https://ukraina.ru/20241228/1060057939.html

"Шкварчание" Зеленского

"Шкварчание" Зеленского - 28.12.2024 Украина.ру

"Шкварчание" Зеленского

Стандартная ситуация для конца XIX – начала ХХ века – поиздержавшийся мужчина женится на девушке с богатым приданным, которое по законам того времени переходило в полную собственность мужа.

2024-12-28T22:24

2024-12-28T22:24

2024-12-28T22:24

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Именно на нём лежала обязанность достойного содержания супруги – женщине из минимально зажиточных слоёв общества работать и самой зарабатывать на жизнь было просто неприлично.В наших широтах наиболее известное художественное оформление этой истории – давно ставший классикой фильм "За двумя зайцами" с Олегом Борисовым в роли Свирида Петровича Голохвастова и Маргаритой Кринициной в роли Прони Прокоповны.Проне Прокоповне, впрочем, ещё относительно повезло – жених-аферист так и не стал мужем и ей удалось отделаться моральной травмой, хоть деньги остались целы. Тони Будденброк (из "Будденброков" Томаса Манна) повезло меньше, Бендикс Грюнлих не только женился не на ней, а на её приданом (рассчитывая потенциально и на капиталы семейства Будденброков), но и разорил её.Жалко бывает не только юную наивную Тони Будденброк, внезапно увидевшую изнанку жизни, но и несуразную, однако предельно искреннюю Проню Прокоповну с её надрывным: "Сказали, что в груди шкварчит! А то шкварчала ваша папироска! Не за ваши магазины я шла! Я вас любила!" Однако на этом моменте недостойный муж или жених, как правило пропадает из поля зрения автора художественного произведения и, соответственно, читателей. Да и что ещё о нём писать/снимать – и так ясно, что негодяй.Между тем жизнь обанкротившегося негодяя на этом не заканчивается и, как правило, его ждут испытания куда более тяжкие, чем его жертву. Женщине из общества в то время нищета грозила только в случае смерти всех близких и дальних родственников. И то, часто соседи как-то поддерживали, обеспечивая какую-то крышу над головой и хлеб насущный. В целом же уровень жизни её, как правило падал, если не удавалось удачно вновь выйти замуж. А удавалось редко, так как грех мужа бросал тень и на неё, а второе приданое, достаточное для покрытия этого изъяна находилось далеко не у всех. Но на улице, на попечении сердобольных соседей или в богадельне почти никто не оказывался – жили на содержании более удачливых родственников.Между тем, негодяй не зря охотился за приданым. Вы же помните как начинается "За двумя зайцами" - Свириду Петровичу сообщают, что он банкрот, а его имущество описано. Деньги, предназначенные на охмурение Прони Прокоповны он получает от своего кредитора под будущее приданое, ибо только так может погасить свои долги. Тех негодяев, у которых манёвр с приданым срывался, в лучшем случае ждала нищета, в худшем – долговая тюрьма, в которой несостоятельных должников, не имеющих средств к существованию и не пользующихся ничьей поддержкой, кормили не часто и не сытно. В общем, редкий провалившийся негодяй жил после своего провала долго – не случайно многие предпочитали застрелиться сразу, не дожидаясь неизбежных последствий своего провала:"Узнал Ваш муж, прекрасная маркиза,Что разорил себя и Вас,Не вынес он подобного сюрпризаИ застрелился в тот же час".Дело в том, что кредиторы дают негодяям деньги не для того, чтобы они вели праздный образ жизни, а в надежде на этих денег преумножение. Если же надежды не сбываются, хуже того, не только проценты не выплачиваются, но и основной капитал пропадает, кредиторы звереют.В Украину Запад только последние три года вкладывал более, чем по сто миллиардов долларов в год. За всё же время независимости, киевский режим сумел освоить не менее триллиона западных денег. Но давались эти деньги не для того, чтобы тупые нацистские скоты покупали себе роскошную недвижимость на Лазурном берегу или в Швейцарских Альпах, квартиры в Лондоне, особняки на Сардинии и океанские яхты. Вернее это всё входило в смету, но при одном условии, Украина должна была послужить эффективным тараном Запада против России.Подчёркиваю, не просто тараном, а эффективным. Западу всё равно, чем всё должно было закончиться для Киева, главное требование – должны были быть созданы условия, при которых Россия оказалась бы разобранной на запчасти. Не сложилось.