В течение всего 2019 года в Украине не было совершено ни одного покушения на видного политического деятеля или же чиновника, за которым бы стояли «спецслужбы РФ». Однако заказных убийств, взрывов, перестрелок было предостаточно

По данным полицейской статистики, общее количество правонарушений в Украине за первое полугодие 2019 года по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 21 тысячу. Однако существенно выросла доля тяжелых преступлений — убийств и изнасилований — больше 5 тысяч. Только одних умышленных убийств было совершено 5 тысяч. Разумеется, полиция тщательно скрывает статистику, не желая портить и без того подмоченную репутацию министра внутренних дел и его команды. Тем не менее многие резонансные преступления утаить не удается, как бы ни хотелось. А их было немало. Омерзительная пятерка: самые-самые преступления 2019 года © Андрей Лубенский

Заказные убийства

Среди убийств, произошедших в 2019 году на Украине, увеличилось число заказных. Киллеры действовали нагло, в открытую, совершенно не стесняясь присутствия свидетелей.

Около 11 утра 5 марта в одном из спальных районов Киева мужчина в полицейской форме подошел к остановившемуся автомобилю Mersedes и застрелил в упор водителя. Убитым оказался основатель ювелирной фирмы ООО «ЮВК-Агат» Сергей Киселев. Как оказалось, заказал Киселева экс-бизнес-партнер. Вообще-то убивать его не собирались. Ювелира планировали похитить и потребовать крупный выкуп у семьи, но все пошло не по плану: во время попытки похищения Киселев оказал сопротивление, и его убили. Чтобы родственники не указали на заказчика, их тоже надумали ликвидировать — в поминальный день на кладбище собирались взорвать гранатой. На кладбище-то три исполнителя были задержаны.

Интересно, что, расследуя заказное убийство ювелира, украинские полицейские случайно нашли картину «Порт Ла-Рошель» Поля Синьяка, похищенную из Музея изящных искусств в Нанси. Стоимость полотна 1,5 млн евро. Она хранилась в квартире одного из убийц ювелира среди еще шести живописных шедевров, похищенных из европейских музеев.

Поначалу на картины в доме фигуранта уголовного дела следователи не обратили никакого внимания. Уже сам задержанный в полиции рассказал, что украл из музея во Франции картину, привез ее на Украину, и теперь она пылится на его шкафу. Полиция картину «Порт Ла-Рошель» передала на родину. Нацполиция Украины: преступность усилилась, коррупция расцвела © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Еще одним громким преступлением стало убийство 33-летнего Арслана Гусейнова, скрывающегося в Украине от преследования за участие в московской этнической преступной группировке. Неизвестный расстрелял его в упор в центре Киева. Как оказалось, покушались на Гусейнова не впервые. Предыдущее нападение, в котором он получил несколько пуль из автомата Калашникова, произошло два года назад.

Народные бунты

В народные волнения переросло убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком под Киевом, которое, по данным следствия, совершили сотрудники патрульной полиции. Во время отдыха полицейские употребляли спиртное, потом вышли во двор частного дома пострелять по кустам, где установили пустые банки. Одна пуля смертельно ранила ребенка, игравшего неподалеку. Родители погибшего и местные жители боялись, что смерть ребенка «замнут» и убийство не будут расследовать из-за причастности полицейских. В городе прошли митинги. Делу был дан ход. Полицейских арестовали, и скоро они предстанут перед судом.

Так же неспокойно было и в Прилуках на Черниговщине, где при странных обстоятельствах погиб школьник — 14-летний Денис Чаленко. Тело подростка нашли на железнодорожных путях. Полиция решила не расследовать факт смерти, списав все на несчастный случай, тогда как родители и адвокат семьи уверяли, что на теле ребенка имелись не характерные для наезда поезда телесные повреждения. Более того, как указывали следы, тело мальчика перетащили. По данным родителей, сына убили местные «мажоры» и сотрудники полиции. В Прилуках горожане пикетировали отделение полиции, жгли шины и даже штурмовали двери горотдела, добиваясь расследования гибели парня. После этих протестов и повторных экспертиз, подтвердивших версию родителей, Национальная полиция Украины приступила к расследованию умышленного убийства.

