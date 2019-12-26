США не отступят от своей цели и будут и дальше мешать строительству «Северного потока – 2», однако до диверсий и терактов дело не дойдёт, считают политические эксперты

В пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В частности, Вашингтон потребовал от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

Компания Allseas, прокладывающая «Северный поток-2», уже приостановила работу.

Комментируя введение санкций, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен. О том же заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Уверяю вас, что этот проект будет обязательно завершен. Это проект, который — европейцы это понимают — обеспечивает энергостабильность для Европы и является альтернативным способом доставки углеводородов. Безусловно, он будет завершен и введен в эксплуатацию. Но осадочек-то останется», — подчеркнула Матвиенко.

Свистать всех наверх. Что означает уход швейцарских судов с «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

По мнению российских и немецких экспертов, санкции хотя и не остановят строительства газопровода, однако могут существенно его замедлить с переносом сроков пуска на 3-6 месяцев.

Возможное развитие ситуации с «Северным потоком — 2» изданию Украина.ру прокомментировали политические эксперты.

Конгрессмены нашли лазейку

США увязали введение санкций с военным бюджетом, потому что так удобнее было это дело оформить, считает политолог Ростислав Ищенко. По его словам, Америка никогда не скрывала, что хочет остановить «Северный поток-2», и это был их последний шанс, по крайней мере, отложить его введение в строй.

«Соединенные Штаты совершенно очевидно рассчитывали на то, что им удастся одновременно блокировать и украинский транзит, и вступление в силу «Северного потока-2», чтобы это создало угрозу недопоставок газа на европейский рынок. В результате они могли бы попробовать частично вытеснить «Газпром» и заменить этот объем своим сжиженным газом», — сообщил Ищенко.

Оборонный бюджет США — это единственный документ, по которому конгрессмены могли провести санкционный пакет прямого действия, отмечает политолог Марат Баширов. А не принять военный бюджет Трамп не мог по нескольким причинам: в частности, там были выделены средства для строительства стены между США и Мексикой (а это часть его предвыборной программы).

«Поэтому конгрессмены нашли такую лазейку, включив санкции в военный бюджет. Это федеральный закон, соответственно они тут же вступили в действие», — пояснил эксперт, добавив, что для Трампа это был компромисс, он не увидел ничего страшного для отношений с Россией в принятии этого закона.

«Северный поток – 2» достроят, несмотря на санкции США — Марунич © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Фесенко. Он уверен, что эти санкции оказались эффективными, «в том числе подтолкнули Россию к заключению нового транзитного договора с Украиной».

Что еще могут сделать США, чтобы не дать достроить СП-2

Следующие шаги США будут зависеть от того, какие шаги «Газпром» предпримет для того, чтобы продолжить строительство «Северного потока-2». Такое мнение у Ростислава Ищенко.

«В данной ситуации США фактически заблокировали работу компаний, которые предоставляют «Газпрому» корабли-трубоукладчики. Мало ли что еще можно заблокировать? В конце концов, кораблям нужно где-то заправляться и так далее. Не знаю, какие еще они могут придумать санкции, но, очевидно, они будут над этим думать и стараться остановить строительство «Северного потока-2», — спрогнозировал политолог.

Для Трампа нынешняя ситуация не очень хороша, потому что у него изъяли часть полномочий, отмечает Марат Баширов. Всё-таки санкционную политику определяет в первую очередь президент США, говорит политолог, а Трампу не очень нравится, что его вынудили согласиться с этим санкционным пакетом.

«Дальше всё будет гораздо сложнее. При этом у него через какое-то время может появиться аргумент о том, что, несмотря на эти санкции, Германия и Россия достроили газопровод, что эти меры оказались пустым действием, которые ухудшили отношения США с их европейскими союзниками», — заявил Баширов.

«Северный поток-2» завершат в феврале-марте 2020 года — Абзалов © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Не сомневаюсь, что определенные санкционные резервы у американцев еще остаются, но думаю, что применять они их будут не только в связи с «Северным потоком — 2», а скорее всего в случае агрессивных действий России против Украины или стран Балтии», — сообщил эксперт.

Теракт на газопроводе как военное нападение на страну

Несколькими днями ранее известный немецкий политолог Александр Рар в интервью Украине.ру сказал, что возможны диверсии и теракты на «Северном потоке — 2», которые могут привести к полной остановке его функционирования в будущем.

В свою очередь Ростислав Ищенко сильно сомневается, что подобные теракты возможны, — «я сомневаюсь, что США на такое решатся», сказал эксперт.

«Потому что это международный терроризм, и это уже объявление войны. Реакция может быть самой разной: могут, конечно, ловить и вешать американских диверсантов, а могут и нанести ответный удар. Так что это опасная история, особенно в отношениях двух ядерных государств. Сомневаюсь, что на газопроводе будут теракты», — отметил Ищенко.

Все эти газопроводы хорошо охраняются, они находятся в территориальных водах европейских государств, говорит Марат Баширов. Плюс система безопасности подразумевает, что даже в случае каких-то прорывов происходит блокировка, — через определенные промежутки стоят станции, которые перекрывают давление газа.

«Плюс это будет чрезвычайным происшествием. Евросоюз очень внимательно относится к экологии, и даже эти санкции, которые ввели США через военный бюджет, оговаривали, что даже те компании, которые попали под ограничительные меры, могли включаться, чтобы свести на нет экологические риски.

Эксперт оценил возможный ответ «Газпрома» на санкции против «Северного потока-2» © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк — пояснил политолог.

Сначала — газ, потом — Донбасс?

Другая важнейшая газовая тема недели — Украина и Россия договорились о продлении контракта на транзит. Ожидается, что 26 декабря стороны обговорят все нюансы и подпишут документы.

Владимир Фесенко убеждён, что в этом случае выиграли все три стороны: Украина, Евросоюз и Россия.

«Да, этот выигрыш выражен в разных формах, но подобные компромиссные соглашения по-другому и не достигаются. Может быть, несколько больше позитива получит Украина, поскольку добилась уплаты трехмиллиардного штрафа по решению Стокгольмского арбитража», — рассказал эксперт.

Он считает эти договоренности отличным примером, как можно добиваться успеха в мирном урегулировании в Донбассе.