Дотошные читатели могут сказать, что Запад, мол, знал о несопоставимости потенциалов России и Украины, что именно на нём, совершившем массу ошибок и в принципе неверно оценившем геополитическую ситуацию ещё в самом начале тысячелетия, а то и в конце предыдущего, лежит ответственность за провал очередного "Дранг нах Остен". Причём, мол, здесь Украина, которая сделала всё, что могла, вплоть до отправки на убой всего мужского населения, которое удалось поймать?При том, что кредитор Свирида Петровича – очень аккуратный немец, тоже прекрасно знал, что Голохвастов – пустышка, мелкий аферист, хвастун и прожигатель жизни, но деньгами его ссужал, а на охмурение Прони Прокоповны и вовсе приличную сумму сразу и без разговоров выдал. Кредитор всегда прав – виновен всегда банкрот.В случае же Украины, вкладывавшим в неё деньги западным политикам ещё предстоит объяснить, куда они ухнули такую прорву деньжищ, которые могли и хотели с гораздо большим успехом освоить их собственные, далеко не последние в их странах, граждане. Что же им теперь, голову пеплом посыпать и свою вину признавать? Мол, глуп был, простите. Так ведь не простят, такие деньги не прощают. Если они потрачены, надо предъявить либо результат, либо виновника. Как там пел Высоцкий:"А жизнь мелькает, как в немом кино, -Мне хорошо, мне хочется смеяться.А счётчик – щёлк да щёлк… Да всё равноВ конце пути придётся рассчитаться…"Более-менее сообразительные украинские политики уже всё поняли (или им объяснили более сообразительные жёны): давно не видно и не слышно Кучмы, молчит Ющенко, в неведомой дали испарился Яценюк, скрылся в тумане неизвестности "кровавый пастор" Турчинов, начавший гражданскую войну, даже неугомонный Порошенко, до последнего мечтавший ещё раз поработать президентом, уже сказал, что не надо, мол, мешать Владимиру Александровичу всякими там выборами довоёвывать войну.Остался Зеленский со своим сбродом, которых не жалко. Как говорил в мультфильме "Ловушка для кошек" мистер Грабовский своим незадачливым крысам-наёмникам: "Пойдёте в кабаре, ногами дрыгать!"В кабаре им уже поздно. Может и хотелось бы проснуться и ты вновь на сцене, дрыгаешь ногами, и всего случившегося в последние шесть лет не было. Но не получится – кто-то должен будет выключить свет в Борисполе, а кто-то отчитаться за пропавший триллион.Коломойский должен быль рассказывать своему клоуну любимую притчу, согласно которой жизнь – супермаркет – бери, что хочешь, но на выходе касса. Зеленский подошел к кассе.Да, большую часть брал не он. Да, американцы всё это сами придумали и сами же лихо разворовывали свои же деньги, украинцам оставались крохи, впрочем тоже исчислявшиеся миллиардами, да, что-то надо было тратить на войну, а большую часть отдавать ненасытным соратникам, чтобы они не предали. Да, не Зеленский это придумал, когда его посадили в кресло пилота самолёт уже пикировал, и да, Зеленский смог достаточно долго, практически три года провоевать с Россией, хозяева от него такой прыти не ожидали, в 2023 году даже на какое-то время поверили, что он может победить.Лучше бы он их в этом не убеждал. С иллюзиями в принципе тяжело расставаться, а с иллюзиями, стоимостью в триллион долларов ещё тяжелее, И это далеко не все потери – впереди ещё бессмысленная борьба за исчезающую гегемонию, а затем катастрофа Pax Americana.Настоящие белые джентльмены, чьи предки прибыли в Америку, когда ещё не были высажены деревья, пошедшие на постройку "Мэйфлауера", не могут отвечать ни за чужие, ни за свои ошибки (Хантер Байден и его старенький папа-Джо не дадут соврать). Для ответственности всегда кто-то находился – кто-то слишком глупый, слишком жадный или слишком амбициозный, чтобы вовремя сбежать.Так что "… хочешь, друг, не хочешь, друг, -Плати по счёту, друг, плати по счёту!.."О том, как выглядит нынешняя украинская элита и за что ей придется отвечать - в статье Ростислава Ищенко "Сословное общество серьёзных людей. Главные признаки украинской деградации"

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украина, запад, россия, владимир зеленский, леонид кучма, владимир высоцкий, мнения