахметов остался на Украине, пришел к взаимопониманию с новыми властями, в частности, с президентом Петром Порошенко, нашел способ приумножить капитал и остался богатейшим украинским олигархом.

Однако в 2019 году на выборах президента победил Владимир Зеленский, а чуть позже на парламентских выборах его политсила «Слуга народа» взяла большинство в Верховной Раде. Было сформировано новое правительство, в большинстве своем состоящее из тех, кого в народе прозвали «соросята», — молодых прозападных политиков, не столько связанных с украинскими олигархами, сколько с западными центрами влияния. Те принялись за перестройку экономики.

В начале зимы — 3 декабря 2019 года — 232 депутата в основном из фракции «Слуга народа» приняли за основу законопроект, которые предполагает повышение ставки ренты на добычу железной руды.

«Мы начали рассмотрение этого законопроекта несколько месяцев назад как раз с этой версии, которая была худшей. Даже авторы это признали. Мы провели 50 разных заседаний, обещали бизнесу изменения <…> И вернулись к наихудшей версии», — заявила после принятия законопроекта нардеп из «Батькивщины» Ольга Белькова. Закон Коломойского. Как новые рентные платежи могут погубить бизнес Ахметова © скриншот с видео "24 канал" | скриншот с видео "24 канал" | Перейти в фотобанк

С ней был согласен украинский бизнес.

«Мы твердо убеждены, что эти шаги не приведут к улучшению инвестиционной привлекательности и росту ВВП нашей страны. Особое внимание хотим обратить на пункты законопроекта, которые касаются добычи железной руды. Считаем недопустимым облагать предприятия ГМК дополнительными налогами в период глубокого кризиса в отрасли. Напротив, мы рассчитываем на поддержку государства, которая должна помочь отрасли преодолеть кризис без увольнений людей и остановок предприятий», — говорилось в заявлении компании «Метинвест», принадлежащей Ахметову.

Такую реакцию у политиков и металлургов вызвало предусматриваемое законопроектом повышение ставки рентной платы за добычу железной руды с 8% до 10%, увеличение нижнего порога рентабельности железнорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки Нацбанка (на сегодняшний день это 33%), а также обложение налогом не стоимости добытой руды, а товарной продукции с содержанием железа 62-67%.

При этом, как передавало издание GMK Center, по заключению аудиторско-консалтинговой компании PwC, в случае принятия законопроекта во втором чтении отношение рентных платежей к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины в десять раз превысит аналогичные показатели стран-конкурентов. Уровень рентной нагрузки на Украине составит 22,2% от коммерческой прибыли, тогда как в ЮАР это показатель составляет 11,8%, в Австралии — 10,6%, в Казахстане — 8,5%, в Китае — 4,4%, в РФ — 2,5%.

Для Ахметова, значительная доля капитала которого завязана на металлургических предприятиях, такой закон весьма губителен. Возможно, именно поэтому он и обратил свои взгляды на дорогую недвижимость.

Операция «Эвакуация»

Покупка Ахметовым виллы на Лазурном берегу вызвало смешанную реакцию у многих украинцев. Наравне с шутками раздавались и возмущенные голоса.

«Самый богатый гражданин самой бедной страны Европы купил самый дорогой дом в мире. В этой фразе — вся суть происходящего в Украине. Стоит лишь добавить, что особняк находится во Франции, а олигарх зарабатывает на войне, которая бесконечно продолжается на Донбассе», — отмечал журналист Андрей Манчук.

А вот другой журналист — Глеб Простаков — подошел к покупке Ахметова с точки зрения финансовой целесообразности.

«Ринат Леонидович начал выходить в кэш, и официально выводит его за рубеж. Судя по всему, в преддверии продажи бизнеса или его части. Самый эффективный способ вывода, как известно — недвижимость, драгметаллы и предметы искусства. После покупки виллы короля на Лазурном берегу, ждем участия SCM в аукционах Sotheby's и Christie's. Можно даже отдельную компанию под этот бизнес создать. SCM Art или, скажем, SCM Antique», — отметил он.

В комментарии к этой записи, отвечая на реплику о рентной ставке на металл, журналист указал, что Ахметову могли дать время на вывод капиталов.

«Повышение меньше, чем ожидалось. Западные корпорации дали Ринату время на выход из бизнеса, процесс продлится какое-то время», — отметил он.

Ранее ряд экспертов уже заявляли, что с приходом к власти ориентированных на Запад молодых политиков, не завязанных ни на одну из олигархических группировок, в истории Украины оканчивается эра, когда «Техас грабили техасцы». Теперь Украину будут грабить совсем другие люди — не местные олигархи, а, скорее всего, транснациональные. А аборигенам, как в старые времена, перепадет разве что какая-та символическая вещь. И если в 1626 году голландец Питер Минуит приобрел у индейцев Манхэттен за бусы, то спустя почти четыреста лет украинцам в обмен на экономический суверенитет могут дать не менее красивые, но бесполезные вещи — нечто вроде первых строчек в рейтингах демократичности и хвалебных отзывов на международных конференциях.