Первые выборы в объединенных громадах, прошедшие 22 и 29 декабря, можно считать первым практическим (а не социологическим) замером электоральных настроений на Украине после июльских парламентских выборов. Ведь голосование прошло во всех регионах страны, кроме Черкасской области и Киева

Корректно подвести его итоги можно только сейчас, так как окончательные результаты выборов появились на сайте Центризбиркома лишь после Рождества. И эти данные оказываются несколько неожиданными, опровергающими некоторые выводы, сделанные вскоре после закрытия участков.

К примеру, есть стройная, казавшаяся и мне вполне логичной версия о том, что чем меньше населенный пункт, тем меньше работают политические бренды. Так, как говорил нашему изданию политический эксперт Олег Грушицкий. «Чем меньше или дальше село от города, тем труднее брендам одерживать победу. Здесь в первую очередь голосуют за человека. И какую бы он партию ни представлял, все же личные качества и авторитет играют ключевую роль. Математически это выглядит примерно так: Для города результат — это 49% бренд, 25% ресурс, 24% авторитет, 1% удача. Для села — это 49% авторитет, 25% ресурс, 24% бренд и 1% удача».

Поскольку «Слуга народа» — это прежде всего бренд, следовательно, партия должна была выступить на этих выборах в городах лучше, чем в поселках, а в поселках лучше, чем в селах. Бренд "Слуга народа" не сработал, кадровая чехарда Зеленского, поезда в Крым. Главное на неделе с 23 по 27.12 от экспертов © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

Однако всё произошло с точностью до наоборот. Выборы в горсоветы в отличие от сельских и поселковых, проходят, как известно, по партийным спискам, что традиционно считается благоприятно для брендов. Новую власть избирали в Подгороднем (Днепропетровская область), Зинькове (Полтавская) и Путивле (Сумская), то есть только на территории областей, где в июле список «Слуги народа» набрал свыше 50%. (всего на Украине было 7 таких регионов). Но сейчас нигде список президентской партии не занял места выше третьего и нигде не дотянул и до 15% голосов. В одном из горсветов абсолютное большинство у УКРОПа, в двух других явного большинства нет и «Слуги народа» имеют шансы оказаться там в руководящей коалиции, однако на правах младших партнеров. Что же касается мэров, то во всех трех случаях победили беспартийные самовыдвиженцы.

Конечно, речь идет о выборах не в мегаполисах, а в очень маленьких городах, с во многом сельским укладом жизни. Однако в населенных пунктах еще меньшего размера партия Зеленского выступила успешнее.

Так, на выборах глав 17 поселковых советов победили 3 ее кандидата (2 в Днепропетровской области и один в Полтавской). Все прочие партии вместе взятые получили столько же председательских мест. Их добыли «Батькивщина», «Наш край», и Аграрная партия Украины (АПУ). Впрочем, здесь все победители от «Слуги народа» опирались не только на бренд но и на ресурс и авторитет. Ведь в одном случае глава поселка был избран на второй срок, в двух других побеждали глава райсовета и зам поселкового председателя. Однако лишь в одном из поссоветов партия президента имеет абсолютное большинство. «Батькивщина» же контролирует 2 совета, аграрии — 1.

А вот что касается 71 сельсовета, то кандидаты «Слуги народа» возглавили их почти в трети (23) и получили абсолютное большинство почти в четверти (17). В активе президентской политсилы здесь есть победы и в Галичине, и в Донбассе. У всех других партий вместе взятых лишь 5 побед на выборах председателей сельсоветов (и 8 с учетом партийцев, которые шли как самовыдвиженцы), а также 2 совета с абсолютным большинством. «Слуга народа» сообщила о фейковых страницах к местным выборам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Конечно, эти победы кандидатов президентской партии стоит связывать не только с брендом, но и с людьми. Но значит, она удачно подобрала кандидатов. Лишь 5 из глав сельсоветов, избранных от «Слуги народа», не имеют отношения к местному руководству. В остальных случаях побеждали действующие главы сельсоветов (17 раз), секретари сельсоветов (2 раза) и глава райадминистрации. Но переориентация чиновников такого уровня на партию власти — это в украинских условиях закономерный процесс.

