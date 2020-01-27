Сообщение о том, что помощник президента России Владислав Сурков покидает госслужбу в связи со сменой стратегии в отношении Украины, продолжает обрастать различными трактовками при минимуме официальной информации. Пользователи соцсетей достаточно активно комментировали возможные кадровые перестановки ответственных за украинское направление

В субботу, 25 января, известный российский политолог Алексей Чеснаков на своей странице в соцсети заявил, что Владислав Сурков, долгое время курировавший украинское направление и в частности ДНР и ЛНР, ушел с госслужбы якобы в связи со сменой курса российского руководства.

«В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал он.

Однако вскоре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг данную информацию, заявив, что Указа об освобождении Владислава Суркова от его обязанностей до сих пор не было, поэтому де-факто он остается помощником президента России, а стратегия Москвы относительно Украины остается прежней.

При этом Песков уточнил, что вопросами Украины продолжает заниматься Сурков, также по мере необходимости ими занимается помощник президента Юрий Ушаков.

«Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Несложно было предположить, что даже неподтвержденное сообщение об уходе Суркова вызовет бурное обсуждение как в российском, так и в украинском сегменте Facebook. Причем преобладающие оценки этого события тоже было несложно предсказать.

Так, многие украинские комментаторы не скрывали своего ликования по поводу ухода Суркова с украинского направления. Например, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко увязал данное кадровое решение, ни много ни мало, с поражением концепции «Русского мира».

«Ушел из госслужбы идеолог Русского мира Владислав Сурков. Он находился на должности помощника Путина с 20 сентября 2013 года. Некоторые эксперты считают, что Путин признал свое поражение на Донбассе и вообще Русский мир — оказался примитивной глупостью», — написал он.

У российских политологов совершенно иные оценки возможной отставки куратора республик Донбасса. К примеру, российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook так оценил уход Владислава Суркова и возможные изменения подходов России к решению проблемы Донбасса и Украины: Марков пояснил, какие факторы будут определять позицию Козака по Донбассу © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Украина. Сенсация, уход Владислава Суркова, который все последние кризисные годы курировал украинское направление. Причина — новым замглавы администрации, который будет вести это направление, стал Дмитрий Козак. Раньше Козак курировал Украину и Донбасс, будучи вице-премьером правительства. И считается, что у них сложились конфликтные отношения.

Какой будет новая политика России по отношению к Украины, если ее будет формулировать Козак, существуют разные точки зрения. Несколько факторов имеют значение.

Козак — очень сильный орговик, который вытянул в свое время сочинскую олимпиаду, курирование регионов и многие другие сложные проекты.

Козак был автором плана по воссоединению Молдавии и Приднестровья. Это план был почти принят, он был настолько выгоден России, что западники ночными звонками запугали президента Молдовы, относительно пророссийского Воронина, и добились срыва плана, известного как "Меморандум Козака"….

Сурков, полагаю, не ушел в никуда. Сурков рассматривается многими как гений политических технологий, поэтому накануне острой политической борьбы дарить противникам очень креативного и опытного специалиста в области политтехнологий было бы серьезной ошибкой. Думаю, таланты Суркова найдут себе применение в какой-то сфере, дружественной Кремлю…» — убежден политолог.

А вот киевский журналист, ныне находящийся в политической эмиграции в РФ Владимир Скачко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что определяет российскую позицию по Донбассу и Украине не тот или иной чиновник, курирующий это направление, а коренные интересы безопасности России. Скачко: Смена Суркова на Козака не изменит подходов России к Донбассу © РИА Новости, Нина Зотина

«На новости о том, что помощник президента России Владислав Сурков, курировавший в Кремле пресловутое «украинское направление», уходит в отставку, не оттоптался разве что ленивый. Но такая комментаторская активность все равно по-прежнему смешна.

Ибо наивна. В том плане, что ушел-де Сурков, потому что, как сказал близкий к нему политолог Алексей Чеснаков, сменился «курс на украинском направлении». И что теперь всем по Украине будет заведовать Дмитрий Козак, ставший недавно замглавы Администрации президента Владимира Путина и якобы исповедующий взгляды на Украину, иные чем у Суркова.

И все это действительно может быть. Сурков может смотреть на Украину с политической точки зрения и отстаивать необходимость ее государственно-политической трансформации в лояльное по отношению к России государство при помощи самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Козак может быть сторонником исключительно экономического подхода к ЛДНР — не брать их на содержание России, а втюхать назад Украине и не нести финансовых расходов на «вату» и «сепаров», ненужных россиянам.

