В четверг, 26 декабря, на совместном брифинге с поверенным США по делам Украины, глава Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка заявил о планируемом с начала 2020 года резком сокращении штата прокуроров

«Со 2 января уже не будет существовать Генеральной прокуратуры Украины как институции. У нас значительно уменьшилось количество департаментов, структурных подразделений. Создана новая специализированная прокуратура. Та, которая будет заниматься вопросами военных преступлений, а также преступлений, совершенных в сфере оборонно-промышленного комплекса. Виктор Васильевич Чумак, собственно, является руководителем этой специализированной прокуратуры. И из 2500 работников Генеральной прокуратуры в новом Офисе будет работать только 1500. То есть тысяча работников, прокуроров — те должности, которые были сокращены в новом Офисе», — заявил Рябошапка.

Колониальная прокуратура

Посольство США в Украине выразило удовлетворение реформой Генеральной прокуратуры Украины и сообщило о своей причастности к этому процессу, поставив также задачи на следующий год. «Следующий год — это сложная часть работы. Речь идет не только о найме многих новых прокуроров и проведении теста, чтобы новые прокуроры соответствовали стандартам», — заявил поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор.

Депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский достаточно критически высказался о совместном брифинге генпрокурора с послом США, усмотрев в нем что-то вроде отчета перед высоким начальством. «Соросенок Руслан Рябошапка в компании Тейлора, поверенного из США, отчитался о реформе прокуратуры, а государство Украина в очередной раз продемонстрировало отсутствие суверенитета. И танки никакие не нужны. Можно просто на подкормку взять высшее руководство страны», — написал Дубинский. По мнению Дубинского, появление на брифинге спецповеренного США Тейлора прямо указывает, с кем согласовывает свои подозрения генпрокурор, следовательно, о расследовании дел против Порошенко можно забыть.

«Так что теперь смело можете считать, что дело Порошенко и подозрение уринопатриотам, напавшим на журналиста, не даёт подписать посольство США», — сообщил Дубинский. Подчеркивая связь Рябошапки с Джорджем Соросом депутат Дубинский напоминает, что нынешний Генпрокурор Украины ровно за месяц до Евромайдана устраивается в украинский офис Transparency International, финансируемый фондом Сороса «Возрождение», а уже в марте 2014 года становится сразу заместителем министра юстиции. Тем не менее, именно в руках Рябошапки после реформы будет сконцентрирована вся власть над прокурорами.

Генпрокуратура также будет назваться Офисом генерального прокурора, по аналогии с переименованием Администрации президента в Офис президента.

Штатные юристы Верховной Рады ранее отмечали, что слово «офис» не очень-то подходит для этого учреждения. Оно, по их заявлению, является словом иноязычного происхождения и «не имеет органической взаимосвязи с государственным украинским языком». Понятие "офис", по словам юристов, определяется как "контора, канцелярия; представительство компании, предприятия; канцелярская служба, служебное помещение". Следовательно, данный термин не имеет ничего общего со сферой правосудия и системой государственных органов в Украине. Однако слово «офис» в данном смысле все-таки более понятно американским и английским кураторам Украины. Рябошапка рассказал о департаменте Генпрокуратуры, который будет заниматься Донбассом и Крымом © скриншот видео OOO Финиксион

Всевластие проамериканского прокурора

В рамках той же реформы генпрокурор Руслан Рябошапка получает гораздо больше полномочий и может отныне действовать без оглядки на такие инстанции, как Квалификационно-дисциплинарная комиссия и Совет прокуроров. В сфере компетенции Рябошапки теперь будут такие вопросы, как создание и ликвидация областных прокуратур, определение их штата и структуры, определение нагрузки на каждого прокурора, поощрение их премиями, а также оценка деятельности прокуроров. Роль Национальной академии прокуратуры, ранее определявшей кадровый состав прокуратур, отныне сводится к чему-то вроде тренингового центра. «Мы отходим от такой конструкции — Академии прокуратуры — как от постсоветского академического заведения», — заявил на брифинге Рябошапка.

