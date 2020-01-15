В последние годы Украина постепенно превратилась в своеобразный отстойник, в котором собираются все оппозиционные властям СНГ политические силы, в том числе и те, которые преследуются по закону у себя на родине. Казахстан, Белоруссия, Россия, Грузия и некоторые другие страны без труда обнаружат следы своих оппозиционеров в Киеве

На днях, например, о себе заявили белорусские оппозиционеры. Но, пожалуй, самая многочисленная колония политических оппозиционеров — из России.

Российские оппозиционные деятели на стороне Украины

Гражданином Украины уже является бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарёв — указ о присвоении ему гражданства издал еще Порошенко в последний день своей каденции. Пономарёв был единственным депутатом, кто в 2014 году голосовал против присоединения Крыма к России на внеочередном заседании Государственной Думы по ратификации договора о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя.

Находясь в 2014-16 гг. в США, он вёл кампанию за расширение американских санкций против РФ, высказываясь за полный запрет российским государственным чиновникам въезжать на территорию стран Запада. Он поддерживал необходимость возвращения Киеву Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

В 2016 году Пономарёв был лишен мандата депутат Госдумы России от партии «Справедливая Россия» за систематические прогулы, но фактической причиной стало уголовное дело в его отношении за растрату денег фонда «Сколково» на сумму 750 тыс. долларов.

На Украине он периодически напоминает о себе, помогая поддерживать версию о России как «государстве-агрессоре». В ряде СМИ Пономарева называли представителем Джорджа Сороса по газу на Украине». В 2019 году в публикациях говорилось о фирмах бывшего депутата Госдумы при упоминании «американских компаний», готовых взять в управление украинские газопроводы. Он же сам утверждал, что его деятельность сосредоточена на убеждении стран Запада в необходимости инвестиций в Украину.

Еще в ноябре прошлого года покинул территорию Украины скандальный российский журналист Аркадий Бабченко. Он поддерживал киевскую власть в конфликте на Донбассе. В декабре 2016 г. он допустил некорректное высказывание в отношении жертв катастрофы самолета Ту-154 над Чёрным морем — артистов, летевших в Сирию для выступления перед российскими военными. 21 февраля 2017 года Бабченко уехал на постоянное проживание в Киев «в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес членов семьи».

С октября 2017 по сентябрь 2019 года вёл программу «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR. В 2018 г. журналист участвовал в инсценировке собственного убийства по договоренности с Советом Безопасности Украины — по его словам, это было сделано для того, что обнаружить реального заказчика.

Предполагаемым организатором настоящего покушения назвали директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа. Мужчину задержали спустя несколько часов после инсценировки. Уже 31 мая Герман был арестован Шевченковским районным судом Киева на два месяца. 1 сентября 2018 года он был приговорен к 4,5 года лишения свободы. Бывший глава СБУ Василий Грицак отмечал, что подозреваемый полностью признал свою вину и пошёл на сделку со следствием.

В последнее время в соцсетях Бабченко выражал недовольство новой властью в Киеве. Он резко негативно оценивал победившего на выборах Владимира Зеленского и членов его команды, которых назвал «совершенно безумными» и «совершенно непонятными».

После выборов, по собственному признанию, он начал готовится покинуть Украину. Тем не менее, он не стремился вернуться на Родину — 1 ноября 2019 года он разместил на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил, что больше никогда не переедет обратно в Россию, поскольку со страной его больше ничего не связывает. При этом статус самого Бабченко в Украине в настоящее время совершенно не определен — ни в политическом смысле, ни в юридическом. Неоднократно он вынужден был обращаться к подписчикам своих страниц в соцсетях с просьбами, перечислить ему деньги, необходимые для содержания семьи.

Наименее удачным переезд в Украину вышел для экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова — 23 марта 2017 года политик был убит в Киеве. Вороненков вместе с женой Марией Максаковой принял решение уехать из РФ в октябре 2016 г., так как в отношении него было начато несколько уголовных производств. Политику инкриминировали ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Тогдашние украинские власти быстро предоставили ему гражданство и называли «ценным свидетелем в деле о захвате Крыма Россией».

После убийства официальный Киев пытался обвинить в этом Россию. Но по факту оказалось, что это — дело рук националистов из «Правого сектора», воевавших на Донбассе. Охранник Вороненкова успел застрелить киллера, которым оказался ветеран войны на Донбассе, ультраправый боевик и неоязычник Павел Паршов.

К убийству приплели российского вора в законе Владимира Тюрина, которому Москва якобы пообещала «воровской трон» России за голову Вороненкова. От него ниточку повели к харьковчанину Юрию Василенко, который, как утверждают украинские силовики, нашел киллера и его помощников, и к «инструктору по боевому гопаку» Ярославу Левенцу, который достал оружие убийства — украденный из воинской части пистолет ТТ.