Но главным все равно остается не разногласие в подходах к украинскому Донбассу двух влиятельных чиновников, а… пресловутые базы НАТО в Украине и отношение к ним президента Путина. Почему? Да потому, что Путин выше всего ставит безопасность России. И политическую. И эконмическую и, само собой, военную. А что такое Украина с замиренным Донбассом с точки зрения козаковского «экономического подхода»? Правильно, территория, подконтрольная США и НАТО, а также открытая к их геополитическим и военным хотелкам в отношении России.», — уверен Скачко

Кроме того украинский журналист обращает внимание, что в случае со «сдачей Донбасса» и переходом Украины под НАТО и США речь будет идти о безопасности России, и на это президент России не пойдет никогда.

«Поэтому и не важно, что сказали Сурков, Козак или кто-то другой с их подачи или их слова комментирующий. Это все, как говорят в украинской Галичине, «бздура», потому что это Путин сказал: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?» Мне кажется, это самое главное. Это максима!» — полагает журналист.

Весьма любопытна оценка возможной смены политического куратороа Украины и Донбасса со стороны видного деятеля донецкого сопротивления, командира бригады «Восток» Александра Ходаковского.

«Бывают ситуации, когда смена кормчего не в состоянии повлиять на процессы быстро и эффективно. Наша именно такая. Это не бизнес-проект, не политический проект — это как айсберг, отколовшийся от ледника. Случившееся на Донбассе произошло не по воле Суркова — он пытался направить это в русло, наиболее, по его мнению, оптимальное с учётом, конечно, интересов не самого Донбасса, но вокруг него, полагая при этом, что действует в том числе и в интересах восставших жителей мятежных территорий, которые, как он думал, зашорены и не видят всех перспектив.

А то, что случилось не по чьей-то частной воле, а в силу обстоятельств непреодолимой силы имеет собственную сильную инерцию, которую очень непросто подчинить. Это была трудная задача для Суркова, трудной она останется и для его преемника», — написал на своей странице в соцсети Ходоковский.

Влияние возможных кадровых перестановок в Кремле на внутриполитическую жизнь на Украине в своем комментарии рассмотрел главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва. Гужва: Отставка Суркова из-за «смены курса» вызвала на Украине рассуждения о «зраде» © скриншот с видео NewsOne

«Отставка Суркова из-за «смены курса» вызвала сразу две волны разновекторной «зрады». В России в «смене курса по Украине» многие увидели намек на готовность Кремля «сдать Донбасс» (на это же, кстати, надеются у Зеленского).

А в Киеве бдительные «патриоты» рассмотрели очередной коварный план Путина по «впихиванию Донбасса в Украину» или же просто «развод» украинской власти при помощи «доброго полицейского» Козака, который ласковым словом порешает вопросы по воде в Крым или по полному прекращению огня на линии фронта (для некоторых, как оказалось, прекращение огня это зрада зрадная).

Параллельно клянут Зеленского, что он своим пацифизмом играет на руку Путину. Но вот какая штука. Обвинения Зеленского в «работе на Кремль», в сдаче национальных интересов и крики про «красные линии» звучат только внутри Украины», — заметил он.

При этом Гужва обратил внимание, что ни страны ЕС, ни даже США ни одного плохого слова не сказали по поводу контактов «пацифиста» Зеленского с Путиным и активизации диалога по Донбассу. Наоборот — полнейшее одобрение, которое увенчали слова Уильяма Тейлора о том, что Зеленский более эффективно отстаивает позицию Украины в отношениях с Путиным, чем Порошенко — рассуждает главред «Страны».

«Это в очередной раз вызвало у многих удивление, хотя как раз тут удивляться нечему. Я уже писал про то, почему Зеленский больше устраивает глобальный Запад, чем Порошенко по своей кадровой политике. Но не в меньшей Зеленский устраивает Запад и с точки зрения отношений с Россией…

В любом случае, Зе будет пытаться выполнить заданную программу. А потому нас ждет еще много слов о мире и разговоров с Путиным. Вот только не факт, что дойдет до реальных дел», — подытожил Гужва.

Общим знаменателем всех комментариев по поводу последствий смены «ответственного за украинского направление» можно уверенно признать простой вывод — не эти фигуры, пусть даже наделенные полуфантастическими возможностями, определяют политику России на Украине.

При всех тактических разногласиях российские чиновники являются лишь (в разной степени) эффективным инструментом стратегических целей РФ, определяемых высшим руководством страны и исходящих исключительно из ее коренных интересов. Как и прежде, в российской большой политике — незаменимых нет.