Смерть свидетелей и адвоката

В конце октября днем в Харькове возле одного из торговых центров произошла перестрелка, в результате которой один из отстреливающихся мужчин погиб, а второй оказался серьезно ранен. Стрелявший отъехал было от места расстрела на автомобиле, но вернулся, чтобы добить жертву. Это не удалось.

Погибшим оказался Владимир Борох (Тайсон), который был свидетелем по делу об убийстве депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова. Выжившим был Георгий Исаков (Жора) — соратник главы харьковского отделения спортивного клуба «Оплот» Евгения Жилина, которого убили в Москве в 2016 году и который тоже фигурировал в деле об убийстве Вороненкова.

Киллер бросил оружие и скрылся на автомобиле. Проехав несколько кварталов, он остановился и поджег иномарку. Полицейские нашли убегающего киллера в районе Южного ж/д вокзала, но при попытке задержания он подорвал себя гранатой. Киллером оказался 47-летний ранее судимый Алексей Титов. Полиция считает эту историю бандитской разборкой.

Спустя несколько недель в Житомирской области браконьеры убили адвоката Святослава Пархоменко. По странному стечению обстоятельств последний защищал интересы Александра Лося, подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Пархоменко оказался заядлым охотником и возглавлял общественную организацию «Радомышльские охотники».

Нетрудно догадаться, что все перечисленные выше убийства связаны с устранением Дениса Вороненкова, который был застрелен в марте 2017 года в Киеве. Главным организатором убийства, по версии украинских следователей, выступил криминальный авторитет Юрий Василенко. В январе 2019 года, как сообщал «Росбалт», Василенко был похищен и убит. Другие подозреваемые в убийстве Вороненкова, как утверждало издание, тоже были убиты или пропали.

Взрывчатка для бизнесмена и офицера

Вечером 6 ноября на Брест-Литовском шоссе под Киевом неизвестный на мотоцикле бросил черный пакет на крышу бронированного автомобиля Mersedes. Тут же раздался мощный взрыв.

Машина принадлежала российско-украинскому бизнесмену, директору крупной фармацевтической компании Игорю Сало. Полицейскому из охраны бизнесмена, который находился в авто, взрывом оторвало голову. Сам Сало и его водитель остались живы, хотя и получили ранения. За что пытались взорвать фармацевта, полиция не знает. Предполагается, что причина в финансово-хозяйственной деятельности жертвы.

Ранее в жилом микрорайоне Киева киллер, пытаясь подложить самодельную бомбу под дно автомобиля планируемой жертвы, случайно привел ее в действие. Ему оторвало кисть руки. Жертвой покушения оказался офицер СБУ из департамента разведки, участник Операции объединенных сил на Донбассе. Подрывником был гражданин одной из стран Средней Азии. Причины покушения силовики скрывают.

Киллер из АТО

Самым резонансным преступлением уходящего года было убийство трехлетнего Саши Соболева, сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в недавнем прошлом зятя российского политика и предпринимателя Бориса Шпигеля. По данным следствия, киллер стрелял в Соболева-старшего, сидевшего за рулем собственного автомобиля, но промахнулся и снес полголовы мальчику, находившемуся на заднем сиденье. По «горячим» следам полиция задержала Андрея Лаврегу и его помощника Алексея Семенова, вчерашних бойцов-добровольцев батальона «Аратта» Украинской добровольческой армии. Андрей Лаврега, позывной «Тихий», в свои 16 лет на Донбассе стал профессиональным снайпером, отличался бесстрашием и чрезвычайной меткостью стрельбы. В 19 лет за экстраординарные боевые заслуги получил из рук президента Порошенко орден «За мужество» 3-й степени. Летом этого года герой АТО вернулся домой. А уже в декабре был задержан за заказное убийство. Как сообщили в полиции, за устранение Соболева ему пообещали 21 тыс. долларов. Криминальные хроники: Российские «воры в законе» готовятся бежать на Украину © РИА Новости, Андрей Луковский | Перейти в фотобанк

Драки "слуг народа"

В скандалы, сопровождающиеся членовредительством, попадали не только бизнесмены, но и украинские чиновники и депутаты. В сентябре в одном из ресторанов в центре Киева подрались бывший нардеп от фракции «Батькивщина» Руслан Богдан и действующий депутат от фракции «Европейская солидарность» Сергей Алексеев. Как оказалось, Богдан советовал Алексееву голосовать за снятие депутатской неприкосновенности, но «европейца» такая перспектива не радовала — на нем висело несколько уголовных дел.