Не менее любопытными оказываются и результаты в региональном разрезе. Так, в западных областях (к ним в данном случае отнесены все 7 регионов, вошедших в состав УССР не ранее 1939 г.) выборы состоялись в 33 громадах. В том числе в 11 на территории трех галицких областей с традиционно самым националистическим электоратом, где в июле список президентской партии получил в общей сложности меньше 30% голосов.

По итогам голосования кандидаты «Слуги народа» стали главами 7 советов, в том числе 2 в Галичине. Также они получили большинство в 5 советах, в том числе в 1 галицком. Еще в 10 советах, где нет очевидного большинства, президентская партия вполне может стать его частью. В 15 сельсоветах у «Слуг» явное меньшинство, а в 3 они вовсе не прошли.

Но другие партии могут похвастать лишь 1 советом с партийным большинством («Батькивщина»), и 2 главами громад «УКРОП и «Батькивщина». Также еще по 1 члену этих партий стали главами громад как самовыдвиженцы.

Всего «Слуги народа» провели на Западе 155 депутатов (21% от общего числа и 43% от числа депутатов, выдвинутых партиями). У «Батькивщины» — 125. Все прочие безнадежно отстают. Так, у ставшей третьей «Свободы» — 19. А у «Европейской солидарности» чьей опорой на президентских выборах был как раз Запад, лишь 3 мандата и 12-13 место из 14 получивших своих депутатов партий. Также интересно, что хотя Запад считается самым политизированным макрорегионом, большая половина депутатов сельских и поселковых советов оказалась здесь самовыдвиженцами. Тогда в каждом из 3 других макрорегионов свыше 60% депутатов этого уровня избрано под партийными брендами. Как «Слуга народа» будет брать власть на местах. Что предполагает новый Избирательный кодекс © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В центральных регионах (Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черниговская области), где выборы прошли в 28 громадах, по числу депутатских мест первой оказалась «Батькивщина» — 108 из 532. У «Слуги народа» — 94 мандата (17% от общего числа и 28%, взятых партийными выдвиженцами). Все прочие 11 партий, проведших депутатов, заметно отстали. Третьими здесь стали аграрии (30 мандатов), партия Порошенко выступила куда получше, чем на Западе, получив 21 мандат и 6-е место (перед ней «Наш Край» и УКРОП). Но на обоих выборах в горсоветы список «Европейской солидарности» не преодолела 5%-й барьер.

Большинство какой-либо из партий в совете — редкий случай для Центра. По 1 такой победе имеют «Слуга народа», «Батькивщина», УКРОП и АПУ. Еще максимум в 16 советах президентская партия теоретически может стать участницей большинства, в 9 она в безнадежном меньшинстве, а в 2 совета вообще не прошла.

Но если брать выборы председателей, то у партии Зеленского дела здесь куда лучше — 5 побед. У «Нашего края», «Батькивщины» и Аграрной партии по одной. Еще один член АПУ победил как самовыдвиженец.

На Юге (Николаевская, Одесская и Херсонская области), избирались 9 советов. По итогам выборам у «Слуг народа» по 4 победы как на выборах председателей громад, так и на выборах советов (имею в виду получение абсолютного большинства в депутатском корпусе). У «Батькивщины» по 1 такой победе. «Наш край» имеет большинство в одном из советов. Правда, 4 советах у президентской партии явное меньшинство, а в 1 она не прошла.

В числе 164 избранных здесь депутатов представители лишь 4 партий. У «Слуг народа» 54 мандата, «Батькивщина» — 30, «Наш край — 20», и «Евросолидарность — 3. Таким образом, у партии президента на Юге больше половины от общего числа партийных мандатов.

На Востоке (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская области), где разыгрывалось 438 мандатов в 22 советах, «Слуги народа» выступили не менее успешно, чем на Юге. Они получили в общей сложности чуть больше трети депутатских мест, 147 (почти 60% от общего числа взятых партиями). «Батькивщина» здесь была третьей с 37 мандатами, пропустив ОПЗЖ — 40. Представительство в советах имеют еще 6 партий, ни одна из которых не имеет и 10 мандатов. На 8-9-м месте «Европейская солидарность», которая обоих депутатов провела по спискам на выборах в Подгородненский горсовет на Днепропетровщине.

