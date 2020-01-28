Вспышка пневмонии в Китае, вызванная новым вирусом 2019-nCoV, повлияла и на повседневную жизнь миллионов людей, и на мировую экономику. Биржи лихорадит. Но находятся и те, кому новый вирус принес новые заказы

Количество погибших от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае превысило сотню человек, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения. По состоянию на вечер 27 января от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, погибло 106 человек. За одни лишь сутки накануне умерли 26 человек, 24 из которых в провинции Хубэй, в столице которой — Ухане — вирус и начал свой путь. Еще по одному человеку умерло в Пекине и на популярном среди туристов острове Хайнань. Наши на Хайнане. Что происходит на китайском острове, где началась эпидемия коронавируса © РИА Новости, Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

Всего в Китае зарегистрировали 4515 случаев заражения коронавирусом. Еще у 6973 человек подозревают вирус.

Соседи КНР закрывают свои границы. А туристические фирмы и авиакомпании приостановили доставку иностранных туристов в Китай и приступили к их эвакуации. Что касается китайских туристов, то еще с 27 января начал действовать запрет на все групповые туры из Китая и внутри него.

Безусловно, всё это не могло не сказаться на экономике. Однако убытки понесли не только турфирмы.

Биржи в шоке

В понедельник, 27 января, издание Usa Today рассказало, как коронавирус повлиял на американские биржи. Так, по данным издания, промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 453,93 пункта, или на 1,6%, до 28 535,80 пункта. В свою очередь индекс Standard & Poor's 500 снизился на 1,6% до 3243,63. Индекс Nasdaq Composite потерял 1,9% и опустился до 9139,31.

Таким образом, Доу-Джонс и S&P 500 зафиксировали свое худшее однодневное падение с октября, а Nasdaq — самое большое падение с августа.

Особое влияние коронавируса испытали компании, связанные с казино и курортами в Китае. Так, акции Wynn Resorts, Las Vegas Sands и MGM Resorts International упали на 8,1%, 6,8% и 3,9% соответственно. А акции, компаний, связанных с путешествиями, включая Carnival, Expedia и Marriott International, упали как минимум на 2,1%.

В тот же день российское издание «Фонтанка» сообщило о том, что в первой половине 27 января индекс Московской биржи потерял около 2%. Выросли доллар и евро, а вот цена на нефть снизилась на 2,9%, до $58,96.

«На фоне увеличения количества заболевших нарастают опасения по поводу негативного влияния данной проблемы на глобальную экономику. Самые ощутимые потери понес рынок нефти, так как его участники опасаются, что возможное замедление мирового экономического роста ослабит глобальный спрос на нефть. В результате ее стоимость упала до минимальных с октября прошлого года уровней», — рассказал «Фонтанке» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. Блогер Копысов из Пекина: Во время вспышки коронавируса россияне, украинцы и казахи помогают друг другу © Facebook, Александр Копысов | Перейти в фотобанк

В таких условиях ожидаемо взлетела цена на золото, которая 27 января достигла максимальной отметки более чем за шесть лет и составила $1582,2 за унцию.

«Распространение «уханьского вируса» вызвало распродажу на фондовых рынках, что, вероятно, подтолкнет рост спроса на золото», — цитировал «Интерфакс» независимого трейдера Стивена Иннеса.

А в комментарии Bloomberg Иннес пояснял, что любые экономические проблемы в Китае тут же сказываются на других странах — такова цена глобализации.

Однако нашлись в мире и те, кто экономически выиграл от нового вируса.

Вирус и финские рабочие

От самого восточного и самого русского города Финляндии Лаппеэнранты до Уханя — города, где возник коронавирус и где больше всего погибших от вызванной им пневмонии, 6860 км, или около 13 часов лёта. Несмотря на это, жители расположенного неподалеку от Лаппеэнранты города Миккели в ближайшее время ощутят на себе все последствия новой эпидемии. И речь не о том, что в Финляндию прибыл человек, зараженный коронавирусом. Напротив, финны будут помогать китайцам бороться с опасностью.

Как сообщает издание Yle, финская компания Genano, головной офис которой расположен во втором по величине городе стране Эспоо, получила крупный заказ из Китая на воздухоочистители для новых больниц, которые сегодня строятся из-за эпидемии в КНР. Это оборудование и производится на заводе Matrel в Миккели.

«Сейчас в Миккели работают не покладая рук. К выходным нужно собрать порядка 200 устройств. Мы предполагаем, что число заказов ещё вырастет», — рассказал финскому изданию 27 января генеральный директор Genano Никлас Скугстер.

Заказ был настолько масштабным, что компании пришлось продлить рабочие дни сотрудников завода. Кроме того, были наняты два новых сотрудника для распределения рабочей нагрузки. «Вирус пройдет, а стыд останется» — живущий в Китае блогер Копысов о попытках хайпа на событиях в Китае © Facebook, Александр Копысов | Перейти в фотобанк

«Пока сложно предсказать, сколько работников надо будет нанять. Однако мы уже начали процесс рекрутинга», — отметил в комментарии изданию исполнительный директор Matrel Лассе Турунен.

Китайцы выбрали финскую компанию не просто так. Очистители производятся заводом по запатентованной финнами технологии. Сама компания Genano работает на китайском рынке около пяти лет. Ее торговый оборот составляет €10 млн. При этом одна треть продукции идет на экспорт. В самой Финляндии оборудование Genano используется в школах и поликлиниках, а также общественных помещениях, где есть проблемы с воздухом.

При этом коронавирус 2019-nCoV — не первая напасть, с которой поможет справиться продукция компании. Она поставляла свои очистители во время эпидемии птичьего гриппа, а также во время недавней эпидемии ближневосточного респираторного синдрома.

В общем, на экономике одной финской компании и одного финского города эпидемия нового вируса сказалась положительно. Можно ожидать, что в выигрыше будут и производители медицинских масок. По крайней мере, на сегодняшний день СМИ сообщают об их дефиците в ряде крупнейших китайских городов.

Предсказуемо в выигрыше оказались и мошенники. И тут отметилась Украина, где начали продавать фейковые вакцины от коронавируса за 2,5 тыс. грн. (около 6,33 тыс. руб. — Ред.). Как заявляли мошенники, вакцина была «разработана в Израиле лучшими специалистами».

Но в целом на мировой экономике и финансах новый вирус сказался негативно. Как сообщало 24 января издание Bloomberg, в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, у тех же компаний из США есть 44 предприятия, у компаний из Европы — около 40 предприятий. Среди прочих речь о таких гигантах, как PepsiCo Inc. и Siemens AG. Кроме того, у таких автомобильных корпораций, как PSA Peugeot Citron, Nissan, Honda и Kia, в провинции совместные производства с китайским автопроизводителем Donfeng Motors. К тому же в провинции расположены производства многих мощных китайских компаний, тоже завязанных на глобальный рынок.

Остаётся лишь надеяться, что в ближайшее время с эпидемией будет покончено, жизни людей спасены, а экономика восстановится.