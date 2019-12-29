За нас, за вас, и за Донбасс! Мятежная республика готовится ворваться в Новый год

В канун нового года Донецк стоит совершенно без снега, с плюсовой температурой. В иные дни термометр показывал 7-9 градусов тепла, а в социальных сетях дончане публиковали фотографии набухших почек на деревьях, обманутых мартовской синевой неба и чуть не весенним теплом

Но с приближением главного праздника небеса все-таки начали хмуриться, обещая и морозец, и новогодний снежок, без которого и елка смотрится иначе.

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Кстати говоря, утренние очереди возле республиканского миграционного центра на улице Федора Зайцева собираются шесть раз в неделю — более полутысячи дончан проделывают желанный путь в Куйбышево, Матвеев Курган и Покровское в Ростовской области. Много людей, несмотря на предпраздничную суету в районных миграционных службах — подают документы на получение гражданства ДНР, без которого не стать россиянином/россиянкой.

В ДНР отменят комендантский час в новогодние праздники © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Денис Пушилин распорядился, чтобы с 1 по 8 января в столице республики отменили комендантский час. Народ в целом доволен, хотя кое-кто не удерживается от ворчания. Еду в трамвае мимо Крытого рынка, слышу, как сзади двое мужичков лет по тридцать беседуют:

— Слыхал, отменили комендантский?

— Та да, но всего на неделю…

— Но лиха беда начало…

— Вот если бы летом, это я бы больше радовался.

Понятное дело, Донецк ощетинился лесами елочных базаров. В Донбассе роль елки традиционно играет сосна обыкновенная.

— Елей давненько не было видно, — говорит продавец новогодних деревьев Тимур, — да и то сказать, их-то возили из Святогорска, из заказника, а он пока что под «украми», но в этом году их завезли из России — можно запросто купить.

Усталость металла. Главный донецкий кузнец пытается спасти единственный на планете Парк кованых фигур © Павел Нырков

В магазинах Донецка привычные очереди к кассам — народ покупает все для главного стола года. И хотя цены подросли по сравнению с начальным периодом войны, но и зарплаты стали набирать вес. Встречаю в большом супермаркете сына друзей, Владимира. Ему под тридцать, недавно женился. Обычная донецкая семья: он инженер, она — провизор. Достаток у молодой семьи скромный, но к Новому году у нее есть подарки.

— Недавно мне подняли зарплату, — хвастается Владимир, — теперь вот начальство известило, что после Нового года еще на 26% прибавка будет. Я интересовался у коллег в Ростове — пока у них поболее будет, но не так, чтобы и намного. Ничего, прорвемся, главное, что мы с женой три дня назад паспорта РФ получили. А вы? Тоже? Здорово, правда? Поздравляю.

Донецкая бомба товарища Сталина © РИА Новости, Евгений Халдей | Перейти в фотобанк

— Я хорошо помню старые советские слова, но уже выучила и новые, российские, а музыка знакома с детства. Мы, кстати, с мужем, наши друзья и родственники все годы украинской власти обязательно отмечали наступление Нового года и по российскому времени, слушали речи Путина, пели гимн, — рассказывает дончанка Светлана, сотрудница одной из промышленных компаний, — а уж этот Новый год и вовсе у нас пройдет как особый год России, со слезами на глазах — мы возвращаемся в родную семью. Это подарок.

Со Светланой мы разговорились в магазине, где она выбирала шампанское на праздник.

— Люди раньше спрашивали белорусское, которое брали часто, оно было недорогим, — говорит продавец Игорь, — но у нас теперь, представьте, французское и итальянское по той же цене. Но чаще всего люди спрашивают российское «Абрау-Дюрсо», говорят, что оно похоже по вкусу на наше знаменитое донбасское шампанское из Артёмовска. Честно говоря, мне не нравится то, что стали выпускать нынче в Артемовске, виноматериал, у них, это видно, совсем бедненький.

Плавильный котел Донбасса: русская руда и всероссийские добавки © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

А еще заказывать. Кто что, конечно. Кто-то воспользуется тем, что в Донецке буквально в последние дни ощутимо увеличилось количество служб заказа еды на дом. Ну а что — в первые дни января пригодится многим. А кто-то заказал билеты на Новый год в Крым. Специально подгадав к началу курсирования поездов на полуостров по новому мосту. Дончане за годы, конечно, устали ездить на любимый полуостров на автобусах. Радуются поездам в Крым ничуть не меньше, а то и больше, чем россияне.

За это, уверен, будет отдельный тост за новогодним столом. Но, безусловно, главным останется старый, прадедовский:

— За нас, за вас, и за Донбасс!