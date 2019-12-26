В пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В частности, Вашингтон потребовал от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
Компания Allseas, прокладывающая «Северный поток-2», уже приостановила работу.
Комментируя введение санкций, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен. О том же заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Уверяю вас, что этот проект будет обязательно завершен. Это проект, который — европейцы это понимают — обеспечивает энергостабильность для Европы и является альтернативным способом доставки углеводородов. Безусловно, он будет завершен и введен в эксплуатацию. Но осадочек-то останется», — подчеркнула Матвиенко.
Спикер добавила, что у России достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы справиться с этими санкциями.
По мнению российских и немецких экспертов, санкции хотя и не остановят строительства газопровода, однако могут существенно его замедлить с переносом сроков пуска на 3-6 месяцев.
Возможное развитие ситуации с «Северным потоком — 2» изданию Украина.ру прокомментировали политические эксперты.
Конгрессмены нашли лазейку
США увязали введение санкций с военным бюджетом, потому что так удобнее было это дело оформить, считает политолог Ростислав Ищенко. По его словам, Америка никогда не скрывала, что хочет остановить «Северный поток-2», и это был их последний шанс, по крайней мере, отложить его введение в строй.
«Соединенные Штаты совершенно очевидно рассчитывали на то, что им удастся одновременно блокировать и украинский транзит, и вступление в силу «Северного потока-2», чтобы это создало угрозу недопоставок газа на европейский рынок. В результате они могли бы попробовать частично вытеснить «Газпром» и заменить этот объем своим сжиженным газом», — сообщил Ищенко.
Оборонный бюджет США — это единственный документ, по которому конгрессмены могли провести санкционный пакет прямого действия, отмечает политолог Марат Баширов. А не принять военный бюджет Трамп не мог по нескольким причинам: в частности, там были выделены средства для строительства стены между США и Мексикой (а это часть его предвыборной программы).
«Поэтому конгрессмены нашли такую лазейку, включив санкции в военный бюджет. Это федеральный закон, соответственно они тут же вступили в действие», — пояснил эксперт, добавив, что для Трампа это был компромисс, он не увидел ничего страшного для отношений с Россией в принятии этого закона.
Этот шаг американской администрации был ожидаемым, так как нечто подобное было и раньше, говорит украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Он уверен, что эти санкции оказались эффективными, «в том числе подтолкнули Россию к заключению нового транзитного договора с Украиной».
Что еще могут сделать США, чтобы не дать достроить СП-2
Следующие шаги США будут зависеть от того, какие шаги «Газпром» предпримет для того, чтобы продолжить строительство «Северного потока-2». Такое мнение у Ростислава Ищенко.
«В данной ситуации США фактически заблокировали работу компаний, которые предоставляют «Газпрому» корабли-трубоукладчики. Мало ли что еще можно заблокировать? В конце концов, кораблям нужно где-то заправляться и так далее. Не знаю, какие еще они могут придумать санкции, но, очевидно, они будут над этим думать и стараться остановить строительство «Северного потока-2», — спрогнозировал политолог.
Для Трампа нынешняя ситуация не очень хороша, потому что у него изъяли часть полномочий, отмечает Марат Баширов. Всё-таки санкционную политику определяет в первую очередь президент США, говорит политолог, а Трампу не очень нравится, что его вынудили согласиться с этим санкционным пакетом.
«Дальше всё будет гораздо сложнее. При этом у него через какое-то время может появиться аргумент о том, что, несмотря на эти санкции, Германия и Россия достроили газопровод, что эти меры оказались пустым действием, которые ухудшили отношения США с их европейскими союзниками», — заявил Баширов.
В любых санкциях существуют определенные ограничения, санкцонные ограничения могут быть и политическими, и техническими, или любыми другими, напоминает Владимир Фесенко. Наверняка США не выложили все санкции сразу — «это не логично, и опытные политические игроки всегда оставляют определенный запас в использовании такого инструмента воздействия», подчёркивает политолог.
«Не сомневаюсь, что определенные санкционные резервы у американцев еще остаются, но думаю, что применять они их будут не только в связи с «Северным потоком — 2», а скорее всего в случае агрессивных действий России против Украины или стран Балтии», — сообщил эксперт.
Теракт на газопроводе как военное нападение на страну
Несколькими днями ранее известный немецкий политолог Александр Рар в интервью Украине.ру сказал, что возможны диверсии и теракты на «Северном потоке — 2», которые могут привести к полной остановке его функционирования в будущем.
В свою очередь Ростислав Ищенко сильно сомневается, что подобные теракты возможны, — «я сомневаюсь, что США на такое решатся», сказал эксперт.
«Потому что это международный терроризм, и это уже объявление войны. Реакция может быть самой разной: могут, конечно, ловить и вешать американских диверсантов, а могут и нанести ответный удар. Так что это опасная история, особенно в отношениях двух ядерных государств. Сомневаюсь, что на газопроводе будут теракты», — отметил Ищенко.
Все эти газопроводы хорошо охраняются, они находятся в территориальных водах европейских государств, говорит Марат Баширов. Плюс система безопасности подразумевает, что даже в случае каких-то прорывов происходит блокировка, — через определенные промежутки стоят станции, которые перекрывают давление газа.
«Плюс это будет чрезвычайным происшествием. Евросоюз очень внимательно относится к экологии, и даже эти санкции, которые ввели США через военный бюджет, оговаривали, что даже те компании, которые попали под ограничительные меры, могли включаться, чтобы свести на нет экологические риски.
Какое-то сумасшедшее действие может произойти, черный лебедь может прилететь, но, во-первых, это всё быстро исправят, а во-вторых, это будет грандиозный скандал. Это нечто схожее с военным нападением на страну», — пояснил политолог.
Сначала — газ, потом — Донбасс?
Другая важнейшая газовая тема недели — Украина и Россия договорились о продлении контракта на транзит. Ожидается, что 26 декабря стороны обговорят все нюансы и подпишут документы.
Владимир Фесенко убеждён, что в этом случае выиграли все три стороны: Украина, Евросоюз и Россия.
«Да, этот выигрыш выражен в разных формах, но подобные компромиссные соглашения по-другому и не достигаются. Может быть, несколько больше позитива получит Украина, поскольку добилась уплаты трехмиллиардного штрафа по решению Стокгольмского арбитража», — рассказал эксперт.
Он считает эти договоренности отличным примером, как можно добиваться успеха в мирном урегулировании в Донбассе.