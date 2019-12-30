Три главных события — 2019. Итоги года на Украине от экспертов

Год 2019 принёс украинцам сразу несколько важных открытий и осознаний. В первую очередь они увидели, что комик может быть серьёзным и стать президентом

Во-вторых, благодаря партии «Слуга народа» узнали слово «монобольшинство» — так называется первая в истории страны парламентская коалиция, состоящая всего из одной политсилы.

А в-третьих, жители страны сохранили и приумножили надежду на мир: замороженные при президенте Порошенко переговоры по Донбассу разморожены и приносят плоды.

О главных событиях года изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты. Они ответили на вопрос, что в 2019 году, по их мнению, больше всего повлияло на жизнь страны и украинцев.

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»

— Стоит рассматривать три события, которые являются для Украины наиболее яркими в имиджевом плане. А вот те события, которые повлияли на непосредственную жизнь наших граждан — это несколько другое, смешивать их, пожалуй, не стоит.

Павел Рудяков. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

Второе по важности событие — это согласование и будущее подписание газового соглашения о транзите газа по территории Украины. Данный факт восстанавливает в какой-то мере экономическое сотрудничество между Украиной и Россией, а кроме того может повлечь за собой потепление в политической и гуманитарной сферах.

Третьим я бы выделил состоявшийся 9 декабря в Париже саммит лидеров стран «нормандского формата», который пусть и не решил всех проблем, но позволил разморозить диалог по Донбассу и может стать сигналом для начала действенного мирного процесса в регионе.

А что касается тех событий, которые повлияли на жизнь украинских граждан, то здесь нужно рассматривать несколько другие темы. И первым в этом ряду, безусловно, стоит подорожание коммунальных услуг, которое ударило по кошелькам практически всех украинцев.

Второе событие, которое рискует стать весьма заметным уже в ближайшее время, — это создание пирамиды ОВГЗ (Облигаций внутреннего государственного займа. — Ред.) По существу, это полный аналог МММ, только проводимый самим государством. Очевидно, что данная финансовая пирамида рискует рухнуть уже в следующем году, и это отразится на каждом гражданине страны.

Третье важное событие, которое повлияло на людей — это обмен пленными. В число обмениваемых лиц попадают разные персонажи: и те, кто вызывают искреннее сочувствие, и те, кто этого сочувствия вовсе не заслуживает. Но этот процесс важен, поскольку он прежде всего отвечает гуманному отношению, которое всегда отличало восточных славян. И очень бы хотелось, чтобы данная черта у нас сохранялась и далее.

Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»

— Конечно, президентские выборы и избрание нового президента. Это определяющее событие года.

Владимир Фесенко. Биографическая справка © Facebook Владимира Фесенко

И третье, тоже не одно событие, а комплекс — возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе. Здесь же можно отметить обмен заключенными, который произошел в сентябре, освобождение украинских моряков и политзаключенных, которые находились в России.

И конечно, встреча в Париже, саммит лидеров «нормандской четверки», который прошел после двухлетнего перерыва.

Денис Гороховский, политолог

— Главные события — это президентские и парламентские выборы, больше президентские. Несмотря на то что курс Зеленского не так радикально отличается от курса Порошенко, как это было обещано во время предвыборной программы, мы видим определенные изменения. Как по мне, в позитивную сторону.

Во-вторых, изменился вектор Запада по отношению к Украине. Если еще недавно он активно агитировал за усиление военного конфликта в Донбассе и усугубления ситуации, то теперь с его стороны звучат сигналы о том, что нужно как-то договариваться.

Риторика украинской власти продиктована и согласована с нашими так называемыми партнерами. Да, ничего нового не принято, но начинает исполняться то, о чем договорились еще в 2014 году.

Если раньше «Минск-2» был простой бумажкой, которую украинская сторона игнорировала в принципе и говорила об этом публично, то теперь мы видим (если брать встречу в Париже), Украину ненавязчиво вынуждают выполнять «Минск-2» именно в том ключе, в котором он прописан.

Плюс мы видим, что часть европейских крупных государств стабилизирует отношения с Россией. Несмотря на все санкции и угрозы, «Северный поток — 2» продолжает строиться. И если не будет ничего сверхнеожиданного, в 2020 году он будет достроен. Это всё влияет на позицию Украины.

Газовые переговоры закончились более-менее компромиссно. Все эти точечные вещи подтверждают, что диалог будет идти.

Алексей Якубин, кандидат политических наук

— Первое событие — это электоральная революция, которая произошла в Украине. Это смена власти в результате сначала президентских, потом парламентских выборов.

Алексей Якубин. Биографическая справка © Facebook, Алексей Якубин

Второе событие — это отдельные шаги, связанные с Донбассом и миротворческими инициативами. В том числе проведенная встреча в «нормандском формате», которой не было до этого три года при Порошенко — не очень хотели встречаться. Факт того, что в этом году такая встреча произошла — уже само по себе является показателем того, что Украина вернулась снова на рельсы «Минских соглашений».

Третье событие, я думаю — это начало обменов удерживаемыми лицами. И в принципе то, что начался вновь диалог между президентом России и Владимиром Зеленским.

Руслан Бизяев, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

— Основными событиями, повлиявшими на ситуацию в стране, стали избирательная кампания, встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» и принятие в первом чтении закона о рынке земли.

Следующий, 2020 год должен дать ответы на ключевые вопросы: к какой модели экономики движется Украина, куда она движется в вопросе Донбасса, как видит себя украинское общество в условиях новой Европы. Всё это станет понятно к концу 2020 года.