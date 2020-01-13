На днях президенты трех стран, России, Турции и Сербии, а также премьер-министр Болгарии торжественно открыли один из наиболее масштабных совместных проектов - газопровод «Турецкий поток». Общая стоимость проекта составляет около 7 миллиардов долларов, а обе нитки газопровода должны перекачивать по 15,75 миллиардов кубометров газа в год каждая

При этом одна нитка предназначена для турецких потребителей, а другая — для транспортировки в страны Юго-Восточной Европы.

Российский газ через этот газопровод с 1 января уже начал поступать в в западную Турцию и Болгарию, а с 5 января — через новую болгарскую компрессорную станцию "Странджа-2" газ пошел в Республику Северная Македония и Грецию. По словам министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, поставки газа позволят стране ежегодно экономить около 35 млн евро и снизить цену для потребителей на 5%. И если для РФ и стран-потребителей этот проект тоже достаточно выгоден, то Украина оказалась в числе проигравших, теряя и газ, и деньги. Российский газ без посредников. "Турецкий поток" меняет энергетическую карту Европы

Потери украинского бюджета

В целом с запуском «Турецкого потока» Украина потеряла 15 миллиардов кубометров газа в год, как сообщил оператор ГТС Украины Сергей Макогон. Сейчас через Украину российское топливо идет только в Румынию и Молдову. «К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в балканском направлении с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину», — заявил Макогон.

Он сожалеет, что Украина не смогла помешать этому проекту, а теперь вынуждена искать возможности подключения к этой трубе. По его словам, Украина ищет новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добилась создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 миллионов кубических метров в сутки. «Турецкий поток». Удар с юга и осушение украинского газопровода © turkstream.info | turkstream.info | Перейти в фотобанк

Однако эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne оценил потери Украины еще выше. По его словам, Киев теряет более 20 миллиардов кубометров транзитного газа в год. «Уже получается почти 20. Плюс, как только будет достроена транспортная инфраструктура, газ пойдет в Сербию — это еще два с лишним миллиарда поставок "Газпрома". Плюс по мелочам — Македония с 0,5 млрд и остальные», — заявил Марунич.

Кроме того, следует учитывать, что нынешние оценки ориентируются на существующий объем потребления, но он будет расти в странах Европы и Турции. Это будет происходить как вследствие роста производства, так и из-за давления европейских «зеленых», требующих отказаться от атомной энергетики, что увеличивает потребление газа.

Удар по украинской ГТС

Украинский экономист Алексей Кущ считает, что Украина утратила около 15% своего ВВП. «Пока украинские политики, как прошлые, так и нынешние, грели пятыми точками мокрый песок, кто в Омане, кто на Сейшелах, кто немного севернее, другие лидеры выстраивали новые стратегические конструкты и буквально "сливали" в трубу наш транзитный потенциал как страны-хаба, способной зарабатывать до 15% ВВП на логистической марже, но упорно раздаривающей и разбазаривающей сей потенциал в пользу более расторопных соседей. Речь идет о торжественном открытии "Турецкого потока", по которому в обход Украины пойдет российский газ, точнее уже пошел», — пишет Кущ. По его мнению, в Стамбуле был вбит очередной гвоздь в крышку гроба, где покоятся останки транзитного потенциала Украины. Роль Украины как газового хаба, по его словам, постепенно перебирают на себя более расторопные Турция, Болгария и Польша, а украинский маршрут низводится до уровня вспомогательного.

Потери как следствие несамостоятельности Киева

Естественно, каждый производитель и потребитель старается свести к минимуму количество посредников, зарабатывающих на транзите или перекупке товара. Тем не менее, действия Украины после Майдана ускорили реализацию этих проектов, сделав Киев ненадежным посредником. По мнению украинского экономиста Александра Дудчака, Киев лишился прибылей лишь по той причине, что действовал в интересах других стран. «Совершенно не было необходимости настраивать очередные газовые войны, можно было и газ дешевле получать из России напрямую, и на транзите больше зарабатывать, но поскольку государство лишено суверенитета, то исполняет чужую волю, которая вредит в прямом смысле слова украинской экономике и украинским гражданам», — считает Дудчак. Поставки газа в Грецию и Северную Македонию уже идут через «Турецкий поток» © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля считает, что Киев сконцентрировал все усилия на противодействии «Северному потоку — 2», исключительно отстаивая интересы США, хотя этот маршрут является альтернативой не столько украинскому, сколько белорусско-польскому маршруту газа. Ну а противодействовать «Турецкому потоку» означало бы конфликт с Турцией, а этого как раз Украина опасается. Таким образом, в целом получается, что все внешнеполитические усилия Киева в деле противодействия российским альтернативным газопроводам были сконцентрированы на поддержке интересов США, но не своих собственных.

Дефицит газа на внутреннем рынке

Еще одна проблема для украинской экономики, возникающая с запуском «Турецкого потока», заключается во внутреннем рынке газа, то есть поставках газа для украинских потребителей. Тем не менее, украинский «Нафтогаз» предпочитает об этом умалчивать, на что обратил внимание 9 января на пресс-конференции в Киеве Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий. По его словам, украинские потребители газа из южных и некоторых центральных областей в ближайшем будущем могут испытывать трудности с поставками газа, поскольку Трансбалканский газопровод фактически прекратил свою работу, а именно оттуда Украина отбирала газ для своих потребителей. Тем не менее, «Нафтогаз» и государство Украина предпочитают не замечать этой проблемы, которая отныне целиком ложится на плечи местных операторов — облгазов.

Одним из вариантов объяснения такого поведения украинские эксперты считают то, что правительство Украины не планирует сохранять остатки украинской индустрии — основного потребителя газа. Однако нехватка газа для украинской промышленности или его существенное подорожание косвенно лишит украинский бюджет еще больших средств — в первую очередь от падения экспорта и необходимости закупать заграницей товары, пока еще производимые на Украине. Например, химическая промышленность напрямую зависит от поставок и цены газа. В производстве азотных удобрений, необходимых для производства и экспорта зерновых, около 80% стоимости составляет именно цена газа. Тем не менее, как известно, американские корпорации тоже производят удобрения и всегда будут рады предложить свой товар «аграрной сверхдержаве», пусть и дороже.