Этой же осенью в зале официальных делегаций (ЗОД) аэропорта Борисполь произошел конфликт между депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом и бывшим депутатом от Радикальной партии Олегом Ляшко. Ляшко, увидев Геруса в ЗОД, подошел к нему и спросил: «Что ты тут делаешь? Почему ты не с народом?» «Слуга народа» не ожидал такой постановки вопроса и растерялся. Между тем радикал разошелся не на шутку и принялся обзывать Геруса «чмошником», «проходимцем», «аферистом». При этом для убедительности тыкал ему пальцем в грудь. "Слуга" сделал было попытку вырваться из цепких объятий правой Украины, но Ляшко схватил его за пиджак и стал куда-то тащить. По счастью, в потасовке пострадала только одежда нардепов. Бондаренко: Убийство Шеремета — дело чести ГПУ, а расстрел Бузины – дело бесчестия © РИА Новости, Владимир Трефилов

5 декабря «Слуги народа» подрались прямо на заседании в Раде. Причиной конфликта стала нардеп Ирина Верещук, а точнее, переписка с ней во внутрифракционном чате, где нардеп Лерос якобы обидел даму. По ее словам, Бужанский просто вступился за нее и потребовал от Лероса извинений.

А через неделю на заседании парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла серьезная драка между активистами ВО «Свобода» (бывшими народными депутатами 7-го созыва Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко, а так же Алексеем Кайдой) и депутатом от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцем. Пострадавший Богданец обратился за медицинской помощью, у него подозревают сотрясение мозга.

Народный депутат от «Слуги народа» Михаил Ананченко заявил, что на него возле подъезда в родном городе Сумы напали двое молодых людей в балаклавах и избили. Политик считает, что это связано с его работой в ВР.

Раскрытие убийства Шеремета

Сенсацией уходящего года стало заявление МВД о раскрытии заказного убийство журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в автомобиле летом 2016 года. Среди подозреваемых бывшие участники АТО: сержант сил спецопераций Андрей Антоненко, ныне артист группы Riffmaster, детский хирург, участница революции на Майдане, волонтер Юлия Кузьменко, военный медик Яна Дугарь. Еще двое были задержаны ранее по другому делу: шесть раз судимый Владислав Грищенко (Буча), который участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был сапером 95-й бригады, и его жена Инна Грищенко (Пума). Они пока проходят по делу как свидетели. Кому нужны убийцы Павла Шеремета © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По версии следствия, Дугарь за пять дней до убийства журналиста обошла место преступления, снимая на смартфон все ближайшие видеокамеры. Затем ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в сопровождении Антоненко заложили взрывчатку под авто. Связь между медсестрой Дугарь, врачом Кузьменко, добровольцем Антоненко и парой Грищенко следствие выявило, анализируя круг знакомств фигурантов двух дел. Первое — подрыв электроопоры в Херсонской области в 2015 году. Там Антоненко тоже был замечен на фото в одежде с ярким принтом. Второе — попытка покушения на бизнесмена в Ивано-Франковской области, в котором подозреваются супруги Грищенко. Как показала экспертиза, взрывчатка, которая использовалась при этом покушении, почти идентична той, которой подорвали Шеремета. Свидетель в деле Шеремета Иван Вакуленко покончил с собой перед допросом. Изначально у следствия были четыре версии убийства Шеремета: ошибка с жертвой, бытовые отношения, профессиональная деятельность и попытка дестабилизации обстановки в стране. Четвертая версия стала основной.