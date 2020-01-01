В преддверии Нового года принято подводить итоги года уходящего. Несмотря на обещания правительства явить миру экономическое чудо, итоги 2019 года отнюдь не утешительны. Госбюджет недополучил миллиарды плановых доходов, курс гривны укрепился за счет пузыря ОВГЗ, промышленное производство обвалилось, а госдолг вырос на миллиарды долларов

Рекордное укрепление гривны

Украинская национальная валюта, которая после в 2014-2015 году обесценилась к доллару более чем в 3,5 раза, до исторического минимума в 30 гривен (79 руб.) за доллар, с начала 2019 года серьезно укрепилась.

Начав год с отметки 27,7 грн (73 руб.) за 1 доллар, к последней неделе декабря национальная валюта пришла укрепившейся до 23,3 грн (61 руб.). Нацбанк Украины ожидает, что номинальная ревальвация гривны по итогам 2019 года составит 14,5% по доллару и 16,7% по евро.

В НБУ заявили, что вопреки некоторому снижению выручки украинских экспортеров укрепление гривны не препятствует развитию украинской экономики. В третьем квартале рост реального ВВП Украины превысил 4% в годовом выражении. И, по оценкам регулятора, искусственное удержание гривны на уровне около 27 гривен за доллар добавило бы к текущим темпам роста экономики лишь 0,1%, а инфляция была бы значительно выше. Обвал промпроизводства, дыра в бюджете, потери от российских санкций. Главное в экономике Украины с 20 по 26 декабря © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Цены вниз, зарплаты вверх

По оценкам Национального банка, укрепление гривны способствовало снижению инфляции, сокращению госдолга к ВВП, снижению долларизации экономики, повышению доходов украинцев и замедлению процессов трудовой миграции.

Действительно, очевидным позитивом стал уровень инфляции в 5,1%, о котором победно отчитались у регулятора. В сравнении с почти 10% в 2018 году это несомненный плюс.

Украинцы номинально стали лучше жить примерно на 16,6% — именно на столько в течение 11 месяцев года, по данным Госстата, выросла средняя заработная плата в сравнении с январем-ноябрем 2018 года, составив 10 679 гривен (27974 руб.). Таким образом, за последние четыре года разрыв межу средними зарплатами на Украине и Польше, куда в основном уезжают трудовые мигранты, сократился почти вдвое.

«Пузырь» ОВГЗ

Ключевым фактором стремительного укрепления нацвалюты стал повышенный интерес иностранцев к украинским долговым бумагам. И это несмотря на то что 2019-й был годом, на который пришлись рекордные выплаты по внешним долгам Украины. Это также был год президентских и парламентских выборов. Однако с начала года объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины вырос более чем на 100 млрд гривен, то есть Украина получила из этого источника свыше $4,5 млрд.

Начав с 6,35 млрд грн (16,6 млрд руб.), или 0,84% общей суммы обращающихся ОВГЗ в 755,98 млрд грн (1,98 трлн руб.) на 3 января, иностранцы к 23 декабря нарастили свою долю до 117,36 млрд грн (307,4 млрд руб.), или 14,31%.

Уже в первом полугодии на украинском рынке ОВГЗ образовалась возможность зарабатывать сверхприбыль. Те, кто завел валюту в начале года и продал по курсу 27,7 грн/$, приобретя потом ОВГЗ под 19% годовых, к середине лета имели чистый доход более 13-13,5% в валюте. То есть более 26-27% годовых — за счет высокой ставки заимствований и постепенного укрепления гривны. Откупить доллар летом можно было уже по 26,15 грн/$. Разумеется, ни на одном финансовом рынке мира нет не только такой нормы прибыли на финансовых вложениях, но и даже вдвое меньшей.

Экономисты считают, что Минфин выстроил пирамиду заимствований ОВГЗ, которая неизбежно закончится потерями для экономики, — множество маркеров указывает на то, что мировой кризис может начаться буквально в ближайшие 12 месяцев, а это чревато выходом нерезидентов из украинских ценных бумаг.

Рекордный урожай и пострадавшие экспортеры

У укрепления курса гривны есть свои минусы — в частности, украинские экспортеры становятся менее конкурентоспособными на внешних рынках. Такой курс для экспортеров очень болезненный, ведь экономика Украины является экспортноориентированной. ВВП Украины на 60% зависит от того, что происходит на внешних рынках.

В этом году Украина обновила рекорд по урожаю зерновых. По состоянию на 10 декабря зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены на 15,2 млн га, с которых собрали 75,2 млн тонн. В 2018 году на Украине собрали 70,06 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а перед этим в течение пяти лет собирали 60-66 млн тонн.

В этом году экспорт сельхозпродукции почти на 25% превышает результат 2018 года. Но укрепление национальной валюты сыграло с аграриями злую шутку.

Агрокомпании закупились под посевную с высоким курсом, а осенью вышли на продажу урожая с 23 грн/долл. И это на фоне и без того упавших мировых цен. Естественно, пострадали зернотрейдеры, в меньшей степени, правда, это коснулось мультинациональных компаний.

Получив меньшую выручку, чем рассчитывали, экспортеры сталкиваются со сложностями в выплатах зарплат, закупке оборудования и расчетах по кредитам. А значит, будут сокращать экспорт, что приведет к замедлению роста ВВП и уменьшению валюты в стране.

Дешевеет также и импорт. Хотя для граждан это известие приятное, оно означает, что сократятся таможенные и налоговые поступления в бюджет. Это несет риски прежде всего для бюджетников и пенсионеров. Что украинцам готовит год 2020-й © Стрингер

Дыра в бюджете

Резкое укрепление национальной валюты уже нанесло серьезный урон государственному бюджету, что стало несомненным провалом уходящего года. В Госказначействе сообщили, что госбюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,86 млрд гривен (91,2 млрд руб.), что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен (481,2 млн руб.).

Согласно оперативным данным Государственной казначейской службы Украины, "недобор" средств по доходам бюджета-2019 к 21 декабря составил 93,971 млрд грн, или 4 млрд долл. И это притом что в октябре Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20 млрд гривен (52,3 млрд руб.) и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга.

В декабре премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Минфину заблокировать часть расходов бюджета до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных статьях — на развитие, ремонт и строительство. В Министерстве финансов заявили, что приостановка финансирования ряда расходов не повлияет на зарплаты, пенсии и социальные выплаты.

Обвал промпроизводства

Объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,5%.

За 11 месяцев 2019 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 0,8%, в перерабатывающей промышленности — падение на 1,7%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — падение на 2,7%.

Экономика выборов. Сколько потратили участники предвыборной гонки на агитацию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что падение промпроизводства приобрело системный характер и требует быстрых действий государства.

Главными факторами падения почти всех видов промышленности министр экономики Тимофей Милованов назвал системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.

Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности.

Кроме того, министерство создало штаб «по текущей ситуации с инфраструктурой», в который войдут представители промышленности, Укрзализныци и портов.