Таким образом, у генпрокурора Рябошапки появляется дополнительный рычаг давления и стимулирования отдельных прокуроров, на что обращал внимание депутат Андрей Осадчук на слушаниях профильного парламентского комитета. «Возникает другая опасность — в чрезмерных полномочиях, которые мы предоставляем генеральному прокурору», — говорил Осадчук.

Бывший первый заместитель главы ГПУ Юрий Севрук тоже заявлял, что данная реформа «приведет к полному нивелированию независимости прокуроров, которые становятся зависимыми и ручными».

Реформа ради саботажа

В рамках реформы все прокуроры должны будут снова пройти переаттестацию, а это может существенно затормозить работу прокуратуры, особенно по громким делам. Переаттестация продлится до сентября следующего года. «На сентябрь мы планируем выйти на показатель, означающий полное обновление кадрового состава», — заявил на брифинге Руслан Рябошапка. В октябре он заявлял, что реформу прокуратуры и переаттестацию планируют закончить к лету следующего года. Можно предположить, что сроки и далее будут сдвигаться.

Таким образом, громкие дела, например дело об одесской бойне 2 мая 2014 года, могут еще много лет пылиться в кабинетах: прокуроров будет почти вдвое меньше, а время на переаттестацию не ускорит расследования. Складывается впечатление, что это типичный саботаж в расчете передать все эти громкие дела новой администрации и новым властям Украины по наследству. Политический эксперт Тарас Загородний считает новую переаттестацию неоправданной, особенно учитывая, что прокуроров «перетряхивали» пять лет назад в ходе так называемой люстрации.

«Очередное проведение переаттестации работников Генеральной прокуратуры является неоправданным решением. Не стоит так часто менять кадры в этой институции. Пять лет назад Генпрокуратуру изменили, а следователи так не работают. Они должны обладать полной информацией о работе и знать ее специфику. А пока через определенный период времени Генеральная прокуратура снова учит новых работников своей работе», — считает Загородний. По его словам, прокуроры прежнего состава и без того были перезагружены работой. Соответственно, после уменьшения количества работников нагрузка еще больше возрастет, а это означает уменьшение качества следствия, что влечет за собой отсутствие желаемых результатов, то есть расследования ряда громких дел. Уволенный Горбатюк заявил, что аттестация остановила всю работу ГПУ © скриншот Youtube

О том, что прокуроры на время переаттестации работать не смогут, говорил недавно начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Такая реформа вредит расследованию дел и в целом работе прокуратуры. Чтобы вы себе понимали, эта работа приостановлена, большинство прокуроров учат эти тесты, что не имеет никакого отношения к определению компетентности работников. У тех, кто возьмет на себя смелость и работает по делам, непосредственно допрашивает людей, у него не будет времени изучить эти тесты. Тем более — неделю на изучение 6 тысяч вопросов. Это не реформа. Это издевательство, которое позволяет неправовым способом избавиться от всех неугодных», — рассказывал Горбатюк. Напомним, что в рамках той же реформы дела о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года передаются в Госбюро расследований, которое в свою очередь тоже реформируется и меняет руководство.

Украинский журналист Сергей Лямец считает, что такая реформа, переаттестация прокуроров и концентрация власти в руках Руслана Рябошапки приведут к ступору всей прокуратуры. Прокуроры будут опасаться принять «неверное» решение и не будут принимать вообще никаких решений. «Порошенко, Гонтарева, Свинарчук, Турчинов и Аваков могут спать спокойно. Прокуратура имеет все шансы превратиться в вывеску с надписью "не делаю ничего вам, чтобы ничего не было мне"», — пишет Лямец.

Если же когда-нибудь, к 2025 году, украинские прокуроры и выйдут случайно на заказчиков расстрелов на Майдане или посмеют предъявить обвинение бывшему руководству страны, тогда прокуратуру можно будет перетряхнуть еще раз. Стало быть, результатов следствий по этим делам дождутся, как говорится, если не мы, то дети наши.