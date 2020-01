В Пекине первый смертельный случай от нового коронавируса был зафиксирован 8 января 2020 года. Мужчина 8 января посещал город Ухань - место вспышки неизвестного смертельного вируса. Болезнь у него диагностировали только спустя 3 недели

Число жертв нового коронавируса в Китае растет с каждым днем. По данным на вечер 27 января подтверждено 2902 случая заражения: на материковом Китае 2839, в Гонконге (8), Тайланде (8), Макао (6), Австралии (5), Сингапуре (5), США (5), Тайване (5), Южной Корее (4), Малайзии (4), Японии (4), Франции (3), Вьетнаме (2), Камбодже (1), Канаде (1), Непале (1), Шри-Ланке (1), и 82 смертельных случая (все в Китае). От заражения умер также один врач. Излечено около 60 человек.

Мэр столицы провинции — города Ухань, предупреждает, что число зараженных по всей стране будет расти. Около 5 миллионов человек выехали из Уханя в период, когда был зарегистрирован первый случай заражения. Сейчас город Ухань закрыт на карантин на 2 месяца. Выехать из него не могут даже иностранные туристы. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР пик заражения ожидается в феврале 2020 года. Коронавирус: симптомы, распространение, профилактика. Мир в шаге от паники © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Инкубационный период нового коронавируса, который поражает дыхательные пути, довольно большой — до 14 дней. В этот период невозможно диагностировать зараженных людей и изолировать их.

27 января Всемирная организация здравоохранения повысила уровень мировой угрозы распространения нового коронавируса до «высокого». В Китае он «очень высокий».

В России под подозрение попали более 100 человек, которые побывали в Китае. Ни один случай заражения коронавирусом пока не подтвержден.

В Украине также не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Точное число не известно.