В июне 2017 года в Павлограде был задержан и арестован подозреваемый в причастности к убийству экс-парламентария. По сообщениям местных СМИ, им оказался активист «Павлоградской самообороны» и «Правого сектора» Ярослав Тарасенко. 29 августа 2017 года был задержан второй подозреваемый в причастности к убийству Вороненкова Александр Лось. Сейчас дело в их отношении продолжает рассматриваться, но новая власть уже не пытается апеллировать к «российской версии».

Саакашвили и «грузинский десант»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл на Украину в декабре 2013 года и принял активное участие в митингах Евромайдана в Киеве. В феврале 2014 года поддержал государственный переворот и новую власть страны. После поражения его партии «Единое национальное движение» и окончания президентских полномочий, новые власти Грузии завели в его отношении ряд уголовных дел.

28 июля 2014 Саакашвили был обвинён в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, разгроме телекомпании «Имеди» и изъятии собственности у учредителя этой телекомпании Бадри Патаркацишвили. Находившийся в то время в Нью-Йорке Саакашвили заявил о том, что «не будет приходить на допрос в главную прокуратуру Грузии и не намерен сотрудничать со следственными органами» страны.

13 августа 2014 Саакашвили предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств. 14 августа был объявлен во внутригосударственный, а 31 августа — в международный розыск. В сентябре на имущество семьи Саакашвили в стране был наложен арест. Также были арестованы его личные банковские счета в Грузии.

В сентябре 2014 года Главная прокуратура Грузии наложила арест на имущество экс-президента, его жены и матери. В конце ноября 2014 прокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинения по делу об убийстве сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани.

В свою очередь, бывшие украинские власти трудоустроили его и отказали в экстрадиции на Родину. 13 февраля 2015 года Саакашвили был назначен внештатным советником президента Украины и главой Совещательного международного совета реформ.

В мае того же года указом президента Украины Петра Порошенко Саакашвили было предоставлено украинское гражданство, и он получил назначение на должность главы Одесской облгосадминистрации.

Свою деятельность он начал шумно и ярко: были и разрушения бульдозером незаконных строений на пляжах Одессы, и попытка бороться с коррупцией на таможне. Пытался он добиться ремонта трассы Одесса — Рени, которая была весьма в плачевном состоянии.

При этом Саакашвили находился в постоянном конфликте с мэром Одессы Геннадием Трухановым, называя того «бандитом», да и в целом с представителями политической элиты страны. С сентября 2015 года неоднократно обвинял в коррупции Кабинет министров Украины во главе с Арсением Яценюком. Яценюк и «Народный фронт», по мнению Саакашвили, блокировали работу министра экономразвития Айвараса Абромавичюса, а «серый кардинал» администрации президента Игорь Кононенко был задействован в теневых схемах, связанных с Одесским припортовым заводом.

7 ноября 2016 года Саакашвили объявил о своей отставке с поста главы администрации Одесской области — из-за причастности Порошенко к коррупционным схемам. Комментируя свой уход, экс-губернатор обнародовал намерение создать новую политическую силу «для свержения нынешней политической элиты».

С того момента он стал врагом действовавшего тогда президента, хотя ранее их отношения можно было охарактеризовать как дружественные. В том же месяце Саакашвили создал и возглавил общественную организацию «Движение новых сил», которое в феврале следующего года преобразовали в партию.

Политик тесно взаимодействовал с депутатами-«еврооптимистами», активистами и представителями «американского лобби» на Украине, которые специализировались на антикоррупционной тематике: Мустафой Найемом, Сергеем Лещенко, Светланой Залищук, Егором Фирсовым, Виталием Шабуниным, Егором Соболевым, Василием Гацько.

Кстати, вместе с экс-лидером Грузии в Украину прибыл целый десант его соратников: Давид Сакварелидзе стал заместителем генерального прокурора Украины и прокурором Одесской области. Хатия Деканоидзе возглавила новосозданную Национальную полицию Украины. А Эка Згуладзе заняла пост первого заместителя министра внутренних дел Украины.

В декабре 2016-го Саакашвили вступил в конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым на заседании Национального совета реформ в Администрации президента. Во время словесной перепалки Аваков бросил в оппонента стаканом с водой, звучали взаимные обвинения в коррупции. После этого все его соратники были уволены. А в мае 2017 года вокруг экс-президента Грузии разгорелся новый скандал: тогда он оскорбил министра юстиции Украины Павла Петренко, назвав того «ублюдком и мерзавцем».

Администрации президента бурная деятельность Саакашвили пришлась не по нраву, поэтому от него решили избавиться. В июле 2017 года Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Сам политик в этот момент находился за границей. В отсутствие возможности вернуться на Украину на законных основаниях, 10 сентября 2017 года Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу нелегально. Вместе со своими соратниками он прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» (Львовская область) на границе с Польшей, откуда направился во Львов, а затем в Киев.

