За нас, за вас, и за Донбасс! Мятежная республика готовится ворваться в Новый год

Но с приближением главного праздника небеса все-таки начали хмуриться, обещая и морозец, и новогодний снежок, без которого и елка смотрится иначе.
А елку в Донецке построили на зависть, как говорится, соседям. Как всегда, на центральной площади имени Ленина высится 23-метровая красавица, окутанная со всех сторон гирляндой лампочек трех цветов — белого, синего и красного. Триколор радует сердца дончан, многие из которых Деда Мороза со Снегурочкой встретят с российскими паспортами. Новых граждан РФ в Донецкой Народной Республике на момент написания этих строк было уже 53 391 человек. И это только граждане ДНР, получившие заветные красные книжечки с двухголовым орлом по упрощенной схеме. А ведь есть и те, кто решил вопрос с гражданством другим образом, и раньше. Эксперт говорят, что их ненамного меньше, чем свежеиспеченных «новых русских», как их прозвали в Донецке.
Кстати говоря, утренние очереди возле республиканского миграционного центра на улице Федора Зайцева собираются шесть раз в неделю — более полутысячи дончан проделывают желанный путь в Куйбышево, Матвеев Курган и Покровское в Ростовской области. Много людей, несмотря на предпраздничную суету в районных миграционных службах — подают документы на получение гражданства ДНР, без которого не стать россиянином/россиянкой.
В городе ждут праздника. К нему подоспело событие, обсуждаемое дончанами весьма горячо — глава ДНР Денис Пушилин распорядился, чтобы с 1 по 8 января в столице республики отменили комендантский час. Народ в целом доволен, хотя кое-кто не удерживается от ворчания. Еду в трамвае мимо Крытого рынка, слышу, как сзади двое мужичков лет по тридцать беседуют:
— Слыхал, отменили комендантский?
— Та да, но всего на неделю…
— Но лиха беда начало…
— Вот если бы летом, это я бы больше радовался.
Понятное дело, Донецк ощетинился лесами елочных базаров. В Донбассе роль елки традиционно играет сосна обыкновенная.
— Елей давненько не было видно, — говорит продавец новогодних деревьев Тимур, — да и то сказать, их-то возили из Святогорска, из заказника, а он пока что под «украми», но в этом году их завезли из России — можно запросто купить.
Ничего, нам и сосны сойдут за елку, обычное дело. Обратил внимание, что елочных базарчиков стало вообще больше. Почти, как до войны, даже в тех дворах, что в опасном историческом районе «Путиловка». А что — в целом-то тихо, говорят люди, и дай бог, чтобы уж никогда нам не слышать того, что слышали все пять с половиной лет.
В магазинах Донецка привычные очереди к кассам — народ покупает все для главного стола года. И хотя цены подросли по сравнению с начальным периодом войны, но и зарплаты стали набирать вес. Встречаю в большом супермаркете сына друзей, Владимира. Ему под тридцать, недавно женился. Обычная донецкая семья: он инженер, она — провизор. Достаток у молодой семьи скромный, но к Новому году у нее есть подарки.
— Недавно мне подняли зарплату, — хвастается Владимир, — теперь вот начальство известило, что после Нового года еще на 26% прибавка будет. Я интересовался у коллег в Ростове — пока у них поболее будет, но не так, чтобы и намного. Ничего, прорвемся, главное, что мы с женой три дня назад паспорта РФ получили. А вы? Тоже? Здорово, правда? Поздравляю.
В Донецке вообще в эти дни много России. Всякий, кто оказывается на пересечение проспекта Хмельницкого и улицы Артёма может не без удовлетворения лицезреть уже несколько месяцев украшающий огромный фасад здания, известного дончанам под именем «негробанк», баннер «Наш выбор — Россия». Рядом с главной елкой республики полощется на степном ветру государственный флаг Российской Федерации. Горожане готовятся петь в полночь с 31 декабря на 1 января государственный гимн России.
— Я хорошо помню старые советские слова, но уже выучила и новые, российские, а музыка знакома с детства. Мы, кстати, с мужем, наши друзья и родственники все годы украинской власти обязательно отмечали наступление Нового года и по российскому времени, слушали речи Путина, пели гимн, — рассказывает дончанка Светлана, сотрудница одной из промышленных компаний, — а уж этот Новый год и вовсе у нас пройдет как особый год России, со слезами на глазах — мы возвращаемся в родную семью. Это подарок.
Со Светланой мы разговорились в магазине, где она выбирала шампанское на праздник.
— Люди раньше спрашивали белорусское, которое брали часто, оно было недорогим, — говорит продавец Игорь, — но у нас теперь, представьте, французское и итальянское по той же цене. Но чаще всего люди спрашивают российское «Абрау-Дюрсо», говорят, что оно похоже по вкусу на наше знаменитое донбасское шампанское из Артёмовска. Честно говоря, мне не нравится то, что стали выпускать нынче в Артемовске, виноматериал, у них, это видно, совсем бедненький.
Одним словом, Новый год Донецк и его жители встречают, устремляясь мыслями в Россию, страну, из которой 150-100 и 50 лет назад приехали их предки. Тут все всегда особо подчеркивали, что они-де брянские, курские, орловские, смоленские, рязанские, тамбовские, казанские да пензенские, астраханские, читинские, омские и вологодские. С родней связей не порывал никто и никогда. Потому-то, кстати, такой популярностью в канун семейного праздника Нового года пользуется идея о запуске прямого железнодорожного сообщения с Москвой. И пусть пока это проект, но он греет душу, ведь в новогоднюю ночь принято загадывать самые заветные желания.
А еще заказывать. Кто что, конечно. Кто-то воспользуется тем, что в Донецке буквально в последние дни ощутимо увеличилось количество служб заказа еды на дом. Ну а что — в первые дни января пригодится многим. А кто-то заказал билеты на Новый год в Крым. Специально подгадав к началу курсирования поездов на полуостров по новому мосту. Дончане за годы, конечно, устали ездить на любимый полуостров на автобусах. Радуются поездам в Крым ничуть не меньше, а то и больше, чем россияне.
За это, уверен, будет отдельный тост за новогодним столом. Но, безусловно, главным останется старый, прадедовский:
— За нас, за вас, и за Донбасс!