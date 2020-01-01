Рекордное укрепление гривны
Украинская национальная валюта, которая после в 2014-2015 году обесценилась к доллару более чем в 3,5 раза, до исторического минимума в 30 гривен (79 руб.) за доллар, с начала 2019 года серьезно укрепилась.
Начав год с отметки 27,7 грн (73 руб.) за 1 доллар, к последней неделе декабря национальная валюта пришла укрепившейся до 23,3 грн (61 руб.). Нацбанк Украины ожидает, что номинальная ревальвация гривны по итогам 2019 года составит 14,5% по доллару и 16,7% по евро.
В НБУ заявили, что вопреки некоторому снижению выручки украинских экспортеров укрепление гривны не препятствует развитию украинской экономики. В третьем квартале рост реального ВВП Украины превысил 4% в годовом выражении. И, по оценкам регулятора, искусственное удержание гривны на уровне около 27 гривен за доллар добавило бы к текущим темпам роста экономики лишь 0,1%, а инфляция была бы значительно выше.
Цены вниз, зарплаты вверх
По оценкам Национального банка, укрепление гривны способствовало снижению инфляции, сокращению госдолга к ВВП, снижению долларизации экономики, повышению доходов украинцев и замедлению процессов трудовой миграции.
Действительно, очевидным позитивом стал уровень инфляции в 5,1%, о котором победно отчитались у регулятора. В сравнении с почти 10% в 2018 году это несомненный плюс.
Украинцы номинально стали лучше жить примерно на 16,6% — именно на столько в течение 11 месяцев года, по данным Госстата, выросла средняя заработная плата в сравнении с январем-ноябрем 2018 года, составив 10 679 гривен (27974 руб.). Таким образом, за последние четыре года разрыв межу средними зарплатами на Украине и Польше, куда в основном уезжают трудовые мигранты, сократился почти вдвое.
«Пузырь» ОВГЗ
Ключевым фактором стремительного укрепления нацвалюты стал повышенный интерес иностранцев к украинским долговым бумагам. И это несмотря на то что 2019-й был годом, на который пришлись рекордные выплаты по внешним долгам Украины. Это также был год президентских и парламентских выборов. Однако с начала года объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины вырос более чем на 100 млрд гривен, то есть Украина получила из этого источника свыше $4,5 млрд.
Начав с 6,35 млрд грн (16,6 млрд руб.), или 0,84% общей суммы обращающихся ОВГЗ в 755,98 млрд грн (1,98 трлн руб.) на 3 января, иностранцы к 23 декабря нарастили свою долю до 117,36 млрд грн (307,4 млрд руб.), или 14,31%.
Уже в первом полугодии на украинском рынке ОВГЗ образовалась возможность зарабатывать сверхприбыль. Те, кто завел валюту в начале года и продал по курсу 27,7 грн/$, приобретя потом ОВГЗ под 19% годовых, к середине лета имели чистый доход более 13-13,5% в валюте. То есть более 26-27% годовых — за счет высокой ставки заимствований и постепенного укрепления гривны. Откупить доллар летом можно было уже по 26,15 грн/$. Разумеется, ни на одном финансовом рынке мира нет не только такой нормы прибыли на финансовых вложениях, но и даже вдвое меньшей.
Экономисты считают, что Минфин выстроил пирамиду заимствований ОВГЗ, которая неизбежно закончится потерями для экономики, — множество маркеров указывает на то, что мировой кризис может начаться буквально в ближайшие 12 месяцев, а это чревато выходом нерезидентов из украинских ценных бумаг.
Рекордный урожай и пострадавшие экспортеры
У укрепления курса гривны есть свои минусы — в частности, украинские экспортеры становятся менее конкурентоспособными на внешних рынках. Такой курс для экспортеров очень болезненный, ведь экономика Украины является экспортноориентированной. ВВП Украины на 60% зависит от того, что происходит на внешних рынках.
В этом году Украина обновила рекорд по урожаю зерновых. По состоянию на 10 декабря зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены на 15,2 млн га, с которых собрали 75,2 млн тонн. В 2018 году на Украине собрали 70,06 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а перед этим в течение пяти лет собирали 60-66 млн тонн.
В этом году экспорт сельхозпродукции почти на 25% превышает результат 2018 года. Но укрепление национальной валюты сыграло с аграриями злую шутку.
Агрокомпании закупились под посевную с высоким курсом, а осенью вышли на продажу урожая с 23 грн/долл. И это на фоне и без того упавших мировых цен. Естественно, пострадали зернотрейдеры, в меньшей степени, правда, это коснулось мультинациональных компаний.
Получив меньшую выручку, чем рассчитывали, экспортеры сталкиваются со сложностями в выплатах зарплат, закупке оборудования и расчетах по кредитам. А значит, будут сокращать экспорт, что приведет к замедлению роста ВВП и уменьшению валюты в стране.
Дешевеет также и импорт. Хотя для граждан это известие приятное, оно означает, что сократятся таможенные и налоговые поступления в бюджет. Это несет риски прежде всего для бюджетников и пенсионеров.
Дыра в бюджете
Резкое укрепление национальной валюты уже нанесло серьезный урон государственному бюджету, что стало несомненным провалом уходящего года. В Госказначействе сообщили, что госбюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,86 млрд гривен (91,2 млрд руб.), что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен (481,2 млн руб.).
Согласно оперативным данным Государственной казначейской службы Украины, "недобор" средств по доходам бюджета-2019 к 21 декабря составил 93,971 млрд грн, или 4 млрд долл. И это притом что в октябре Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20 млрд гривен (52,3 млрд руб.) и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга.
В декабре премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Минфину заблокировать часть расходов бюджета до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных статьях — на развитие, ремонт и строительство. В Министерстве финансов заявили, что приостановка финансирования ряда расходов не повлияет на зарплаты, пенсии и социальные выплаты.
Обвал промпроизводства
Объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,5%.
За 11 месяцев 2019 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 0,8%, в перерабатывающей промышленности — падение на 1,7%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — падение на 2,7%.
К сожалению, промпроизводство на Украине падает шестой месяц подряд. В марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% — впервые за четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%, в июле — на 0,2%, в сентябре — на 1,7%, в октябре — на 5,0%.
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что падение промпроизводства приобрело системный характер и требует быстрых действий государства.
Главными факторами падения почти всех видов промышленности министр экономики Тимофей Милованов назвал системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности.
Кроме того, министерство создало штаб «по текущей ситуации с инфраструктурой», в который войдут представители промышленности, Укрзализныци и портов.