Позднее районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал его на 3,4 тыс. грн (8,29 тыс. руб.). Находясь в стране на незаконных основаниях, Саакашвили с октября 2017 года стал одним из организаторов бессрочной акции протеста возле здания Верховной Рады, прозванной в СМИ «МихоМайдан».

Митингующие требовали создания антикоррупционного суда и отставки президента, в свою очередь власти в лице руководителя ГПУ Юрия Луценко обвиняли собравшихся в подготовке госпереворота. 3 декабря 2017 г. в центре Киева состоялась акция протеста «Марш за импичмент», на которой соратники Саакашвили требовали ухода Порошенко с поста и принятия закона об импичменте.

5 декабря 2017 года Саакашвили был задержан сотрудниками СБУ по обвинению в сотрудничестве с преступными группами и организации митингов, а также якобы получении из России около $500 тыс. на финансирование акций протеста с целью свержения власти в стране. Последняя акция состоялась в столице 4 февраля 2018 года, после чего «МихоМайдан» был разогнан правоохранителями, а сам Саакашвили выдворен из страны.

12 февраля 2018 года сотрудники СБУ принудительно посадили его на самолет в Варшаву, вручив уведомление о запрете въезда на Украину на 3 года. После этого Саакашвили поселился в Амстердаме, где читал лекции в местных университетах, периодически продолжая напоминать о себе, критикуя украинскую власть и особенно Порошенко.

Его возвращение в Украину произошло в мае прошлого года — президент Владимир Зеленский своим указом вернул опальному политику гражданство. Саакашвили надеялся пройти в парламент на досрочных выборах, инициированных новым главой государства, но осознавая, что рейтинг его политсилы был крайне низок (меньше 1% согласно соцопросам) призвал своих сторонников голосовать за «Слугу народа».

В последнее время он выпал из медийного пространства.

Оппозиция Казахстана в попытке консолидации

Активную деятельность в Украине пытается развить оппозиция Казахстана. Так, в августе 2019 г. казахские оппозиционные политики провели в Киеве собрание, на котором был создан оргкомитет «Народного Курултая». Участники съезда отмечали, что главной задачей объединенной оппозиции является организация бойкота президентских выборов, которые, по их мнению, являются нелегитимными.

Кроме того, сегодня возобновился суд по делу казахской журналистки и блогерши Жанары Ахметовой, которую власти страны требуют экстрадировать. Ситуация, связанная с ней обсуждалась даже на встрече представителей Украинского Хельсинкского комитета, фонда «Открытый Диалог» в Верховной Раде.

В марте 2017 года она приехала на Украину, где просила убежища, связывая возбужденные в ее отношении дела с «оппозиционной деятельностью». С тех пор продолжаются судебные тяжбы.

«Я не считала себя политическим деятелем, пока была в Казахстане. Но даже это вызывало раздражение властей: за участие в митингах, начали формировать дела в уголовном порядке. В сжатые сроки возбудили 5 дел. И поэтому мне пришлось уехать из Казахстана. Против меня сфабриковали дело о мошенничестве, «потерпевшей» предоставлялись медийные площадки. Сумма «кражи» менялась: то 40 тыс. долларов, то 20 тыс. Меня отвезли в Медеуское РОВД. Я сбежала из страны по политическим мотивам. Я провела 1,5 года в местах лишения свободы в Казахстане, меня пытали. Я была кормящей матерью», — рассказывала она.

По данным МВД Казахстана, Ахметова с марта 2005 по октябрь 2008 года завладела более 132 тыс. долларов (более 8 млн рублей), пообещав вернуть их обманутым гражданам с процентами. Вся «оппозиционная» деятельность журналистки основывается на связи с казахским олигархом-беглецом Мухтаром Аблязовым, который является лидером Демократического выбора Казахстана.

Как известно, в Казахстане Аблязов был осужден за хищения в особо крупных размерах и заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство своего бизнес-партнера Эржана Татишева. От действий Аблязова и его соратников пострадал не только Казахстан, но и другие страны. Дело в том, что Мухтар Аблязов — именно тот человек, который незаконным путем вывел около 7 миллиардов долларов из БТА-банка, от чего пострадали и вкладчики украинской «дочки» банка.

Резюме

Действительно, Украина является центром притяжения оппозиционных деятелей из стран СНГ, своеобразной отправной точкой для дестабилизации общественно-политической ситуации в них. Впрочем, подобной практикой Киев осложняет собственное внешнеполитическое положение, поскольку снижает к минимуму возможности для конструктивного сотрудничества с указанными выше государствами.

Если же присмотреться к жизни этих оппозиционеров, то выяснятся некоторые общие черты.

1. Политическими оппозиционерами они, как правило, становятся после того, как их обвиняют у себя на родине в финансовых махинациях и прочих уголовных преступлений.

2. Прибыв в Украине оппозиционеры из стран СНГ разворачивают, как правило, бурную политическую компанию, направленную против своей бывшей родины.

3. По истечении короткого времени, они оказываются совершенно невостребованными в Украине и отщепенцами у себя на родине.