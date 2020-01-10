На новогодние праздники националисты и ветераны АТО из Винницы, «вотчины» экс-президента Петра Порошенко, решили в очередной раз поглумиться над собственными согражданами. По инициативе Александра Грамарчука по кличке «Гром» ветераны АТО наладили выпуск мясных консервов с людоедским названием «Сепар в сметане»

Не менее говорящие названия и у других «разносолов» ветеранов так называемой антитеррористической операции (АТО) — «Снегирь православный», «Сепар луганский» и соусы «Смерть врагам». Этикетки украшены черно-красным бандеровским флагом со стилизованной свастикой в центре. Поглумиться ветераны АТО предлагают и над памятью о победе в Великой Отечественной войне, назвав консервы «Память дедов» и «Бессмертный полк».

Блюдо от приближенных Порошенко

Вся эта продукция распространялась на рождественских ярмарках в Виннице, устроенных ветеранами АТО для сбора средств в помощь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо продажи людоедских консервов националисты соревновались на ярмарке в скоростном поедании бургеров и хот-догов. Что характерно, сам ветеран-предприниматель, запустивший в производство эти консервы, еще недавно был кандидатом в депутаты от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, но проиграл выборы, набрав лишь 4,8% голосов.

Сейчас он является одним из активистов так называемого «Движения против капитуляции», которое требует отказа от Минских соглашений и подавления Донбасса силовым путем. На странице в Facebook, посвященной этой продукции, националисты откровенно проводят параллели между этими консервами и убийством жителей мятежного региона. «Мир на условиях врага — это капитуляция. Поэтому мы предлагаем мир на наших условиях. Украине — независимость, сепару — цинк или жестяная банка. Вместе победим! Слава Украине!» — пишут комментаторы.

И это отнюдь не единичный случай. Скорее можно говорить о тенденции по дегуманизации оппонентов, резко усилившейся после 2014 года. В этом году возле одесского Дома профсоюзов, где 2 мая были сожжены десятки человек, открылась шашлычная, что является откровенным глумлением над памятью о жертвах, которых украинские националисты называют «шашлыками из колорадов». Затем администрация пиццерии New York Street Pizza в центре Черновцов наклеила на входе в заведение перечеркнутое изображение свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.

В Киеве художники-националисты устраивали выставку под названием «Осторожно, русские», на которой люди, изображающие русских, сидели в клетках и пытались бросаться на посетителей. Ранее ученики одной из школ Николаева продавали на ярмарке еду с крайне циничными названиями. Компот подписали "кровь российских младенцев", а фигурное печенье назвали "танками на Москву". По словам детей, такие названия им подсказали их преподаватели.

«Бойче всего торговля шла за столом, где девчонки в вышиванках и с веночками на голове продавали «Сырники с москалём», пирог «Бандеровский», «Сладкий Ляшко на Донбассе», а «Кровь российских младенцев» (вишневый компот) наливалась бесплатно, в довесок к вкусняшкам», — сообщал украинский телеканал «Инше.ТВ».

Таким вот нехитрым образом в гражданах Украины не просто разжигается, а теперь уже культивируется ненависть, как к россиянам, так и к своим же согражданам из Донецка, которых националисты призывают уничтожать.

Нынешние последователи нацистов фашистской Германии

Подобное расчеловечивание является одним из излюбленных приемов нацистской пропаганды. Еще в 1947 году вышла работа «Язык Третьего рейха» немецкого филолога и писателя Виктора Кемперера, детально описавшего приемы нацистской пропаганды, которые способствовали тому, что миллионы граждан Германии в какой-то момент стали неистово истреблять людей других национальностей, в которых более не видели человеческих существ. Кемперер в частности описывал, что существенную роль в озверении многих немцев сыграл язык ненависти, сплошь и рядом использовавшийся нацистскими СМИ.

Затем во время печально известного геноцида в Руанде местное пропагандистское «Радио тысячи холмов» регулярно изображало людей из другого племени «тараканами», призывая к уничтожению сограждан. «Придёт тот день, когда не останется больше тараканов на земле Руанды», — говорил Анани Нкурунзиза, обозреватель этого руандийского радио.

На Украине с 2014 года в аналогичном контексте стало использоваться слово «колорады», которым называли людей, носивших на 9 мая георгиевскую ленточку, отныне запрещенную. «Колорадов» точно так же предлагалось травить и изничтожать. Такую терминологию использовали отнюдь не только маргинальные неонацисты, но и чиновники с министрами. Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко публично использовал термин «лугандон» в отношении жителей Луганска, а глава МВД Арсен Аваков не стеснялся использовать термин «колорады».

Естественно, нельзя ожидать, что люди, по отношению к которым применяется такой язык ненависти, пожелают жить в одном государстве с теми, кто его использует. И получается, что грош цена всем прочим официальным заявлениям киевских властей о намерениях «бороться за умы и сердца» жителей Донбасса, ради чего в Киеве планируют запустить русскоязычный канал для вещания на неподконтрольные территории. О чем вещать, если в магазинах продаются такие консервы — с каннибалистской пропагандой.

Активная деградация

Использование такого языка, как отмечал украинский политолог Алексей Якубин, ведет лишь к дальнейшей дезинтеграции общества и государства.

«Риторика ненависти — это раскалывающая риторика, ведущая сразу общество к расколу и дефрагментации. Когда говорят, допустим, что вот мы всегда правы, а они всегда ошибаются. То есть, вот они «колорады», и до свидания, эти люди как бы заслуженно пострадали», — отметил Якубин.

По словам Якубина, дегуманизация общества проявляется и в том, что вместо того, чтобы говорить «люди», начинают говорить «сепары», а значит, с ними можно делать все, что угодно.

«В контексте Донбасса такая риторика в итоге ведет к тому, что возможность насилия на той территории, которая находится дальше от нас, просто оправдывается. Политики как бы дают карт-бланш на насилие. Например, это очень четко сейчас видно с УПЦ. Мол, вот это у нас «пятая колонна», а в итоге появляются какие-то молодчики, которые, например, на Киевщине и жгут церкви или захватывают храмы. И говорят: а что, политики сказали, что это «пятая колонна», значит, это можно делать. Это не запрещено. Если топ-политики начинают такие вещи говорить, то могут всегда найтись группы, которые используют это как призыв к действию», — подчеркивал Якубин.

Недавно советник СНБО Украины Сергей Сивохо сетовал, что президенту Украины, дескать, просто не по силам добиться мира на Донбассе из-за засилья «порохоботов». И, по его словам, одним из необходимых шагов к миру должен стать отказ от риторики ненависти. «Необходимо изменить информационную политику. Избавиться от штампов «свои-чужие, сепары-укры», — считает Сивохо.

Тем не менее, ни Сивохо, ни украинские правоохранительные органы не хотят — или просто опасаются привлечь к ответственности ветеранов АТО и радикальных националистов даже за убийства и грабеж, что уж тогда говорить о таких «мелочах», как публичное разжигание розни и расчеловечивание сограждан.