Но главное — это не суммарное большинство, а контроль над конкретными населенными пунктами. У президентской партии на Востоке 7 побед на выборах глав громад и столько же советов, где она имеет абсолютное большинство, еще в 3 радах она может оказаться в составе большинства, в 10 она в безнадежном меньшинстве, а в еще 2 не прошла. Более ни одна из партий не может похвастать здесь абсолютным большинством хоть в одном из советов, и лишь ОПЗЖ добилась председательского поста в одной из громад.

Общий итог выборов, конечно, можно подводить по-разному, в зависимости от угла зрения. Да, «Слуги народа» не выиграли большинство председательских постов и не получат контроль над большинством советов даже в коалиционном формате. Конечно, на фоне триумфальной победы партии Зеленского на парламентских выборах это дает основания говорить о провале. Но с другой стороны, о провале уже столько наговорили, что развивать эту тему не хочется. «Слуга народа» и «Батькивщина» стали лидерами популистских законов — КИУ © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

Понятно, что после достигнутого в июле результата дальнейшее движение вверх у «Слуги народа» вряд ли возможно. А на местных выборах оно, безусловно, невозможно — в силу специфики этих выборов, о которой уже столько говорилось. Добавлю лишь одну черту этой специфики. Судя по соцопросам, местная власть на Украине неизменно имела гораздо больший рейтинг чем центральная, следовательно, ключевой тезис Зеленского, необходимость полной перезагрузки власти и обновления элит, на них не может сработать так как на президентских и парламентских.

Но если сравнивать результат «Слуги народа» с другими партиями, то говорить о провале нельзя. Так, среди депутатов, избранных как выдвиженцы, «Слуги» составляют 43% — число, соответствующее результату партийного списка на выборах. Результат почти всех прочих партий на этом фоне просто жалкий. Единственным исключением стала «Батькивщина», получившая в 1,5 раза меньше депутатов, чем президентская партия. Но и ее результат логично считать следствием работы разветвленных и хорошо организованных партийных структур на местах, которые, однако, вряд ли смогут придать Юлии Тимошенко второе дыхание как национальному политику. За два десятилетия избиратели от нее просто устали.

Успех же до недавнего времени виртуальной президентской партии в сельской местности демонстрирует, что такие структуры создаются и у нее. Разумеется, зачастую речь идет лишь об использовании партийного бренда чиновниками, которые ищут удобное место в политике. Перед глазами у Зеленского, конечно, должен стоять пример партии Порошенко, которая еще год назад имела действующие структуры по всей стране, причем организация пресловутой «сетки», казалось бы могла эти структуры сцементировать. Но в итоге у «Евросолидарности» полный провал. Похоже, местные элиты считают Порошенко отыгранной картой.

Да, такая судьба партии Зеленского как будто в ближайшее время не грозит. Но надо обратить внимание на одно интересное обстоятельство. До сих пор региональная поддержка всех влиятельных украинских партий имела очевидную особенность: каждая из них имела либо наилучший результат на Востоке и наихудший на Западе, либо наоборот.

На парламентских выборах оказалось, что партию Зеленского больше всего поддержали на Юге — 49,0%. Впрочем Восток и Центр отстали минимально (47,5% и 45,З%). Поддержка же на Западе составила 33,9%.

Однако на нынешних выборах оказалось, что наихудший результат у «Слуги народа» был именно в Центре, хотя данные выборы не проходили в Киеве, где в июле партия набрала наименьший процент в центральных регионах (без учета столицы у президентской партии в Центре оказывается почти такая же поддержка, как на Востоке — 47,3%).

Прецедента, чтобы какая-либо крупная партия имела наихудший результат в Центре, до сих пор не было. Думаю, наиболее вероятное объяснение этому одно. Центр — это аграрный макрорегион с наиболее плодородными землями, поэтому там острее всего стоит проблема купли-продажи сельскохозяйственной земли. Запад, конечно, тоже регион аграрный но, судя по соцопросам, его жители относятся к этой инициативе президента заметно лучше.

Но если худшие ожидания от торговли землей оправдаются, то, возможно, эти выборы займут в истории место первого тревожного звонка для Зеленского.