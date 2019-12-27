Ничего неприличного в названии нет. Пипидастры – всего лишь метёлки для смахивания пыли с мебели. А танцы с ними со следующего года введены в школьную программу. Злые языки, правда, говорят, что таким образом министерка образования (?) Новосад в рамках своей компетенции изложила программу правительства

Собственно говоря, события предновогодней недели к этим танцам не сводятся. Хотя, как правило, в это время граждане в основном ставят ёлки и шныряют по магазинам в поисках зелёного горошка, но политический процесс продолжается — что-то до конца года ещё не сделано…

Обмен пленными

По общему мнению наблюдателей, Владимиру Зеленскому непременно нужно провести обмен пленными до Нового года.

С одной стороны, так он должен подтвердить свою договороспособность перед «нормандской четвёркой» — несмотря на успешный отвод сил в трёх пунктах и продление закона о статусе Донбасса, у них есть сомнения.

С другой стороны, он должен показать избирателям успехи хотя бы в каком-то направлении. Тем более что рост рейтинга после парижского саммита показал, что избиратель на такого рода сигналы реагирует с приличествующим случаю энтузиазмом. Как в Украине готовят обмен: без признания вины не получишь свободы © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Тем не менее, переговоры по обмену шли тяжело. Основной проблемой была позиция украинской стороны, которая не желала выпускать находящихся под следствием людей без их формального очищения перед законом в виде закрытия ещё незавершённых дел (уже находящиеся в заключении получают амнистию).

Возникло впечатление, что это целенаправленная попытка подставить президента со стороны правоохранительных органов, но это, видимо, не совсем так. Наши источники уверяют, что сопротивление следственных органов имеет скорее статистический характер, — закрытые дела будут считаться «проваленными» и фиксироваться как отсутствие результата, что будет иметь последствия для самих следователей (доведённые до суда и закончившиеся осуждением дела учитываются в послужном списке).

Нет ясности и по ряду персоналий, например, войдёт ли в список объявивший недавно голодовку Мехти Логунов.

По последним сведениям, обмен согласован на воскресенье, 29 декабря.

Свобода слова

В течение недели появилось три темы, касающиеся свободы слова.

Во-первых, состоялось заседание Киевского апелляционного суда по делу подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Суд не признал существенными аргументы защиты и оставил Юлию Кузьменко под арестом.

В ходе заседания суда радикалы во главе с Сергеем Стерненко нападали и угрожали журналистам «Страны» Юлии Корзун и «Шарий.нет» Дмитрию Кучеру и Антонине Белоглазовой. Также нападкам подверглись съёмочные группы каналов ZIK, NewsOne и «112 Украина».

Это событие вызвало реакцию СМИ и Союза журналистов. Полиция задним числом предприняла меры к поиску нападавших.

Во-вторых, Елена Лукаш обратила внимание, что министр по делам ветеранов Оксана Коляда назначила подозреваемого в убийстве Олеся Бузины Дениса Полищука руководителем рабочей группы Министерства по проблемам ветеранов АТО, находящихся в заключении.

Другой участник этого резонансного убийства, Андрей Медведько, ранее был избран членом общественного совета при НАБУ. Бойцовский суд. Радикалы безнаказанно издевались над журналистами в суде по делу Шеремета © скриншот Факти ICTV | скриншот Факти ICTV | Перейти в фотобанк

В-третьих, в СМИ началось обсуждение нового проекта закона о медиа, подготовленного в Министерстве культуры (в Раде он ещё не зарегистрирован). Проект предполагает введение запрета на оправдание «российской оккупации» (фактически на любые позитивные новости из ЛДНР и Крыма), позитивное освещение советского периода истории Украины и политики Российской Федерации, а также цитирование Владимира Путина. То, что предложенные нормы фактически описывают род занятий главного героя романа Оруэлла «1984», авторов, очевидно, не смущает. Нацсовет по ТВ и РВ получает право контроля над интернет-СМИ. Вводится запрет на владение СМИ гражданами РФ (причём речь идёт не о фактах, а о «признаках» такого владения).

В общем, к концу года новая власть, кажется, решила окончательно доказать, что она относится к свободе слова ещё хуже, чем прошлая. Впрочем, общественной популярности нового режима это никак не вредит.

