Бухарест не скрывает своих территориальных амбиций на Черновицкую область, — открыто заявив, что Бессарабия - это часть Румынии, он массово раздает паспорта граждан Евросоюза, а украинцы, отбросив все приличия, не прочь получить документ, дающий право легально работать в Европе

Паспорт за 1500 евро

Один из законных способов для гастарбайтера закрепиться в Европе — устроиться на работу на основании паспорта гражданина Евросоюза, чем массово пользуются жители Украины. Популярный метод — сделать себе документы соседней страны: например, той же Венгрии или Румынии.

Сделать румынский паспорт сегодня можно по программе репатриации, то есть подтвердив наличие близкого родственника, проживавшего в период с 1918 по 1940 год на территории Румынии. Поскольку до 1940 года в состав Румынии входили Молдавия, Северная Буковина, северо-западная часть Одесской области — Бессарабия и Черновицкая область, потомки жителей этих территорий являются претендентами на получение румынского гражданства. Процедура оформления паспорта Румынии составляет около года. Западная Украина с 9 по 13 декабря: объединение «Карпат», штурм сессии горсовета Львова и спор о Рождестве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

"Не существует никаких норм международного права, которые не позволяли бы или запрещали двойное гражданство. Это право каждого государства — предоставлять простое единое или двойное гражданство", — так министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану прокомментировал скандал, связанный с массовым получением румынских паспортов украинцами.

Он не назвал количество уже выданных гражданам Украины румынских паспортов, сославшись на норму румынского законодательства, обеспечивающего международное право на защиту личных данных. При этом известно, что претендовать на румынское гражданство могут прямые потомки всех, кто проживает на территории Украины, которая с 1919 года и по начало 1940-х годов входила в состав Румынии. В данном случае речь идет о современной Черновицкой области. Стоит полный пакет документов по принципу «все включено» около 1300-1500 евро. «Отбить» эти деньги можно за пару месяцев работы сиделкой, например, в Италии.

Игра в «бедных, но гордых»

Эта ситуация задевает Украину. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что раздача паспортов не поможет интегрироваться в ЕС.

«Я, как правило, стараюсь не проводить параллели, поскольку они в международных отношениях неуместны, но хочу вспомнить, что я сказал в Будапеште, когда меня спросили об аналогичной ситуации с Венгрией. Я сказал четко: я считаю, что венгерской общине путем выдачи паспортов помочь не удастся. И евроинтеграции таким образом не достичь», — ранее заявлял чиновник СМИ.

Второй паспорт? А докажи!

Вся пикантность ситуации заключается в том, что Румыния активно выдает свои паспорта гражданам Украины. Но, в отличие от Молдавии, на Украине действует запрет на двойное гражданство. Получение украинцем гражданства другого государства является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако в данный момент практически невозможно доказать, что у гражданина Украины есть паспорт еще какой-либо страны, а многие государства, например, Израиль, Румыния, Венгрия, не выдают справок о двойном гражданстве. Двойное гражданство от Зеленского. Шаг в нужную сторону, но скрытые угрозы для Донбасса остаются © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее острую критику и возмущение Киева вызвала анонимная публикация в интернете видео о том, как сотрудники консульства в Берегове выдают украинским гражданам венгерские паспорта и призывают их скрывать второе гражданство от украинских властей. Киев даже объявил персоной нон грата венгерского консула, работавшего в этом городке.

Была такая страна Украина

Прогнозы на будущее украинского государства неутешительны. В условиях массового обнищания населения (недавно страна была признана беднейшей в Европе, отобрав эту пальму — вернее, виноградную лозу — у Молдавии) люди смотрят, где лучше. И делать это удобнее с паспортами, которые позволяют жить и работать в Евросоюзе.

Но некоторые эксперты не исключают, что однажды братская Румыния захочет вернуть себя Черновицкую область Украины как исторически собственную территорию. Лучшего предлога, чем защита соотечественников, не придумаешь. И момент подходящий: сегодня здесь ни силы, ни денег.