В канун Нового года у людей обычно возникают надежды на лучшее. Украинские политики и астрологи год за годом прогнозируют начало эпохи процветания и мира в самой бедной стране Европы с длительным военным конфликтом. К сожалению, результаты недавней встречи нормандской четверки и влиятельность «партии войны» в Киеве могут похоронить эти надежды

Поскольку курс украинской политики и экономики вот уже более пяти лет определяют в США, стоит обратить внимание на прогнозы относительно перспектив для Украины, высказанные поверенным США Уильямом Тейлором 17 декабря в Киеве на совместном форуме с главой «Нафтогаза» и украинскими министрами. Прогнозы Тейлора можно считать более корректными, чем предсказания астрологов, — они говорят о том, какую судьбу Украине заранее уготовили за океаном. И в этом плане особых перемен в США не планируют — Украина должна оставаться «тараном» против РФ.

«Речь идет о передовой в более широком смысле. В 2020‑м мы все чаще будем слышать о газе в вопросе конфронтации с Россией. А это, в свою очередь, повлияет на связку Крым — Донбасс», — говорил Тейлор.

На том же форуме Томаш Фиала, гендиректор инвесткомпании Dragon Capital, спекулирующей украинскими долговыми обязательствами, предсказывал продолжение конфронтации между кланом Коломойского и ставленниками США. «Основные риски в 2020‑м связаны с одним человеком — господином Коломойским, загнанным в угол судами по ПриватБанку в Лондоне, США, Израиле и Украине. Если он победит, то это негативно скажется на интересе к Украине со стороны инвесторов, что, в свою очередь, повлияет и на экономический рост», — говорит Фиала. Рост гривны. Очередное разорение украинцев © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

В 2020 году Украина, вероятно, откроет рынок земли и отдаст 15% госпредприятий на приватизацию. Законопроект об открытии рынка земли в Украине с октября 2020 года уже проголосован в первом чтении, но перед окончательным решением произойдет еще немало баталий в Верховной Раде и возле ее стен.

Бывший министр экономики Виктор Суслов достаточно пессимистичен относительно экономических перспектив следующего года. «Что будет определять развитие Украины в следующем году? Украину запустили в «раздел», ее финансово «раздевают» через финансовые механизмы, ее собираются «раздевать» в плане присвоения земли и других природных ресурсов. Совершенно ясно, что будут приняты такие механизмы, которые позволят продать землю иностранцам, так как у них есть интерес в украинской земле. Мы переживаем, к сожалению, период деструкции, разрушения украинского государства», — говорит Суслов. По его мнению, украинские олигархи понесут большие потери, а через какое-то время, возможно, исчезнут, предоставив свои места иностранным олигархам и транснациональным корпорациям, как это случилось в Африке и Латинской Америке.

Директор Украинского института анализа менеджмента Руслан Бортник отмечает, что реформы правительства Порошенко продолжит новая власть, и эти реформы не являются социально ориентированными.

«В 2020 году нас ожидают реформы, существенные социальные и политические изменения. Думаю, в следующем году будет принята земельная реформа. Также нас ожидает реформа децентрализации, народовластия и налоговая реформа. Произойдет завершение реформы правоохранительных органов… Но реформы, принимаемые новой властью, в основном «болеют» теми же болезнями, которыми «болели» реформы Порошенко. Они не являются социально ориентированными, не дают позитивного социального эффекта, поэтому они повисают в воздухе и являются зоной для критики политических оппонентов. Я считаю, что необходимо принимать те реформы, которые улучшают жизнь украинцев, именно они должны быть поставлены во главу угла», — говорит Бортник. По его словам, в 2020 году закончится «медовый месяц» Зеленского, и люди начнут трезво оценивать результаты его деятельности. Как следствие, новая власть может утратить поддержку общества. В этом случае, по словам Бортника, усилится роль силового министра — Арсена Авакова, который может фактически возглавить власть при формальном сохранении президентства Зеленского.

Как отмечает Бортник, конфликты между украинскими олигархами в 2020 году усилятся, поскольку для них остается все меньше «кормовой базы», и кто-то из них падет в этой борьбе. «В 2020 году в Украине начнется в значительной мере переформатирование между нашими олигархами. Сократилось финансовое поле. Между ними будет обостряться борьба и конкуренция за земельный рынок, за приватизацию, за управление правительством, за ситуацию в парламенте — в том числе с опорой на внешние силы. Поэтому все линии конфликта — Коломойский, Медведчук, Аваков, Порошенко, Ахметов, Пинчук — будут сохраняться. Думаю, что 2020 год может привести к ликвидации одного из украинских олигархов. Одному из них не будет места. Между олигархами будет постоянно идти информационная война», — считает Бортник.

В октябре 2020 года Украину ждут местные выборы по новому Избирательному кодексу, принятому в декабре. Он отменяет мажоритарную систему — избиратели будут голосовать только за партии и партийных кандидатов. В частности, весьма интересными будут кампании по выбору мэров в Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве, за контроль над которыми борются олигархические группы, связанные с Игорем Коломойским, Арсеном Аваковым и людьми бывшего президента. Арсен-вседержитель, или Министр дел всея Украины © Yulia Babych

С 1 марта 2020 года граждане Украины смогут выезжать в РФ только по загранпаспорту, стало быть, миллионам трудовых мигрантов и просто путешественникам придется раскошелиться на оформление этого документа. С начала нового года откроется рынок трудоустройства украинцев с Германией, что должно подстегнуть трудовую миграцию. Учитывая резко усилившийся в 2019 году спад украинского производства, вынужденных трудовых мигрантов станет еще больше, а экономика в большей степени будет полагаться на их денежные переводы родственникам.

Ожидать существенного роста зарплат и пенсий, судя по проекту бюджета, тоже не стоит: минимальная заработная плата возрастет лишь на 550 гривен — до 4723 грн, а прожиточный минимум с 2102 до 2189 грн. Минимальная пенсия с 1 января 2020 года будет составлять 1638 грн, с 1 июля — 1712 грн, с 1 декабря — 1769 грн. Однако на субсидии на оплату услуг ЖКХ выделено на 8 миллиардов гривен меньше, чем в 2019 году.

В 2020 году правительство, Нацбанк и украинские предприятия должны выплатить $17,06 млрд по долговым обязательствам, из которых $13,06 млрд — основная сумма долга, $4 млрд — проценты. Еще 129 миллиардов гривен необходимо будет выплатить по внутренним обязательствам в гривне. Гривневые долги — преимущественно за ОВГЗ, которые активно скупаются иностранцами, что наращивает пирамиду долга, но удерживает гривну. Три главные Крысы украинской политики © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Украинские экономисты также прогнозируют некоторое подорожание продуктов — на 5-6%, но большего подорожания, по их мнению, не должно быть, поскольку цены уже достигли «европейского уровня». Если продукты питания подорожают еще больше, то выгоднее будет возить муку, сахар и подсолнечное масло из Польши или Чехии в самую бедную страну Европы.

Тем не менее, по данным декабрьского опроса фонда Демократические инициативы имени Кучерива, проведенного по заказу посольства Нидерландов, украинцы в целом настроены достаточно оптимистично. В улучшение ситуации в стране в следующем году верят 21%, а 61% только надеются на это; 8% считают, что будет больше негативных моментов, а 1% уверены, что 2020 год будет еще хуже. Как и в прошлые годы, на первом месте среди желаний граждан Украины в новом году стоят мир (40%) и здоровье (41%). И стоит надеяться, что они сбудутся, вопреки всем негативным прогнозам.