Выборы

22 декабря местные выборы прошли в 86 объединённых территориальных общинах (ОТО) в 21 области. Среди них — одна городская, 16 поселковых и 69 сельских. Дополнительные местные выборы состоялись в 33 ОТО в 17 областях (13 поселковых и 20 сельских).

Результаты выборов советов: 814 самовыдвиженцев, 476 представителей «Слуги народа» (27%), 259 — «Батькивщины» (15%), 58 — «Наш край» (3%), 168 — другие партии.

Результаты выборов глав ОТО: 52 самовыдвиженца, 25 представителей «Слуги народа», 5 — «Батькивщины», 2 — «Нашего края», 2 — других партий. Здесь не работают политические бренды. О чем говорят выборы в территориальных общинах Украины © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Результаты выборов вызвали активные дискуссии в СМИ и социальных сетях. «Слуга народа» сразу же заявила о своей решительной победе, но её предварительные данные (треть) не подтвердились. Более того, низкий результат партии был сочтён следствием низкой эффективности работы партийного аппарата и снижающейся популярности политической силы.

Увы, опыт показывает, что не только выборы в ОТО, но даже и выборы в областные советы (проходящие по партийным спискам) ничего особенно не показывают. На местах вес кандидата определяется принадлежностью не к партии, а к клиентеле той или иной региональной элиты.

Впрочем, критики СН в чём-то правы. Результаты выборов в ОТО показывает, что ресурсы партии недостаточны для того, чтобы выиграть досрочные местные выборы, которые планировались ещё на этот год. Однако проведение общенациональных местных выборов предполагало и общенациональную рекламную кампанию, которой в этот раз не было.

Падение промышленности и рост гривны

Правительство, наконец, обратило внимание на падение промышленного производства в стране (что само по себе удивительно — оно живёт в своей параллельной реальности и страну видит исключительно в смартфоне).

25 декабря министр финансов Тимофей Милованов написал в Фейсбуке: «Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ (украинской железной дороги. — Авт.) и портов. Уже разработано 13 направлений — векторов действий, которые будут вскоре обнародованы. (…) В ноябре 2019 в промышленности падение производства углубилось до 7,5%».

В работу промышленности, безусловно, вмешалось множество сезонных и временных факторов (например, остановка на ремонт ряда мощностей в горно-металлургическом комплексе). Эксперты, однако, обращали внимание на то, что украинская промышленность (прежде всего упомянутый ГМК) ориентирована на экспорт и потому чувствительна к курсу национальной валюты. Между тем, на протяжении почти всего года гривна непрерывно укреплялась, вызывая обеспокоенность у граждан, — рост курса гривны сопровождался ростом цен, что напоминало целенаправленную политику по вымыванию у населения валюты. Прошлый раз резкое укрепление гривны было при премьерстве Юлии Тимошенко и связывалось со спекуляциями Игоря Коломойского.

Сейчас, однако, у Коломойского «Приватбанка» уже нет, а спекулятивный капитал в стране есть. Корнейчук о бюджетном кризисе: «У власти один выход — опять обвалить курс гривны» © скриншот с видео UKRLIFE.TV

Следует отметить, что Центробанк России после почти двукратного обвала курса рубля в 2014 году отнюдь не спешил его восстанавливать, даже несмотря на то что факторы, вызвавшие обвал (падение цен на нефть), давно закончили своё действие. Сейчас доллар стоит 62 рубля против 35 в начале 2014-го. Кстати, цена бензина (как и большей части других товаров) выросла не столь значительно, как доллар, — в 2014 году наиболее ходовой бензин стоил около 35 рублей за литр, сейчас — менее 50 рублей.

26-27 декабря курс доллара на Украине резко вырос — с 23,3 до 23,9 (продажа в обменных пунктах). Это очень странно, потому что ближе к праздникам спрос на валюту падает.

Возникает впечатление, что главным спекулянтом на валютном рынке было само государство или, по крайней мере, оно контролировало этот рынок.

Католическое рождество

ПЦУ выступила с инициативой празднования рождества не только 7 января, но и 25 декабря. Более того, призыв был поддержан широкой националистической общественностью и даже государственными структурами. В социальных сетях это объясняют традиционно — лишь бы не как в России.

Любопытно, что при этом даже УГКЦ такую инициативу однозначно не поддержала. Так что ПЦУ явно хочет быть святее Папы Римского.

По данным исследования группы «Рейтинг», 25% украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 64% респондентов против такой идеи. В 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% были против. Так что пропаганда работает.